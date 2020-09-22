Компания Microsoft купила за $7,5 млрд Bethesda — разработчика Fallout и Skyrim

Американская корпорация Microsoft купила ZeniMax, контролирующую Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios.

Благодаря этому Microsoft получила контроль над Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Doom и другими франшизами компании, сообщается на сайте Bethesda.

Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретает ZeniMax Media за $7,5 млрд наличными.

Таким образом, корпорация получила контроль над всеми ее дочерними компаниями. Количество сотрудников игрового подразделения Microsoft увеличилось на 2300 человек.

Список купленных студий выглядит так:

Bethesda Game Studios;

id Software;

ZeniMax Online Studios;

Arkane;

MachineGames;

Tango Gameworks;

Alpha Dog;

Roundhouse Studios.

В Microsoft ожидают, что сделка завершится во второй половине 2021 года, а структура и руководство Bethesda останутся на месте.

"Microsoft — отличный партнер, который предлагает доступ к ресурсам, что сделают нас лучшим издателем и разработчиком. Мы думаем, что благодаря этому вы сможете играть в лучшие игры. Проще говоря, мы считаем, что изменения — важная часть улучшения. Мы верим в то, что сможем таким образом стать лучше. Чтобы вводить новшества, расти", — написал старший вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям Вethesda Пит Хайнс.

Как отмечается, эта покупка дает Microsoft Xbox право собственности на серии игр Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored, Prey и другие игры от Bethesda.

"Это отличное время, чтобы стать поклонником Xbox. Только за последние 10 дней мы опубликовали подробную информацию о наших двух новых консолях, запустили облачные игры в Xbox Game Pass Ultimate, а теперь мы делаем еще одно вложение в наиболее важную часть нашей стратегии: игры", — сказал Фил Спенсер, исполнительный вице-президент подразделения игр Microsoft.

Ранее китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.