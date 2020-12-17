SWEET.TV провів "Битву блогерів", щоб допомогти українському кіно

SWEET.TV взяли собі за мету залучити якомога більше українців до підтримки українського кіно. Ще одна важлива місія — познайомити людей з проєктом "Hollywood українською", в якому сервіс за власні кошти створює ексклюзивний україномовний дубляж та озвучку для культових голлівудських фільмів.

"Битва блогерів" SWEET.TV об’єднала 30 найпопулярніших українських інфлюенсерів і 15 мільйонів їхніх підписників.

"Ми дуже раді, що так багато відомих блогерів захотіли разом з нами підтримати український кінематограф. Зробити його сильнішим і допомогти знімати нове, якісне, а головне — наше, національне кіно", — зазначив директор SWEET.TV Олександр Резунов.

Мотивацією для блогерів взяти участь у проєкті стала допомога українському кіно, адже з кожного платного підключення до SWEET.TV — 10 гривень перераховується до Фонду розвитку українського кіно і телебачення (ФРУКТ), який створила компанія.

Згідно з механікою проєкту 30 українських блогерів розділилися на 5 команд, кожну з яких очолив капітан. Команди змагалися за те, хто з них за місяць залучить більшу кількість підписників до онлайн-кінотеатру SWEET.TV з метою підтримки українського кіно.

За місяць битви блогери зробили біля 3 000 публікацій, що переглянули майже 84 млн разів. Загалом про проєкт дізналося 11 600 000 унікальних користувачів з України та 16 600 000 людей по всьому світу.

"Основна частина людей, що підключилися, більше 5 разів контактувала з сервісом. Це означає, що він їм сподобався", — каже засновник агенції WhyNot? Enot Євген Таллер.

SWEET.TV заохочували до проєкту не тільки правильною місією, а й цінними подарунками. Головний приз, що було розіграно серед підписників блогерів, які підключилися до SWEET.TV — новий автомобіль MINI Cooper S — виграла Альона Рєзнік з Білої Церкви. Перемогу серед блогерів здобула команда Люди з Голівуда, в складі якої були Ірина Пернаровська, Наталі Мічковська, Настя Єлісєєва, Ігор Коваль та Кирило Скачков.

"Моя маленька дитина дивиться мультики виключно українською. Тому SWEET.TV в нашій родині був, є і буде!" — каже блогерка Люда з Голівуда.

Також у проєкті взяли участь Володимир Остапчук, Микита Добринін, Діма Варварук, Даша Квіткова, Богдан Шелудяк, Ганна Алхім та інші відомі українські лідери думок.

Докладніше про "Битву блогерів", підтримку українського кіно та проєкт "Hollywood українською" ви можете дізнатися на офіційному сайті SWEET.TV.

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SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та інш. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

— національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та інш. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон). Інтерфейс додатку SWEET.TV — один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.

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