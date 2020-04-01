Расконсервировать кинотеатры после карантина будем месяца три— Роман Романчук, Multiplex

Роман Романчук, СЕО "Мультиплекс-Холдинг", является инициатором решения, которое может реально помочь бизнесу выжить во время коронавирусной эпидемии, осложненной карантином, дата окончания которого на сегодня не известна.

Бизнес, которым он руководит — сеть кинотеатров Multiplex активно расширялась в последние несколько лет, делая крупные инвестиции, кредитуясь на развитие. Так в прошлом году компания инвестировала в открытие новых кинотеатров около 300 млн грн, открыв кинотеатры: два в Одессе, по одному во Львове и Киеве.

Кроме того, открыли залы с новыми для Украины технологиями — IMAX Laser киевском в ТРЦ Lavina Mall, и Screen X (экраны на 270 градусов) в Одессе и планировали открывать такой зал в апреле в Киеве. Доходы выросли на 25% по сравнению с 2018 годом и составили 1,4 млрд грн. Органический рост по сопоставимым кинотеатрам — около 9%. А количество посетителей — рекордные для сети 11 миллионов человек.

В целом за прошлый год рынок кинотеатров тоже вырос — по оценке Романа Романчука, на 10%, а его объем достиг около 2,6 млрд грн.

В компании прогнозировали, что в 2020 году рост рынка составит 10-15% — до 3 млрд грн. Посещаемость кинотеатров Multiplex будет расти на 10% в год на протяжении нескольких следующих лет. Ведь рынок в Украине еще не насыщен (у нас показатель насыщения кинотеатрами составляет 0,5 на 100 тысяч человек, в Польше — это 1,7). Компания была намерена инвестировать около 500 млн грн. Открыть кинотеатр в Киеве и еще 3-5 в других города страны.

Но эпидемия коронавируса и введенный в стране в начале марта карантин заставил корректировать планы, разрабатывать и принимать антикризисную стратегию. Сейчас все проекты 2020 года заморожены, и их возобновление зависит от того, как будет развиваться кризисная ситуация.

В сеть Multiplex входит 27 многозальных кинотеатров (142 кинозал) в 17 городах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Запорожье, Николаев, Херсон, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Кривой Рог, Мариуполь, Черкассы, Ровно, Чернигов, Полтава, Луцк).

Роман, украинскому бизнесу к кризисам, казалось бы, не привыкать: в 2008 году — мировой финансовый, а затем, вплотную, экономический кризис в Украине, начавшийся зимой 2014-го с Майдана, усилившийся аннексией Крыма и войной на Донбассе. То, что происходит сейчас с бизнесом похоже на то, что происходило тогда? Или ситуация совсем другая и ее последствия будут другими?

Тогда не был объявлен карантин и чрезвычайная ситуация по всей стране. И менеджмент искал варианты, как работать, сократив затраты, продумал возможность развития, изменив стратегию. Сейчас стоит вопрос выживаемости в ситуации, когда доходы не просто стали меньше (как это было в 2018 году), а их нет совсем в период карантина. Точка. Причем, такой статус без какого-либо прогноза по срокам.

Со второй половины февраля мы начали мониторить ситуацию в мире и стали осознавать, что Украину она, к сожалению, не обойдет стороной. За несколько недель заморозили все вакансии и остановили все проекты развития.

Однако времени было мало для такого большого лайнера как "Мультиплекс". Остановка бизнеса произошла мгновенно, в считанные дни.

В итоге мы сразу оказались в ситуации, когда нет ни единой гривни дохода, но есть кредитные обязательства и обязательства перед сотнями сотрудников. При этом мы понимаем, что эта ситуация не на две-три недели.

"Карантийная" бухгалтерия

Сколько кинотеатров закрыли?

Все 27 кинотеатров нашей сети по всей Украине. Причем закрыли во многих городах уже с 15 марта, не дожидаясь решения местных властей о карантине.

Ваша сеть какую долю рынка занимает?

Доля "Мультиплекс" — 39%, если учитывать, что в Украине около 200 кинотеатров, в которых находится около 600 залов.

Какие убытки несете в дни карантина?

Пока ситуация в динамике и не закончена невозможно подсчитать точные цифры.

Наши потери в день составляют примерно около 1 миллиона гривен.

А как оцениваете убытки всех кинотеатров в Украине за время простоя? Если математически посчитать, у "Мультиплекса", как вы сказали, — минус 1 миллион в день, доля рынка 39%, получается у всего рынка — минус 2,7 миллиона гривен в день. Сходится с вашими оценками?

Я примерно посчитал, что общая сумма убытков отрасли во время карантина будет составлять около 80 миллионов гривен (или $3 миллиона) в месяц.

А из чего эта цифра убытков складывается: это недополученная выручка от продажи билетов, а также еды и напитков на фудкортах? Кстати, от того, что перестали работать фудкорты, большой кусок теряете?

Корректнее применять не слово "фудкорт", а слово "попкорн-бар". Продажа попкорна и напитков дают более трети общих продаж. А названная мною цифра убытков включает не только не полученную выручку от билетов и попкорн-баров, но и выплаты по обязательствам, которые существуют у бизнеса, в том числе, поставщикам, плюс расходы на зарплату сотрудникам, коммунальные услуги.

Карантин продлили еще на месяц до 24 апреля, и возможно, продлят на майские, чтобы люди не собирались на шашлыки. Это почти два месяца простоя. Но даже если к маю отменят карантин, как быстро вы сможете начать работать? И не будет ли логичным не открываться до осени, так как многие релизы мейджеры перенесли на осень?

После того, как закончатся карантинные меры нужно еще 3-4 месяца на то, чтобы расконсервировать кинотеатры. С контентом, стопроцентно будет не просто. Сейчас все — и дистрибьюторы, и голливудские студии — находятся примерно в одинаковом горизонте планирования, а именно — без горизонта. Никто не может спрогнозировать, что будет через два месяца, что будет через полгода. Потому перенос премьер фильмов — это решение без гарантий, что не будет еще одного переноса, а потом еще одного.

Но вопрос контента встанет тогда, когда мы досуществуем до точки открытия. И там уже можно будет этим процессом управлять: открывать кинотеатры частично, показывать предыдущий контент. Думаю, к тому времени люди соскучатся по интертейменту и пойдут в кинотеатры, если у них, конечно, деньги будут. Но в любом случае, ситуация будет худо-бедно управляемой.

А сейчас мы находимся в точке, когда нужно искать решения, как обеспечить минимальный уровень финансирования, необходимый для выживания. И если мы будем закрыты полгода, то я не представляю, как сможем выжить без государственной поддержки.

О сотрудниках и простое

В ситуации тотальной консервации кинотеатров, понятно, что нет возможности чем-то занять сотни сотрудников. Что решили с ними?

У нас работает 1500 человек. И в первые дни, как только было принято решение о закрытии кинотеатров, 450 человек ушли в отпуск за свой счет, часть сотрудников решили уволиться, как правило в связи с семейными обстоятельствами (кому-то стало сложно оплачивать съемную квартиру в большом городе, потому решили вернуться на время карантина в свой родной город или поселок, где живут родители, те, кто совмещали учебу в вузе и работу, уехали домой из-за закрытия вузов), а для некоторых сработал фактор: "Если уволюсь сейчас, мне выплатят все, что причитается, в том числе и за отпуск".

А остальные? Ведь их уволить по причине карантина невозможно — запрещает закон. Спрашиваю у вас, так как многие работодатели, понимая, что платить 2\3 зарплаты в простой не смогут, ищут оптимальные решения по сокращению затрат на зарплату.

На сегодня занятыми в той или иной степени остались 48 сотрудников. Около 446 сотрудников уволились по собственному желанию, 48 человек — работают на пониженной ставке с коэффициентом 0.5-0.67, остальные — в отпуске за свой счет.

Мы не платим деньги не потому, что хотим увеличить свою прибыль, а потому что просто не можем платить. И большинство ребят это понимают. Понимают, что мы хотим сохранить рабочие места. И других вариантов нет. Ведь если вы не ушли в отпуск за свой счет, предприятие должно выплачивать заработную плату. А предприятию выплачивать не из чего.

Может быть вариант сокращения должности. Но в белых компаниях, соблюдающих законодательство, эта процедура длится около двух месяцев и все это время работодатель должен выплачивать сотруднику зарплату, а затем — выходное пособие.

А всего по отрасли сколько людей на месяцы останутся без работы и без каких-либо доходов?

По нашим оценкам, в индустрии кинопроката под угрозу сокращения попали более двух с половиной тысяч человек.

О господдережке — реальной и не очень

"Мультиплекс" и вы лично, как СЕО компании, стали инициаторами обращения к президенту Владимиру Зеленскому и правительству выдать бизнесу беспроцентные целевые кредиты на финансирование фонда заработной платы. Петиция была выложена 13 марта и на данный момент набрала около 7 тысяч подписей , то есть четверть з необходимых 25 тысяч. Почему именно такой формат помощи считаете наиболее разумным?

Сейчас фокус №1, №2 и №3 — это найти формулу, которая поможет бизнесу содержать сотрудников Жить-то нужно как-то. Наш основной месседж в том, что нужно помочь белому бизнесу, это будет справедливо. Мы все время платили налоги государству, а теперь оказались в ситуации, когда в один момент исчезли доходы. Банки в масштабе всей страны приняли решение, что интертейнмент — это зона риска, потому эту сферу они не кредитуют.

Есть инициатива Кабмина о выдаче финансовой помощи людям, которые остались без работы в период карантина. Как к ней относитесь?

Это не работает. Это только политические заявления, не более. В реальной жизни, на сегодня, наши бывшие сотрудники, которые обратились в Фонд занятости, получают ответ: "Денег нет и когда будут — не знаем".

Вы говорили, что будет организована рабочая группа, которая разработает механизм реализации предложенной вами программы. Создали такую группу? С кем-то из правительства общаетесь?

Формата именно рабочей группы не существует до сих пор. Нам не дают это сделать. Общаемся с профильными ассоциациями и другими бизнесменами в Офисе президента — с Юлией Коваль, в НБУ — с Екатериной Рожковой, отправили официальные письма премьер-министру и в министерство экономики.

В новом антикризисном законе предусмотрены кредитные каникулы и некоторые другие меры. Насколько это поможет выжить в кризис?

Кредитные каникулы не решают вопрос. Нельзя сказать, что они вообще не эффективны, но в любом случае, предприятие не будет платить сейчас по кредитам.

А у вас какая сумма в кредите?

Около 100 миллионов гривен.

Возвращаясь к антикризисным законам...

А принятый закон о том, чтобы два месяца не проверять предприятия… Это настолько "мудро" — не проверять закрывшиеся предприятия. Они же закрыты! Сотрудники сидят по домам! Как это поможет бизнесу чисто экономически?

Нужна простая и понятная вещь — дать денег. Не просто подарить, а дать бизнесу в долг для того, чтобы он поддержал своих сотрудников. Да, у бизнеса есть еще масса обязательств перед партнерами и поставщиками, но тут можно договариваться о рассрочке, о будущем платеже и так далее. Но когда у тебя сотрудник, которому дома нужно кормить семью, а ему приходится сидеть дома — какие варианты?

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Каким вы видите механизм такого кредитования, чтобы деньги действительно пошли на заплаты сотрудникам?

Механик кредитования может быть несколько, самое главное, чтобы было обеспечено финансирование. Механика может быть даже вне компании.

Мы предлагаем выдавать беспроцентный кредит компаниям, которые платят белую зарплату и налоги. А значит у фискальных органов, у налоговой есть четкая информация по тому, какой зарплатный фонд у такой компании каждый месяц. И более того, она это видит в разрезе каждого сотрудника. Государство поручает банку-партнеру данной программы кредитования целевое финансирование этих сотрудников. Пусть это будет не 100% зарплата, даже наверняка это не должно быть 100%. Пусть это будет 2/3, половина, хотя бы. Но это будет что-то, что поможет сотрудникам существовать.

И такой механизм по выплате зарплат действует весь период простоя?

Совершенно верно. Многие из тех, кто сейчас находится в отпуске за свой счет никуда не сможет устроятся, это же очевидно.

Устроятся курьерами…

Люди не очень-то бегут работать курьерами, потому что это рискованно в условиях эпидемии коронавируса, да и не каждый способен обойти человек сорок за день. И это в Киеве курьеры нужны, а в маленьких городках или селах — какие там курьеры? А ведь многие, кто ушел в отпуск за свой счет, вынуждены уехать из столицы, где снимали жилье, на малую родину к родителям.

В ситуации, когда нет точных прогнозов, когда закончится карантин, нам нужно искать решение, которое будет жизнеспособным для сотрудников уже сегодня. В случает с кредитом прогнозируем, что через полгода компания сможет его вернуть.

А если не сможет?

Тогда включается какая-то процентная ставка. Допустим, учетная ставка НБУ или двойная учетная ставка НБУ, чтобы отношения между государством и бизнесом были партнерскими.

Один из горячих вопросов для множества компаний — как быть с арендой. Тем более, что аренда — это большая сумма. Кстати, действительно для кинотеатров арендная плата составляет около 15% валовой выручки?

Да, около 15%.

Но вы же не должны платить, раз кинотеатры закрыты, да и сами ТРЦ тоже? Тем более законодательно решили считать карантин форс-мажором. Помогает это договариваться с арендодателями от отмене арендной платы?

Но Торгово-промышленная палата все равно должна рассматривать каждый случай форс-мажора и выдавать соответствующее свидетельство, которое на определенный период времени освободит от арендных платежей. И сейчас ТПП перегружена.

О переносе открытий кинотеатров

Многие бизнесы сдвинули старт проектов на осень. Вы тоже осенью вместо запланированного апреля будете открывать зал в ТРЦ Retroville? А еще что перенесли и на какие сроки?

Планировали открыть в начале лета ещё один кинотеатр, а до конца года — ещё три-четыре (не в Киеве - delo.ua). Открытия будут переносится не "на осень". Это будет зависеть от сроков карантина, а также от решений торгового центра и наших обновленных планов. Сейчас никто точных сроков переносов не заявляет, а если и заявляет "какие-то сроки переноса", то это не твёрдые даты, а предположительные. Режим неопределённости сейчас.

Карантин заставил компании искать новые направления, новые форматы. Вы же можете открывать онлайн-кинотеатры.

Теоретически можем. Но это совершенно другой бизнес, другая модель. Это все равно, что начать заниматься сельским хозяйством. Безусловно, у нас есть компетенция по контенту, но с точки зрения прав, которые продаются для этого контента, это другой принцип. И рынок не пустой. Это игроки, которые инвестируют туда сотни миллионов долларов. Для того, чтобы выйти на достойный уровень, нужны и серьезные бюджеты, и время. Быстрый переход здесь, к сожалению, не возможен.

Беседовала Елена Гладских