"Эффект Тенета": оправдал ли блокбастер ожидания прокатчиков и что ждет кинорынок дальше

Показ фантастического боевика "Тенет" Кристофера Нолана показал, готовы ли зрители вернуться в кинотеатры после локдауна. Ожидал ли рынок тех действий, на которые спровоцировал голливудские киностудии прокат этого блокбастера? Получилось ли у украинских кинотеатров воспользоваться эффектом "Тенета" между первой и второй волной коронавируса и к чему рынок готовится сейчас — выясняло Delo.ua.

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Украинские кинотеатры открыты уже четыре месяца после жесткого карантина, длившегося с середины марта по июнь включительно. Этот период стал для игроков рынка тестовым: главное, что он должен был показать, — готов ли зритель вернуться в кинотеатры. Причем ответ на этот вопрос интересовал кинотеатральный бизнес во всех странах, где были сняты карантинные ограничения.

Тем более, что прогнозы "готов ли" были диаметрально противоположными. Одни считали, что страх заразиться коронавирусом пересилит тягу к развлечениям, и кинозалы надолго останутся пустыми. Другие говорили, что после трехмесячной самоизоляции большинство не упустит такого шанса выйти в люди, как поход в кинотеатр, и никакой "Нетфликс" этого не заменит.

Правда, при этом добавляли: если будет, что смотреть. То есть — если в репертуаре появятся большие голливудские блокбастеры. Уверенности в том, что появятся, не было. Всю весну голливудские студии переносили одну премьеру за другой. Первенство по дальности переносов оказалось у "Аватара" — на декабрь 2022 года и "Звездных войн" — на декабрь 2023 года. Компания Disney объяснила это переносом съемок. Но и запуском уже полностью готовых фильмов голливудские студии в большинстве случаев не желали рисковать, пока закрыты кинотеатры крупнейших американских киносетей в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, и риск больших потерь очевиден.

Потому на "Тенет" — фантастический боевик Кристофера Нолана, — который студия Warner Brosers после череды переносов все-такие решилась выпустить в мировой прокат в конце августа, пока на мир не обрушилась вторая волна ковида, было направлено максимальное внимание.

До окупаемости еще далеко

Премьера "Тенета" состоялась не по привычным правилам выхода блокбастера в мировой прокат, а по особому "ковидному" графику: сначала лента вышла в 41 стране (куда сходило большинство европейских стран, в том числе и Украина), позже — в США, Китае, России, еще позже — в Японии.

И хотя фильм до сих пор остается в прокате, кинорынок уже сделал основные выводы по итогам его показа на больших экранах. Если старт проката был назван "фантастическим" (первые два уик-энда принесли кассу в $146,2 млн), то спустя три месяца игроки рынка оценивают сборы как неуспешные.

"Тенету" пока что удалось собрать более $207 млн, но чтобы окупиться, фильму, производство которого стоило $200 млн, а продвижение, как минимум, $100 млн, необходимо будет заработать около $500 млн, отмечает АР.

Предыдущим кинохитам Нолана удавалось собирать и гораздо больше: "Темный рыцарь" в 2008 году — $1 млрд, "Начало" в 2010 году — $833 млн. Но, как справедливо отметили в Warner Bros., "любые сравнения с миром до COVID" являются "несправедливыми и безосновательными".

Особенно сложно будет собирать кассу сейчас, когда вторая волна коронавируса заставила одни страны, такие, как Франция, Германия, Британия, Бельгия, снова объявить жесткий карантин, по крайней мере до декабря, другие — ужесточить меры безопасности. А в Соединенных Штатах, где к сентябрю открылось около 70% кинотеатров (кроме так и оставшихся закрытыми Лос-Анджелеса и Нью-Йорка), наблюдается такая тенденция — из-за низкой посещаемости крупнейшие кинотеатральные сети сокращают количество показов, чтобы минимизировать убытки. А Cinemark объявил о закрытии всех своих кинотеатров в США и Британии до 2021 года, сообщает Variety.

В итоге основную долю бокс-офиса "Тенета" принес международный прокат — $177,5 млн из $207 млн. В девяти странах, в том числе и в Украине, "Тенет" собрал больше, чем предыдущие фильмы Нолана "Дюнкерк" и "Интерстеллар". В Германии, Франции, Великобритании и других европейских странах, фильм спустя месяц с начала проката оставался самым кассовым, собирая более половины всей выручки кинотеатров.

"Мизерная" (как ее оценили игроки рынка) доля США в $29,5 млн показала, что сегодня психологический фактор является доминирующим в прокатной истории кинопроектов. "Там, где люди чувствуют себя в безопасности, они идут в кино", — заметил Ричард Гельфонд, генеральный директор Imax Corporation (США). И в подтверждение своих слов привел в пример Китая, давший "Тенету" самый большой бокс-офис — $50 млн на тот момент.

Драйвер возвращения

В Украине "Тенет" полностью оправдал ожидания дистрибьютора и кинотеатров. Лента, вышедшая в прокат 26 августа, стала лидером всего периода украинского "посткарантинного" проката в июле-октябре. И драйвером возвращения зрителей в кинотеатры.

На 26 октября "Тенет" собрал в Украине 51,9 млн гривен ($ 1,87 млн). "Сборы картины даже немного превысили наш прогноз. "Тенет" показал в Украине лучший результат среди всех фильмов Кристофера Нолана. Это произошло, несмотря на норму о заполняемости не более 50% мест в зале", — рассказала Анна Бойко, ведущий менеджер по связям с общественностью компании "Киномания" — дистрибьютора фильма "Тенет" в Украине.

"Если бы не ограничения в 50% заполняемости, то на "Тенет" были бы полные залы", — отметил Дмитрий Деркач, соучредитель сети кинотеатров "Планета Кино". — Знаю, что Warner Bros. не была довольна результатом в мире, но в Украине фильм прошел очень успешно, мы довольны".

Говорящая статистика

В премьерный викенд "Тенет" собрал больше всех — 14,42 млн грн, его посмотрело 121 тысяча зрителей. Для сравнения — криминальный боевик "Агент Ева" с Джессикой Честейн в главной роли собрал 1,85 млн грн, а триллер "Неистовый" с Расселом Кроу — 1,3 млн грн.

Не удивительно, что "Тенет" стал лидером августовского проката, заработав 18,89 млн грн, что составило 32,8% всего украинского бокс-офиса месяца, а доля проданных билетов (162,11 тысячи) — 28%. И удерживал лидерство в сентябре, собрав еще 27,15 млн грн при 226 тысячах билетах, сообщается в обзоре Media Business Reports (MBR).

По общему итогу за три квартала 2020 года, сделанному MBR, "Тенет" занял пятое место с результатом $1,8 млн, что составило 5,5% украинского бокс-офиса, насчитывающего $32,62 млн. На фильм продали 388,13 тысяч билетов, это 4,6% от их общего числа (8,38 млн билетов).

Второй после локдауна голливудский блокбастер, появившийся в кинотеатрах, — фентези "Мулан", хоть и не стал лидером сентябрьского проката, заняв четвертое место, но вслед за "Тенетом" сработал как драйвер восстановления украинского кинорынка. На 26 октября бокс-офис "Мулана" составил 14,47 млн грн (лента до сих пор в прокате).

Представители кинотеатров отмечают, что на кассовые сборы повлияло решение студии показать ленту одновременно на больших экранах и на своей платформе Disney+, что позволило заполучить ее пиратам. В то же время дистрибьютор "Мулана" "Киномания" не считает, что релиз на Disney+ ощутимо повлиял на результат проката, и отмечает, что фильм сработал плюс-минус в рамках их прогноза. Работает ли такая модель, пока неизвестно, так как студия не сообщает, сколько принес показ на платформе Disney Plus.

Свою лепту в позитивную динамики посещений внес и фильм "Гренландия": триллер независимой студии собрал 25,8 млн грн (всего в два раза меньше "Тенета"), попав в топ-3 по итогам июля-октября.

От викенда к викенду

С появлением в украинском прокате больших голливудских блокбастеров начался возврат зрителей в кинотеатры: от викенда к викенду росли выручка и посещаемость. Если в июле, в первый месяц после открытия, кинотеатры собрали кассу в 22,62 млн грн, продав 237,99 тысяч билетов, то в августе кассовые сборы выросли более чем в два раза до 53,75 млн грн и 534,74 тысячи проданных билетов. В сентябре рост продолжился — бокс-офис составил 92,13 млн грн, а количество проданных билетов — более 880 тысяч, отмечает MBR.

Даже самый слабый викенд сентября, принесший около 15,7 млн грн, оказался сильнее любого августовского, не говоря про июльские — начинавшиеся с 3 млн грн. А самый удачный викенд посткарантинных месяцев принес кассу в 20 млн грн.

И если сборы украинских кинотеатров за июль составили всего около 10% от аналогичного периода прошлого года, то в два последующих месяца разрыв сократился. По оценкам "Киномании", сборы за август-сентябрь этого года составили уже 35% от такого же периода прошлого года.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем зависит от того, будет ли снова введен в стране карантин. Но даже при условии, что кинотеатры не закроют, восстановление кинорынка будет идти очень медленно, так как падение было сильным.

На 59% уменьшились общие кассовые сборы с момента открытия, составив 107 млн грн, прокомментировала ситуацию Вероника Ясинская, директор кинодистрибьюторской компании "Вольга Украина" на онлайн-встрече игроков рынка, организованной DzygaMDB. А по оценке Дмитрия Деркача, соучредителя сети кинотеатров "Планета кино", кинорынок сработал в три раза хуже.

В целом же, выручка кинотеатров за три квартала этого года упала более чем в два раза (на 60%), и составила 823,7 млн грн ($32,62 млн), что на 1,229 мдрд грн ($ 46,86 млн) меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Билетов продали 8,38 млн, что на 13,56 млн (или на 62%) меньше, чем в 2019 году. И если в прошлом году за 9 месяцев показали 22 фильма, кассовые сборы которых превысили $1 млн, то в этом — всего 8. Такую не утешающую статистику приводят аналитики MBR.

К финишу 2020-го года украинский кинорынок, судя по ухудшению ситуации с коронавирусом, придет с аналогичными цифрами.

"По субъективным оценкам и по лайнапу, который представлен у коллег дистрибьюторов и у нас, кассовый сбор не будет выше 1,1 млрд грн. Падение по сравнению с прошлым годом будет не менее, чем 62%", — поделилась Вероника Ясинская из "Вольга Украина".

Сегодня на заработок кинотеатров влияют, по ее мнению, такие факторы, как ограничение до 50% занятых мест, платежеспособность зрителя и психологический барьер, связанный с боязнью заразиться и отвыканием посещать кинотеатры. Но самым главным риском остается уменьшение количества потенциально кассовых релизов.

"Безусловно, для стабильного возврата зрителей в кинотеатры необходимы большие студийный блокбастеры", — согласен с коллегой Роман Романчук, CEO сети кинотеатров Multiplex.

Что с блокбастерами?

И тут украинский кинорынок (как, впрочем, и кинорынки во всем мире) зависим от ситуации в США — главного игрока киноиндустрии. В этом году аналитики прогнозируют падение американского кинорынка на 70% (до $3-4 млрд), по сравнению с прошлым годом, и предупреждают, что восстановление не будет быстрым. Так, в индустриальном прогнозе на 2021 год предполагается выручка $8,5 млрд, что на 25% меньше, чем в 2019-ом, но и в 2022 также не удастся достигнуть результатов рекордного 2019-го, замечают эксперты.

Реакцией крупных голливудских студий на падение кассовых сборов стал переход от традиционной кинопрокатной модели к новой стриминговой парадигме. Причем, эта тенденция существовала и ранее, пандемия только ускорила такой переход.

Смена модели кинопоказа приведет к тому, что в прокат будут попадать только блокбастеры. Второстепенное кино сразу будет уходить на стриминговые платформы. Или, как вариант, для маленьких фильмов сократят период проката, и, отработав 17 дней, они уйдут на стриминг, уступив место блокбастерам, которые будут работать в долгую, считает Вероника Ясинская.

Чтобы кинотеатры выходили в плюс, им нужны новые блокбастеры один-два раза в неделю. Но такого не будет до конца этого года, а скорее всего — до весны следующего. Еще до того, как объявили про локдаун Франция и Германия, голливудские студии перенесли ранее заявленные релизы. На такое решение во многом повлияли и сборы "Тенета", сообщает Variety.

Одним из самых больших разочарований стал перенос 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" с 20 ноября на 2 апреля следующего года. Не покажут в ноябре и "Человека-короля" (перенесен на 26 февраля 2021 года) и фильм Marvel "Черная вдова" (перенесен на 7 мая 2021). Также из осеннего репертуара передвинули на следующий год римейк культового хоррора "Кэндимен" и "King's Man: Начало".

Не будет декабрьской премьеры "Дюны" — ее покажут аж 1 октября 2021 года. Из студийных фильмов в декабре обещают показать "Смерть на Ниле", "Персонаж", "Чудо-женщину 1984", которую перенесли с октября на Рождество 25 декабря, а также анимацию от Disney и Pixar "Душа", и возможно этот мультфильм выйдет одновременно и на стриминговом сервисе Disney Plus.

По нынешним временам такой репертуар можно считать богатым, особенно, если сравнивать с ноябрем. Сейчас в украинских кинотеатрах идет единственный блокбастер — "Ведьмы" студии Warner Bros., конкурировать ему особо не с кем, и его украинский дистрибьютор "Киномания" надеется, что фильм хорошо сработает.

На конец ноября обещают выпустить еще один студийный фильм — "Суперинтеллект" с Мелиссой Маккарти. А пока, в отсутствии новых больших фильмов, показывают еженедельно по одному фильму о Гарри Поттере, заманивая фанатов истории форматом IMAX.

Владельцы и СЕО кинотеатров, говоря о наличии блокбастеров, как самом важном факторе, который позволит рынку выжить, акцентируют внимание на таком моменте: им сейчас психологически важно оставаться открытыми, чтобы не потерять начавших возвращаться в кинозалы зрителей. Это даст возможность кинотеатральному бизнесу продержаться до весны, step by step приближаясь к показателям максимально возможным в данной ситуации.

Елена Гладских, специально для Delo.ua