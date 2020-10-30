Между Delo'м. Что смотреть в ноябре: принцесса Уэльская и кино о Донбассе

Самой крупной премьерой ноября должна была стать "Черная вдова" — 24 по счёту фильм кинематографической вселенной Marvel, который запустил бы четвертую фазу этой франшизы. Но в начале осени ленту, изначально запланированную вообще на май 2020 года, опять подвинули. Причиной, очевидно, стала вторая волна коронавируса. Впрочем, даже без нового кинокомикса в ноябре есть что посмотреть.

Корреспонденты Delo.ua собрали десять новинок последнего осеннего месяца.

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Сериалы: Леди Ди и возвращение Пенни из "ТБВ"

Одной из первых сериальных премьер этого месяца станет второй сезон "Мандалорца". Напомним, что действия сериала происходит во вселенной "Звездных войн", спустя несколько лет после падения Галактической империи.

Космический вестерн рассказывает о путешествии одинокого стрелка, который в результате одного из своих приключений находит неожиданного спутника — крохотное зелёное существо той же расы, что и магистр Ордена джедаев Йода. Первая серия второго сезона уже вышла 30 октября на стриминговой платформе Disney+, а остальные 7 будут выходить раз в неделю по четвергам.

В четверг, 5 ноября, на Netflix состоится премьера хоррор-сериала "Паранормальное". Основанный на серии книг египетского писателя Ахмеда Халеда Тауфика, он рассказывает о достаточно циничном профессоре гематологии Рефаате Исмаиле. Главный герой сталкивается с паранормальными явлениями и начинает изучать их, желая спасти своих близких от окружающей их опасности.

Но самой ожидаемой сериальной премьерой на Netflix в ноябре станет четвертый сезон исторической драмы "Корона". Она рассказывает о правлении королевы Елизаветы II. Новый сезон захватит временной промежуток с 1977 по 1990 годы и познакомит зрителей с леди Дианой Спенсер, принцессой Уэльской. Ее роль исполнит начинающая британская актриса Эмма Коррин.

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В этот раз авторы шоу расскажут о свадьбе принца Чарльза и леди Дианы, их туре по Австралии и Новой Зеландии, Фолклендской войне и вторжении Майкла Фагана в Букингемский дворец. Стоит также отметить, что роль премьер-министра Великобритании исполнит блистательная Джилиан Андерсон.

Ближе к концу месяца, 23 ноября, на BBC One выйдет мини-сериал "Черный нарцисс". Он основан на одноименном романе британской писательницы Румер Годден, опубликованном в 1939 году. История рассказывает о нескольких католических монахинях, которые отправляются в Гималаи, чтобы основать там школу-монастырь. Однако суровый климат, сексуальное влечение одной из монахинь к ветерану Первой мировой войны и ностальгия по дому с силой бьют по их вере. Это не первая экранизация романа Годден — в 1947 году уже выходил фильм ""Чёрный нарцисс". Он был тепло принят публикой и получил две премии "Оскар": за лучшую работу оператора и лучшую работу художника.

Наконец, 26 ноября на HBO Max выходит сериал "Бортпроводница", основанный на романе американского писателя Кристофера Бохьяляна. Главную роль сыграет Кейли Куоко, ставшая всемирноизвестной благодаря роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва". Ее героина, стюардесса Кассандра Боуден, знакомится с симпатичным пассажиром, проводит с ним ночь, а когда просыпается с похмельем в гостиничном номере Бангкока обнаруживает, что рядом с ней лежит мертвое тело. Не решившись вызвать полицию, она присоединяется к другим стюардессам и улетает в Нью-Йорк, где ее встречают агенты ФБР.

Кино: настоящее-будущее Донбасса и молитва Ника Кейва

В четверг, 5 ноября, украинцы смогут посмотреть на больших экранах украинскую драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Фильм расскажет о жизни Донбасса в 2025 году, через год после победы Украины над Россией. Территория восточных областей нашей страны к тому моменту уже признана непригодной для жизни и кажется, что это невозможно изменить.

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Главную роль сыграл Андрей Рымарук, бывший разведчик, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе. Отметим, что фильм победил в 2019 году на "Венецианском кинофестивале" в программе "Горизонты", а в этом году Украинский Оскаровский комитет выдвинул картину на премию "Оскар" в номинации лучший фильм на иностранном языке.

Также с 5 по 8 ноября можно будет посмотреть концерт культового австралийского музыканта Ника Кейва "Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace". Изначально предполагалось, что "Idiot Prayer" будет единичным событием, но в сентябре 2020 года было решено, что он выйдет не только как концертный альбом, но и как концертный фильм. Это будет расширенная версия концерта с дополнительными четырьмя песнями, которые не показывали в прямом эфире. Всего в рамках "Idiot Prayer" прозвучит 22 композиции.

Драму датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной" (или "Druk" в оригинале) украинцы смогут посмотреть в кинотеатрах 12 ноября. Главную роль исполнит Мадс Миккельскон, наиболее известный по телесериалу "Ганнибал" и двадцать первому фильму о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль". Герои фильмы "Еще по одной" — четверо учителей средней школы, на себе решившие испытать пагубность алкоголя. Примечательно, что на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фильм получил награду за лучшую мужскую роль — ее разделили четыре актера, исполнившие главные роли.

На Netflix 24 ноября можно будет посмотреть фильм "Элегия хиллбилли" или "Деревенская элегия". Он основан на мемуарах американского писателя и венчурного капиталиста Джеймса Девида Венса. В книге автор описывает свое воспитание и семейное прошлое в городе Мидлтаун, штат Огайо. Речь идет о семейной истории бедности, алкоголизме дедушек и бабушек, а также наркотической зависимости матери автора.

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Адаптацией книги занималась сценаристка Ванесса Тейлор, которая также работала над оскароносной "Формой воды" режиссера Гильермо дель Торо. Главный роли исполнят Гленн Клоуз ("Опасные связи" и "101 далматинец"), Эми Адамс ( "Афера по-американски", "Прибытие") и Хейли Беннет ("Девушка в поезде", "Дьявол всегда здесь").

В конец месяца, 26 ноября, на больших экранах можно будет увидеть пронзительную документальную картину "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссерки Ирины Цилык. Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шесть лет. В описании фильма отмечается — преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей вместе снимают аматорский фильм о своей жизни в сюрреалистических обстоятельствах.

Илья Требор, специально для Delo.ua