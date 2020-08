Между Delo'м. Что смотреть в августе: супергерои, ужасы Лавкрафта и запрещенные вечеринки

Последние несколько месяцев киноиндустрия выясняет, когда же выйдет первый послекарантинный блокбастер. Им должен стать фантистический триллер оскароносного Кристофера Нолана "Довод". Премьеру фильма уже несколько раз отодвигали и, по последним данным, украинцы должны его увидеть одними из первых в мире, 26 августа. Но даже если очередного переноса картины не случится, она все равно выйдет не скоро. Что же смотреть все это время?

Корреспонденты Delo.ua собрали десять самых интересных релизов, которые можно будет увидеть в ближайшее время.

Уже в пятницу, 31 июля, на Netflix вышло продолжение успешного супергеройского веб-сериала "Академия "Амбрела" (The Umbrella Academy). Эта история не о том, как красиво Капитан Америка бросает свой щит или насколько эффектно смотрится на Роберте Дауни-младшем костюм Железного человека. Сериал обращается к проблеме неблагополучных семей и рассуждает на тему — что будет, если членами такой семьи станут люди со сверхспособностями. Первые десять эпизодов вышли зимой 2019 года и получили множество лестных отзывов. Критики хвалили актерскую игру — среди исполнителей главных ролей значатся Элен Пейдж ("Джуно", "Начало) и Роберт Шиен ("Отбросы", "Хроники хищных городов") — а также визуальные эффекты.

По сюжету, 1 октября 1989 года в мире одновременно рождается около сорока детей со способностями. Некоторых них забирает к себе эксцентричный миллиардер Реджинальд Харгривз. Он создает Академию "Амбрелла", чтобы развивать юные дарования. Однако его эксперимент терпит крах, ученики разбредаются по миру и пытаются не видеть друг с друга. Спустя много лет Харгривз умирает и его "дети" воссоединяются, чтобы выяснить причины его таинственной смерти, а заодно и спасти все человечество.

В понедельник, 3 августа, на американской стриминг-платформе Quibi выйдет сериал "Беглец" (The Fugitive) с Бойдом Холбруком ("Логан", "Исчезнувшая") и Кифером Сазерлендом ("Страсть", "Три Мушкетера) в главных ролях. Он станет своеобразным продолжением сериала "Беглец" 1963 года, который считается одним из первых и самых продолжительных шоу, ключевой элемент которого — погоня. Кроме того, эту история можно было увидеть и в качестве полного метра — в 1993 году на экраны вышел фильм "Беглец" с Харисоном Фордом и Томми Ли Джонсом. Последний за роль в этой картине получил "Оскар" и "Золотой глобус".

В этот раз история сосредоточится на Майкле Ферро (Холбрук), который случайно оказывается главным подозреваемым в деле о подрыве бомбы в метро Лос-Анджелеса. Главному герою придется опровергнуть обвинения, основанные на ошибочных уликах и сообщении в Twitter не слишком профессионального журналиста, а заодно найти настоящего преступника. Мешать ему в это будет опытный детектив Клей Брюс (Сазерленд).

Следующий релиз можно назвать весьма неожиданным. Речь идет об анимационном сериале "Звёздный путь: Нижние палубы" (Star Trek: Lower Decks), который выйдет 7 августа на стриминговом сервисе CBS All Access. Это первый анимационный сериал по вселенной "Звездного пути" с 70-х годов. При этом он не будет традиционной пафосной космической оперой — это скорее сатира над ключевыми штампами одной из самых популярных фантастических франшиз в истории телевидения.

Действие мультфильма происходит на звездолёте USS Cerritos, который прямо называют "одним из не особо важных кораблей Звёздного Флота". Главные герои — четыре энсина (младшее офицерское звание), которые обитают на нижних палубах звездолета. Это нарушающий правила Маринер, действующий только по правилам Боймлер, влюблённый в Звёздный Флот Тэнди и не очень умелый инженер Резерфорд. Вся эта разношерстная команда неудачников будет летает по космосу и выполнять работу, за которую не берутся другие суда Звездного флота.

Комедийную волну подхватит ситком "Тед Лассо" (Ted Lasso). Главную роль здесь сыграет комик Джейсон Судейкис ("Мы — Миллеры", "Несносные боссы"), а выйдет шоу 14 августа на Apple TV+. В центре сюжета — скромный тренер команды по американскому футболу из Канзаса Тед Лассо. Его приглашают в Англию тренировать местную профессиональную футбольную команду. Есть только одна проблема — Тед совершенно не разбирается в классическом футболе. Создатели шоу обещают плотный поток шуток о различии этих двух видов спорта, английском быте и нравах жителей Туманного Альбиона.

А вот 16 августа на канале HBO выйдет едва ли не главный сериал этого месяца — хоррор-шоу, с элементами драмы "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country). Несмотря на присутствие в названии фамилии короля ужасов Говарда Филлипса Лавкрафта, автора историй о Ктулху, основан он будет на одноименном романе 2016 года Мэтта Раффа. Книга исследует связь мифологии ужасов Лавкрафта и расизма в США времен сегрегационных законов. Главные роли в "Стране Лавкрафта" сыграют Джерни Смоллетт-Белл ("Хищные птицы") и Джонатан Мэйджорс ("Пятеро одной крови"). Руководит проектом Миша Грин, известная своей работой над такими сериалами, как "Подземка" и "Сыны анархии".

Зрителю покажут историю молодого афроамериканца Аттикуса Блэка, ветерана Корейской войны, и его подруги Летиции. Вместо они путешествуют по США 1950-х годов, пытаясь разыскать пропавшего без вести отца главного героя. Они сталкиваются не только с жестоким расизмом американцев, но и потусторонними монстрами, населяющими страну.

В августе на стриминговых платформах можно будет посмотреть и полнометражное кино. Например, 6 числа на HBO Max выходит комедия "Американский огурчик" (An American Pickle). Главную роль исполнит актер и сценарист Сет Роген ("Интервью", "Стив Джобс"), который выступит также главным продюсером фильма. Картина будет основана на рассказе комика и сценариста Саймона Рича "Sell Out", который он опубликовал в журнале New Yorker.

Это история эмигранта из Восточной Европы Гершела Гринбаума, который в 1920 году случайно падает в чан с солеными огурцами и оказывается "засолен" на 100 лет. Когда Гершел просыпается, его, ни капли не изменившегося, обнаруживает внук Бен (его сыграл тоже Сет Роген). В итоге "путешественнику во времени" придется освоиться с новым миром, новыми технологиями, их достоинствами и недостатками.

Кроме того, в четверг, 6 августа, будет хороший повод сходить в кинотеатр — украинскому зрителю покажут британский драматический фильм режиссера Браяна Уелша "Рейв" (Beats). Одним из главных продюсеров выступил Стивен Содерберг ("Секс, ложь и видео", "Одиннадцать друзей Оушена"). Речь пойдет о Шотландии 1994 года и самом расцвете подпольных рейвов, которые происходят на фоне действия Закона об уголовном правосудии и общественном порядке (фактически запретил проведение вечеринок на открытом воздухе по всей Великобритании). Главные герои — подростки, лучшие друзья Джонно и Спаннер. Уже совсем скоро их жизненные пути должны навсегда разойтись и они собираются на последнюю вечеринку.

А вот с 6 по 9 августа состоится Kyiv International Short Film Festival, где зрители смогут посмотреть короткометражные фильмы. В международной секции, например, украинцы узнают о дезертирстве в компьютерных играх, голографических предательствах и искусственном интеллекте, работающем на солнечной энергии. В блоке украинских короткометражек можно будет оценить семиминутного "Сторонника", в котором курьер с предметом из другого измерения погружается в украинскую действительность или девятиминутную "Качалку". Последний фильм покажет кинематографический портрет "самой хардкорной" спортплощадки в мире.

Помимо этого пройдет ретроспективная программа канадского иллюстратора, аниматора и режиссера Теодора Ушева. Среди его работ — номинированный на премию "Оскар" "Кровавый Манифест" или славянско-канадский микс "Слепая Вайша".

При поддержке посольства Швеции в Киеве с 13 августа украинским кинолюбителям покажут последнюю картину Роя Андерсона "О бесконечности" (Om det oändliga). Шведский режиссер, напомним, является автором экзистенциальной кинотрилогии, состоящей из фильмов "Песни со второго этажа", "Ты, живущий" и "Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни". Фильм "О бесконечности" получил "Серебрянного льва" на Венецианском кинофестивале в прошлом году и считается одной из самых трогательных лент, которые снял Андерсон. Это сборник новелл, которые объединяет фигура рассказчицы и один сквозной персонаж — священник. Каждую ночь ему снится, что он тащит по улицам современного шведского города огромный крест.

Наконец, 21 августа должна выйти биографическая драма "Тесла" (Tesla) об одном из самых известных изобретателей и ученых Николе Тесле. Загадочного физика сыграл Итан Хоук ("Общество мёртвых поэтов", "Отрочество), а его противника, другого известного изобретателя Томаса Эдисона — Кайл Маклахлен ("Дюна", "Твин Пикс"). Примечательно, что история о противостоянии двух изобретателей не так давно уже выходила на большие экраны — в 2017 году вышла "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем и Николасом Холтом.

Впервые "Теслу" с Хоуком показали на фестивале "Сэнденс" в этом году, где он получил "Приз имени Альфреда Слоуна". У картины средние отзывы и, например, на сайте агрегатора Metacritic ее рейтинг 68 из 100.

Илья Требор, специально для Delo.ua