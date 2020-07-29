В пошуках нових ідей для серiалiв: "Виклик" у взаємодії з реальними рятувальниками

Катастрофи, героїчні порятунки, безглузді аварії та миттєва реакція задіяних служб — все це не лише топові теми випусків новин, але й джерело ідей для серіалів. Проєкт "Виклик", який наприкінці року вийде на телеканалі "Україна", створюється у співпраці з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Драматичні перипетії героїв, яких рятують робітники ДСНС — це не лише художнє відображення реальних життєвих ситуацій, але й посібник, як діяти, потрапивши в біду та як уникати подібних проблем.

У серіалу "Виклик" декілька "батьків": знімає продакшн компания IVORY films, сценарій пише "Теле Про" під контролем керівника проєкту Світлани Усенко (вона є і автором ідеї), а головний замовник всього цього — канал "Україна", який контролює процес і погоджує вже відзняті серії. Планувалося, що перший сезон серіалу вийде в ефір восени, але карантинна затримка поки не дозволяє назвати конкретну дату старту, адже зйомки в самому розпалі. Втім канал запевняє, що до кінця року "Виклик" глядачі обов'язково побачать в ефірі: у предпраймі буднів, з 17.00 до 19.00.

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"Канал постійно працює над розширенням жанрової лінійки і тематики своїх серіалів, і зокрема, процедуралів. "Виклик" познайомить українців із професією рятувальника, розповість про нелегку роботу Держслужби з надзвичайних ситуацій. В ньому буде багато екшену, небезпеки і "щоденного" героїзму пожежних, кінологів, піротехників, водолазів, психологів, парамедиків, які щодня, і нерідко із ризиком для життя, рятують нас від смертельних наслідків нашої ж власної неуважності, халатності та безвідповідальності", — розповідає про проєкт Олена Канішевська, креативний продюсер телеканалу "Україна" і директор продакшена "Теле Про".

"Виклик" — це не лише дві окремі історії порятунку, але і драматична лінія героїв, яка розповідає, що саме передувало біді. Серед особливостей проєкту його творці зазначають не лише унікальний "кейс" порятунку, але і те, що кожна історії розповідає про щось додатково: про зраду, про кохання, про чесність. "Це щось більш цінне для глядача, ніж окрема унікальна робота рятувальників. За цим стоїть популяризація та героїзація людей цієї професії. Раніше ніхто цього не робив — були лише волонтерські ініціативи, спрямовані на подяку, відзнаку, привернення уваги… В той же час у багатьох країнах ведеться свідома робота з героїзації власних рятувальників, медиків, поліцейських. І мені подобається, що ми перші взялися за це в Україні", — ділиться Олена Канішевська.

Тісна робота з державною установою — одна із особливостей проєкту, і хто знає, можливо в подальшому за таким прикладом розвиватиметься співпраця телеканалів із іншими міністерствами та службами.

ДСНС у випадку із "Викликом" виступає як консультант, технічний партнер, і навіть як частина знімальної групи.

Схема співробітництва розвивалась наступним чином. Після появи ідеї, телеканал написав офіційного листа до ДСНС про бажання розробляти "рятувальну" тему і готовність до співробітництва. У відповідь відбулась зустріч із керівником Служби Миколою Чечоткіним, він підтвердив свою зацікавленість. Подальша співпраця передбачає договір про оренду техніки та залучення консультантів ДСНС на етапі розробки сценарію та безпосередньо на знімальному майданчику. І — появу штатних рятувальників у кадрі.

"Ігровий серіал і скріптед реаліті, по суті, не відрізняються нічим. Є технічні вимоги до складу групи, є ключові позиції, які необхідні для злагодженого здійснення робочого процесу, і вони однакові: другий режисер, оператори, технічний персонал. Але є суттєва відмінність — у нас в процесі задіяні як актори масових сцен, так і професійні співробітники ДСНС. Яким би професійним не був актор, але для того, щоб виконувати дії співробітників ДСНС, йому необхідна спеціальна підготовка, а на це не завжди є час. Тому вони грають самі себе в проєкті, що підвищує довіру глядача до того, що ми робимо і збагачує історію, яку ми розповідаємо", — розповідає режисер Дмитро Пометньов.

Всього у першому сезоні заплановано 40 епізодів, але до початку карантину вдалося провести лише дві знімальні зміни, а це навіть не повна серія. "Карантин вплинув на знімальний процес, на два місяці усі зйомки було призупинено. Але зараз процес ввійшов у активну фазу і уся група працює на майданчику з дотриманням усіх карантинних норм. Складно інколи працювати у масці при 32 градусах спеки, але наразі це необхідні умови. На сьогодні вже відзнято 12 серій сезону, і чотири на стадії фіналізації. Тобто десь не відзняли декілька сцен, десь нема підводки ведучої. Знімальний процес ще триватиме до середини жовтня, а паралельно перші серії будуть готуватися до ефіру", — ділиться виконавчий продюсер IVORYfilms Захарій Гринишин.

Світлана Усенко, автор телевізійних документальних фільмів "Діти Перемоги", "Розщеплені на атоми" та "Таємниці генія" Шевченка, стала автором ідеї та керівником проєкту "Виклик". Delo.ua розпитало її про народження ідеї та особливості реалізації "рятувальних" історій.

Як з'явилась ідея проекту "Виклик"?

Шукала ідеї, які ще не розкручені, яких ще не було в ефірі. Перебирала багато варіантів. Про поліцейських — вже перезнімали безліч серіалів різних жанрів, були вже серіали про юристів, медиків, вчителів, навіть про домогосподарок… А от саме за діяльність рятувальників ще ніхто не брався.

Ми звикли, що ДСНС — це пожежники на яскравих машинах, але заглиблюючись в цю тему, я з'ясувала, що статус рятувальників передбачає різні служби, які поспішають на допомогу. Починаючи з котиків, яких вони дістають з дерев, до більш серйозних ситуацій, де є реальна загроза життю людини. Так поступово сформувалась ідея, що про все це варто зняти…

А ще мене спонукало розуміння певного невігластва наших людей щодо поводження у критичній ситуації. Якось побачила сюжет, де журналісти новин опитували перехожих — куди телефонувати у критичних випадках, і троє з п'яти опитаних відповіли неправильно. Тож проект цікавий не лише новизною теми, але й освітнім підтекстом, можливістю ознайомитись із корисною інформацією.

У нас не лише реконструкція подій, — реальні працівники ДСНС озвучують помилки, яких припускаються люди і розповідають про те, як потрібно поводитися у випадку кровотечі, епілептичного нападу, пожежі і т.п. І хочеться вірити, що ті, хто подивиться серіал, опинившись у критичній ситуації, вже чітко знатимуть, куди телефонувати, як розповідати про свій стан, і про те, чого не можна робити в жодному разі.

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А чому запропонували ідею саме каналу "Україна"?

Я прийшла з ідеєю до Олени Канішевської, бо розуміла, що вона може бути перспективною саме для їхньої аудиторії. Це ж не суто історії порятунку, не тільки екшн, а й драма тих, хто потрапив у біду. Спочатку була коротка заявка із зазначенням самої ідеї та жанру серіалу. Олена повірила в потенціал цього проекту, і попросила написати пілотний сценарій. Поспілкувавшись із "Теле Про", зрозуміла, що більший акцент треба робити на історії людей, які потрапили в ту чи іншу ситуацію, розповідати, що цьому передувало, і чому так сталося. А ще, потрібно було дізнатися більше деталей про роботу рятувальників. Я особисто їздила до них на навчання, щоб зрозуміти специфіку. Адже, в залежності від типу надзвичайної ситуації, у перші хвилини можуть з'являтися кінологи, альпіністи, гірничі рятувальники, льотчики, піротехніки, психологи — все залежить від того, яку проблему треба вирішити.

Перший сезон ми почали писати з травня минулого року. Під час опрацювання сценарію велась ретельна робота над специфічними термінами, було багато спілкування із рятувальниками. Певною мірою це журналістська робота. До речі, набираючи сценарну групу, я зрозуміла, що з колишніх журналістів виходять дуже хороші сценаристи. Журналістські навички йдуть на користь, коли треба провести дослідницьку роботу, налагодити контакт, розпитати про цікаві випадки. І коли вони відвідують реальні навчання рятувальників, то задають правильні питання, помічають дрібні деталі.





Якщо розглядати всі 40 серій, яка частка історій з реальності, а яка — художня вигадка?

Всі історії взято із життя. Сценаристи мене часто питають: "А де брати ідеї"? Я відповідаю, що треба моніторити новини, заходити на сайт ДСНС... Все достатньо на поверхні, треба лише вміти побачити. Звичайно, ми щось додаємо — драматичну складову, загострюємо певні моменти. Але більшість ситуацій — це ті, які ми бачили, про які чули. Наприклад, був новинний сюжет, що застрягло оглядове колесо, і людей з нього знімали рятувальники, — у нас в серіалі є подібна історія. Багато зустрічається у ЗМІ історій про пожежі, про знаходження боєприпасів.

А як відбувається співпраця з ДСНС, на якому етапі роботи їх залучаєте?

Я вже 3 роки варюся в цій темі, але все одно є нюанси, які не знаю. Тож консультації з професіоналами у нас відбуваються на трьох етапах. Перша — на моменті створення заявки сценарія: обговорюємо, які дії необхідні саме у такій рятувальній операції. Друга — коли вже готовий сценарій і відбувається його читка зі знімальною групою. Дуже багато специфіки, яку треба узгодити. Наприклад, для порятунку необхідно використати відбійний молоток, але чи всі машини ними укомплектовані? Щоб з'ясувати, що може стати у нагоді, диспетчери ретельно опитують постраждалих про те, що сталося, бо рятувальники повинні виїхати на виклик максимально готовими до конкретної ситуації. Або, яка автодрабина знадобиться, бо вони є різні, чи потрібні альпіністи — в усіх таких випадках допомога професіоналів необхідна. І остання консультація відбувається вже безпосередньо під час зйомок. На майданчику знаходяться звичайні рятувальники, вони спостерігають за діями акторів і якщо потрібно, демонструють їм, як робити правильно. У нашому серіалі задіяна справжня спецтехніка, інструменти, якими рятувальники користуються під час своїх викликів.

А в них вистачає часу на таку щільну співпрацю?

Вони зацікавлені у популяризації своєї професії, і як мені здається, їм подобається нам допомагати. Масштабна пожежа в Чорнобилі сталася в період, коли ми не знімали через карантин, в іншому випадку, я думаю, що тоді вони б відмовили нам у допомозі, адже всі машини та команди були задіяні. А в звичайному графіку ДСНСники знаходять можливості приділити нам увагу. Приїздять ті, хто вільний у цей день, резервні відділення. Звичайно, всі ці організаційні моменти у нас офіційно узгоджені: машини нам надають на умовах оренди спеціального автотранспорту.

Рятувальники ще й задіяні безпосередньо в зйомках. Може хтось з них вже виявив акторські таланти?

Ми залучаємо їх до зйомок, але без реплік. Вони ж не актори. Якщо за сюжетом працюють альпіністи, то саме реальні альпіністи-рятувальники спускають постраждалого. Каскадерів залучаємо іноді замість акторів, а все, що стосується діяльності ДСНС — виконують у кадрі їхні працівники. Адже ми не можемо показувати так, як не робиться у житті.

До речі, якось прямо на майданчику ми переробили одну сцену, і замість актора задіяли в ній піротехніка Сашу: там було мінімум реплік, але це все ж була справжня роль. Я бачу, що їм це все дуже цікаво, це новий досвід, адже серіал про них, тому вони — не статисти, а активні учасники знімального процесу.

Ярослава Наумова для спецпроєкту "Знято в Україні"