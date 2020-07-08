"Знято в Україні — ПРОФІ": обираємо кращих з 900 учасників рейтингу сериальной индустрии

В рамках спецпроекту "Знято в Україні-ТВ: Найкраще за 10 років", організованого Delo.ua в партнерстві з "Медіа Група Україна", стартувала друга частина глядацького онлайн-голосування.

Відвідувачі сайту обирають кращих професіоналів у сфері серіальної індустрії.

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Члени знімальних груп представлені в 11 категоріях. І це не тільки режисери, актори, сценаристи і продюсери, чиї імена ми знаємо завдяки промокомпаніям перед прем'єрами, а й ті, хто рідко з'являється на публіці: монтажери, звукооператори, арт-блок — художники-постановники, художники по костюмах і по гриму. У глядачів серіалів є можливість відзначити високим оцінками тих, чия робота привернула увагу, здивувала.

І якщо ті, хто зайшов на першу частину онлайн-голосування, здивувалися як багато, виявляється, у нас знімають серіалів, то друга частина рейтингу "Профі 2019-2020" здивує ще більше.

Всього в "Профі 2019-2020" зібрано 900 творців серіалів.

Найчисленнішою виявилася категорії акторська, в яку увійшли ті, хто зайнятий на головних і лінійних ролях. На другому місці — продюсерська: до неї увійшли не тільки генеральні, але й креативні і виконавчі продюсери. На третьому місці — сценарна група, де зібрані ті, хто пише історії або адаптує їх.

Понад 900 профі розподілилися так:

Продюсери — 124

Актори — 306

Режисери-постановники — 65

Сценаристи — 103

Оператори-постановники — 53

Режисери монтажу — 59

Звукорежисери — 46

Художники-постановники — 53

Художники з костюмів — 32

Художники з гриму — 42

Композитори — 32

Голосування триватиме до 10 серпня.

Також до цієї дати триватиме голосування за кращі серіали і тв-фільми — скріптед-реаліті, докудрамі, документальні та анімаційні фільми.

Всього представлено 90 тв-проектів.

70 з них зняті в минулому і цьому році і рекомендовані для участі в рейтингу телеканалами, а ще 20 — найкращі серіали і тв-проекти минулого десятиліття за думкою експертного журі "Знято в Україні"

Найцікавіше в цьому — можливість порівняти, наскільки змінився світ серіального бізнесу за останні 10 років.

Про те, як в Україні трансформуються сериальна індустрія під впливом нових тенденцій, чим вона живе сьогодні, читайте в тематичній частині спецпроекту. З інтерв'ю з сильними гравцями ринку, з репортажів зі зйомок інноваційних форматів і з кращих промокейсів, дізнаєтеся про найактуальніше в бізнесі українських продакшнів і телекомпаній, який знаходиться зараз на піку уваги споживачів.

А зараз на сторінці спецпроекту можна перевірити, наскільки ви знайомі з українським муві-продуктом, пройшовши тест про сюжети і героїв серіальних історій.

Детальніше про умови голосування — тут.

Одночасно з онлайн-голосуванням експерти серіального ринку оцінюватимуть серіали, тв-фільми та професіоналів.

Нагородження переможців відбудеться наприкінці серпня.

Олена Гладських, редактор блоку "Креативні індустрії"

gladskih555@gmail.com