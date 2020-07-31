Netflix впервые снимет фильм в Украине, главного героя сыграет Жан-Клод Ван Дамм

Международная кинокомпания Apple Tree (одним из создателей которой выступает продашн-компания Star Media, основанная Владом Ряшиным) в пратнерстве с онлайн-кинотеатром Netflix снимает в Украине международный проект для стриминга — полнометражный фильм The Last Mercenary ("Последний наемник"). Для украинского рынка это первый опыт сотрудничества с крупнейшим сервисом потокового вещания, сообщают в Star Media.

Netflix, лидер среди онлайн-кинотеатров в мире, активно развивает производство контента по всей Европе, но в Украину до этого времени не заходил.

Продюсерами картины стали основатели Apple Tree Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Последний не так давно снимал в Украине в качестве режиссера фильм "Полина и тайна киностудии".

Режиссером и автором сценария The Last Mercenary является Девид Шарон. А главную роль в фильме сыграет Жан-Клод Ван Дамм.

По словам Влада Ряшина, жанр The Last Mercenary - это микс двух популярных жанров, боевика и семейной комедии. Лента расскажет о политических интригах на государственном уровне, события будут разворачиваться во Франции. Фильм будет снят на французском языке, но благодаря Netflix картина нацелена на мировую аудиторию.

В фильме заняты французские актеры Патрик Тимси, Эрик Жюдор, Миу-Миу и Валери Каприски, а также таланты нового поколения Альбан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца.

Оператором фильма стал Тьерри Арбогаста, который на протяжении многих лет является оператором Люка Бессона (в его фильмографии такие кинохиты как "Леон", "5 элемент", "Жанна д"Арк", и который вместе с Олиасом Барко снимал в Украине ленту "Полина и тайна киностудии").

Большинство съемок фильма пройдут в Киеве, часть — в Париже.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил, что съемки уже стартовали и продлятся до осени. "Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине", — написал министр.

Напомним, команда +1 Digital Studios начала съемки новой 12-серийной teen-dramedy под названием "Секс, Інста і ЗНО". Это первый украинский сериал о поколении Z, созданный специально для VOD-платформы.

Его премьера состоится на 1+1 video осенью 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке. Предпродажа по специальной early bird цене начнется в середине октября.