В кинотеатрах Украины стартуют показы фестиваля фильмов о любви "Love Shorts"

С 6 августа в Украине начнутся показы в рамках кинофестиваля "Love Shorts". Об этом Delo.ua сообщили организаторы фестиваля.
"У нас есть множество вопросов к этому миру. И пройдя сотню чужих путей, совершив тысячи ошибок, мы вдруг находим все ответы. В глазах напротив. "Love Shorts" — это истории о любви, о смысле, о жизни. Ничто не вечно, но пока сердца бьются, на планете будет существовать это чувство. И разве кто-то в праве его сдерживать. Давай вместе посмотрим на больших экранах фильмы о любви "как в кино", а любить будем всегда по-настоящему. Как в жизни", — анонсируют организаторы фестиваля.
В программе — 7 фильмов из Германии, Канады, Австрии, США, Австралии, Франции и Великобритании общим хронометражом 70 минут.
#1 Предистория
Германия, 2016, реж. Джошка Лаукенинкс
Сгоревший дом, развод родителей, жестокость отца, тяжелый подростковый период — всё это осталось позади. Он наконец-то встречает Ее. Но внезапное событие навсегда меняет ход его жизни.
#2 Вкус любви
Австрия, 2017, реж. Пол Шойфлер
"Каков вкус у любви?" Он может быть сладким, кислым, горьким или даже соленым. Девушка отправляется в ароматное путешествие, стимулируя свои вкусовые рецепторы. Она исследует различные формы, которые может принять любовь.
#3 Тео и Селеста
Австралия, 2018, реж. Ханна Догерти
Тео и Селеста играют в игру "остался бы ты моим другом, если...". Их гипотетические вопросы становятся реальностью, заставляя их противостоять своим глубочайшим страхам и сильнейшим желаниям.
#4 Однажды мой принц придет
Франция, 2017, реж. Лола Наймарк
27-летняя Луна работает в пекарне и мечтает о прекрасном принце. Однажды она сталкивается с мусорным баком, полным долларовых купюр, и очаровательным заикающимся молодым человеком. Чем обернутся ее наивные мечты?
#5 Объятия
Франция, Канада, 2018, реж. Жюстин Вуйлстекер
Стоя перед открытым окном, женщина смотрит на темные облака, закрывающие небо. Она борется с воспоминаниями прошлого. В облаках появляется страстное объятие.
#6 Предложение
Великобритания, 2016, реж. Ян Робертсон
Грабитель врывается в ресторан как раз в тот момент, когда кое-кто находит на дне своего десерта кольцо.
#7 Суть всего
Великобритания, 2018, реж. Даниэле Барбиеро
У Джеи и Люциуса есть совпадение в приложении для знакомств. Она Жизнь, он Смерть.
Напомним, как ранее сообщалось, в центре Киева открылся кинотеатр под открытым небом с бесплатными показами украинского кино.