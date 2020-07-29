В кинотеатрах Украины стартуют показы фестиваля фильмов о любви "Love Shorts"

С 6 августа в Украине начнутся показы в рамках кинофестиваля "Love Shorts". Об этом Delo.ua сообщили организаторы фестиваля.

"У нас есть множество вопросов к этому миру. И пройдя сотню чужих путей, совершив тысячи ошибок, мы вдруг находим все ответы. В глазах напротив. "Love Shorts" — это истории о любви, о смысле, о жизни. Ничто не вечно, но пока сердца бьются, на планете будет существовать это чувство. И разве кто-то в праве его сдерживать. Давай вместе посмотрим на больших экранах фильмы о любви "как в кино", а любить будем всегда по-настоящему. Как в жизни", — анонсируют организаторы фестиваля.

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В программе — 7 фильмов из Германии, Канады, Австрии, США, Австралии, Франции и Великобритании общим хронометражом 70 минут.

#1 Предистория

Германия, 2016, реж. Джошка Лаукенинкс

Сгоревший дом, развод родителей, жестокость отца, тяжелый подростковый период — всё это осталось позади. Он наконец-то встречает Ее. Но внезапное событие навсегда меняет ход его жизни.

#2 Вкус любви

Австрия, 2017, реж. Пол Шойфлер

"Каков вкус у любви?" Он может быть сладким, кислым, горьким или даже соленым. Девушка отправляется в ароматное путешествие, стимулируя свои вкусовые рецепторы. Она исследует различные формы, которые может принять любовь.

#3 Тео и Селеста

Австралия, 2018, реж. Ханна Догерти

Тео и Селеста играют в игру "остался бы ты моим другом, если...". Их гипотетические вопросы становятся реальностью, заставляя их противостоять своим глубочайшим страхам и сильнейшим желаниям.

#4 Однажды мой принц придет

Франция, 2017, реж. Лола Наймарк

27-летняя Луна работает в пекарне и мечтает о прекрасном принце. Однажды она сталкивается с мусорным баком, полным долларовых купюр, и очаровательным заикающимся молодым человеком. Чем обернутся ее наивные мечты?

#5 Объятия

Франция, Канада, 2018, реж. Жюстин Вуйлстекер

Стоя перед открытым окном, женщина смотрит на темные облака, закрывающие небо. Она борется с воспоминаниями прошлого. В облаках появляется страстное объятие.

#6 Предложение

Великобритания, 2016, реж. Ян Робертсон

Грабитель врывается в ресторан как раз в тот момент, когда кое-кто находит на дне своего десерта кольцо.

#7 Суть всего

Великобритания, 2018, реж. Даниэле Барбиеро

У Джеи и Люциуса есть совпадение в приложении для знакомств. Она Жизнь, он Смерть.



Напомним, как ранее сообщалось, в центре Киева открылся кинотеатр под открытым небом с бесплатными показами украинского кино.