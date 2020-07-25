Lifestyle 1 час назад

В центре Киева открывается кинотеатр с бесплатными показами (РАСПИСАНИЕ)

В летнем кинотеатре в парке Шевченко будут показывать только украинское кино

Монтаж кинотеатра. Фото: пресс-служба Up Ua Studio Монтаж кинотеатра. Фото: пресс-служба Up Ua Studio
Монтаж кинотеатра. Фото: пресс-служба Up Ua Studio

В центре Киева в субботу, 25 июля, открывается уникальный кинотеатр.

Киновернисаж под открытым небом — это летний кинотеатр в парке Шевченко, где будут показывать украинское кино, сообщает "Новое время".

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что кинотеатр, все показы в котором будут бесплатными, открывают Up Ua Studio при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Шевченковской районной администрации.

В частности, летняя площадка нацелена на продвижение и популяризацию украинского кино, ведь после закрытия кинотеатров на карантин и работы в ограниченном формате в нынешних условиях, отечественные киномейкеры оказались в неконкурентных условиях.

Известно, что Киновернисаж покажет зрителям лучшие фильмы украинского кино последних лет. В программе — игровое кино, авторские фильмы, которые боролись за призы на фестивалях, самые яркие фильмы дебютантов, детское и документальное кино.

"Мы хотим, чтобы украинских актеров и режиссеров легко узнавали, чтобы они стали настоящими звездами, как голливудские. Чтобы зритель любил и смотрел украинское кино. Все показы бесплатные, это даст возможность многим выбрать себе фильм по душе и просмотреть его на большом экране", — прокомментировала открытие продюсер проекта и основательница UP UA Studio Полина Герман.

Как отмечается, фильмом-открытием станет дебютная игровая картина Антонио Лукича "Мои мысли тихие", которая стала одним из самых громких украинских фильмов 2019 года.

Читайте также:
Фестиваль Best Shorts ZIFF покажет лучшие мировые короткометражки на больших экранах

Как известно, эта картина собрала в прокате более 9 млн грн, получила призы на кинофестивалях в Карловых Варах и Одессе, а также 4 награды Украинской киноакадемии Золотая Дзиґа. Фильм представит съемочная группа.

Полное расписание первой недели Киновернисажа под открытым небом:

Киев, парк Шевченко, ежедневно в 20:30.

25 июля — "Мои мысли тихие", 2019, режиссер Антонио Лукич. Фильм представит съемочная группа.

26 июля — "Запрещенный", 2019, режиссер Роман Бровко. Фильм представит съемочная группа.

27 июля — "Неприятность на 5 baksiv", 2019, режиссер Мирослав Латик.

28 июля — "Когда падают деревья", 2018, режиссер Марыся Никитюк.

29 июля — "Фокстер&Макс", 2019, режиссер Анатолий Матешко.

30 июля — "Припутни", 2017, режиссер Аркадий Непиталюк.

31 июля — "Герой моего времени", 2018, режиссер Тоня Ноябрева. Фильм представит съемочная группа.

Предполагается, что площадка будет работать ежедневно с 25 июля до 15 сентября. Вход на все показы бесплатный.

Ранее сообщалось, что в Харькове открыли кинотеатры во время ухудшения ситуации с COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве "заминировали" жилой дом (ВИДЕО)
В Киеве "заминировали" жилой дом (ВИДЕО)
В Киеве на Печерске произошла стрельба: ранены двое студентов-иностранцев (ФОТО)
В Киеве на Печерске произошла стрельба: ранены двое студентов-иностранцев (ФОТО)
В традициях Януковича: политолог анонсировал возможную атаку на Кличко
В традициях Януковича: политолог анонсировал возможную атаку на Кличко
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Путина в отставку": в России вспыхнула самая масштабная акция протеста (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Коронавирус: Украина утвердила новые критерии для стран "красной зоны"

  4. В Киеве на Печерске произошла стрельба: ранены двое студентов-иностранцев (ФОТО)

  5. Трускавец 2.0: как "комиссаров Зеленского" учили побеждать на местных выборах (ФОТО)

Загрузка...