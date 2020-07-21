Фестиваль Best Shorts ZIFF покажет лучшие мировые короткометражки на больших экранах

С 23 июля украинские кинотеатры начнут показ фильмов фестиваля короткометражного кино Best Shorts ZIFF. Spring Edition.

В Украине он стратует одновременно с такими странами как Франция, Италия, Испания, Украина, Китай, Австрия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В программе фестиваля лучшие короткометражные фильмы, созданные режиссерами разных стран мира, которые собрали организаторы — запорожский международный кинофестиваль ZIFF .

В украинском прокате покажут ленты, озвученные на украинском языке. Фильмы смогут посмотреть зрители старше 16 лет.

В программе 11 лент короткого метра, среди которых два украинских фильма "Гроб" Кадима Тарасова и "Пуповина" Александра Бубнова.

Гроб

Украина, 2019, драма, режиссер Кадим Тарасов.

Экзистенциальный вестерн. Потеряв семью, старый Иван сходит с ума. Он разрисовывает лицо красками, надевает на голову шаманский головной убор с перьями, вынимает из рамок иконы и готовится к смерти, сколачивая себе гроб. Но неожиданная встреча с бродячим черным псом меняет его судьбу.

Пуповина

Украина, 2018, анимация, драма, режиссер Александр Бубнов.

Фильм о слепой материнской любви и чрезмерной опеке, которые не дают сыну перерасти в мужчину и делают его внутреннего ребенка навеки беспомощным.

Любители анимации смогут посмотреть французские фильмы "Порох", "Панды в тумане" и "11 о28", китайский "Приключения в галерее"

Порох

Франция, 2019, анимация, комедия, режиссер Роман Форе, Натанаель Перрон, Леа Детрейн, Бенуа де Гейер Орта, Пей-Хуан Лин, Анн-Лизе Кубяк.

Время чаепития. К сожалению, все коробки для чая у Филеаса пусты и он решает поехать за чаем в Китай.

Читайте также: "Знято в Україні — ПРОФІ": обираємо кращих з 900 учасників рейтингу серіальної індустрії

Приключения в галерее

Китай, 2017, анимация, режиссер Цзиньхань Тянь.

Магический мир открывается перед маленькой девочкой, которая впервые пришла с отцом в художественную галерею.

11 о28

Франция, 2019, анимация, комедия, режиссер Оталия Кассе, Джеффруа Коллин, Луиза Грардель, Антуан Маршанд, Робин Мерле, Фабьен Мейран.

В Лиссабоне немецкая супружеская пара с ребенком садится на легендарный трамвай № 28, но тормоза отказывают и они отправляются в безумную гонку.

Панды в тумане

Франция, 2018, анимация, комедия, режиссер Хуан Родригес, Тьерри Гаранс.

В мире осталось всего 1600 панд, и они делают все возможное для того, чтобы не вымереть.

Игровые фильмы представлены такими жанрами как комедия, мелодрама и драма.

Растение в вазе с ножками

Италия, 2018, мелодрама, драма, комедия, режиссер Микро Бруззези.

Дарио боится покидать помещение, поэтому живет там, где и работает — в цветочной лавке. Но однажды он согласился выполнить просьбу клиента и доставить цветы его девушке. Как выяснилось, история отношений этой пары оказалась не столь романтической, как выглядела.

Потерянные

Франция, 2018, комедия, драма, режиссер Мария Кастиллехо Кармен, Маеле Гранд Босси, Элизабет Сильвейро.

Супермаркет в конце дня. Пока несколько клиентов заканчивают свои покупки, в магазин проникает злоумышленник в капюшоне.

Полноценная женщина

Испания, 2019, драма, режиссер Церера Мачадо, 11 мин. 1 с.

Берта и Гюго — двое незнакомцев, которые встречаются в гостиничном номере. Ей 55, а ему 20. Разные поколения, разные переживания. На первый взгляд может показаться, что социальная пропасть разделяет их, но Берта и Гюго имеют много общего.

Обычное дело

Испания, 2017, драма, режиссер Дэвид Лара, 10 мин. 15 с.

Как обычно, Соня пьет кофе пока ждет дочь Паулу, но сегодня неожиданный визит нарушит ее повседневную жизнь.

Картошка

Австрия, 2018, режиссер Себастьян Дорингер, 1 мин. 7 с.

История о нетерпеливой картошке, которая не умеет ждать своей очереди.

Перечень локаций