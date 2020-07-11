Происшествия 1 час назад

В Харькове открыли кинотеатры во время ухудшения ситуации с COVID-19

Однако запретили работу развлекательных заведений города после 23:00

Один из кинотеатров Харькова. Фото: kharkov.media Один из кинотеатров Харькова. Фото: kharkov.media
Один из кинотеатров Харькова. Фото: kharkov.media

В Харькове разрешили возобновить работу городских кинотеатров.

При этом в последнее время в областном центре фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Указано, что решение о возобновлении работы кинотеатров было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 июля.

Также комиссия запретила работу развлекательных заведений Харькова после 23:00.

При этом, как отметили в горсовете, со 2 по 8 июля в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация — коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа больных в регионе.

"В связи с этим комиссия приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00. Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция", — доложили в мэрии.

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Известно, что по состоянию на 10 июля Харьковская область не была готова к ослаблению карантина.

Напомним, за прошлые сутки в Украине выявили 800 новых случаев коронавируса, при этом общее число заболевших приближается к 53 тысячам.

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