Между Delo'м. Что смотреть в сентябре: супергерои, избрание Трампа и андроиды Ридли Скотта

Осенью традиционно должен начаться сериальный сезон — в прошлом году, например, сентябрь подарил поклонникам поэпизодных историй девятый сезон "Американской истории ужасов" и "Шпиона" с Сашей Бароном Коэном. В 2020 году коронавирус "подвинул" съемки многих фильмов и телешоу, но индустрия постепенно приходит в себя.

Корреспонденты Delo.ua собрали десять самых интересных релизов, которые можно будет увидеть в ближайший месяц.

Сериальный сезон

В четверг, 3 сентября, на HBO Max покажут первые две серии "Воспитанных волками" — фантастического сериала от легендарного Ридли Скотта. К слову, он не только стал продюсером, но и выступит режиссером первых двух эпизодов. История сконцентрируется на далеком будущем, в котором Земля покинута, а все ее население уничтожено войной. Два андроида — Отец и Мать — пытаются возродить человеческую цивилизацию на далекой планете. Однако новый мир не спешит принимать новых обитателей, а война находит людей даже здесь.

Понравится поклонникам: Видеть (2019), Обливион (2013), Искусственный разум (2001).

В пятницу, 4 сентября, на Amazon Prime Video выйдет второй сезон залихватских "Пацанов". События сериала разворачиваются в мире, где супергерои — порочные знаменитости, на службе корпорации Vought International. Они, конечно, борются с преступностью, но делают это не всегда аккуратно и относятся к рядовым людям с легкой пренебрежительностью. Главная цель руководства сверхлюдей — пропихнуть своих подчиненных в вооруженные силы, тем самым приватизировав армию. Против целого конгломерата саркастичных пародий на Флеша, Супермена и Чудо Женщину сражается небольшая группа обычных смертных во главе с отставным разведчиком Билли "Мясником" Бутчером, в исполнении харизматичного Карла Урбана. Во втором сезоне "Мясник" и его команда уже открыто выступят против Vought и попытаются объяснить миру, откуда же взялись суперселебрити.

Понравится поклонникам: "Академия Амбрелла" (2019-2020), "Проповедник" (2016-2019), "Хранители" (2009, 2019).

В середине месяца, 14 сентября, на HBO начнутся сразу два громких мини-сериала. Один из них — "Третий день" с Джудом Лоу в главных ролях. Шесть серий будут разделены на три отдельные, но взаимосвязанные истории о том, как мужчина и женщина, отдельно друг от друга, прибывают на крошечный остров, жители которого проводят таинственные ритуалы. Компанию Лоу составят Кетрин Уотерстон ("Фантастические твари и где они обитают"), а также Наоми Харрис ("Лунный свет").

Второй — восьмисерийный "Мы те, кто мы есть" режиссера Луки Гауданьино. Сериал расскажет о дружбе и исследовании своих чувств двух американских подростков — застенчивого интроверта Фрейзера, который только недавно переехал из Нью-Йорка, и отважной Кейтлин. Она уже давно живет со своей семьей на базе и успела выучить итальянский.

"Мы те, кто мы есть" понравится поклонникам: "Половое воспитание" (2019), "Эфория" (2019).

На стриминговой платформе Netflix 18 сентября состоится премьера драматического сериала "Рэтчед". Он расскажет предысторию медсестры-социопатки Милдред Рэтчед из культового фильма "Пролетая над гнездом кукушки", снятого по роману Кена Кизи. События шоу начнутся в 1947 году, когда молодая Милдред, в поисках работы, устраивается в психологическую клинику. Как обещают создатели сериала, в нем мы увидим, как главная героиня, которую сыграет Сара Полсон ("Клан Сопрано", "12 лет рабства"), пройдет путь от обычной медсестры к безжалостному монстру.

Понравится поклонникам: "Пролетая над гнездом кукушки" (1975), "Стрингер" (2013).

Под конец месяца, 27-28 сентября, на канале Showtime состоится премьера двухсерийного фильма "Правило Коми". Это история о выборах президента США в 2016 году, после которых страну возглавил Дональд Трамп. Основан мини-сериал (его бюджет составил $40 млн) на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая степень преданности". Самого Коми сыграет Джеф Дэниелс ("Призрачная башня", "Новости"), а вот роль Трампа досталась ирландскому актеру Брендану Глисону ("Залечь на дно в Брюгге", "Голгофа").

Понравится поклонникам: "Карточный домик" (2013-2018), "Госсекретарь" (2014), "Западное крыло" (1999-2006).

Полный метр

Занимательного кино в сентябре будет тоже достаточно — киноиндустрия потихоньку выходит из коронавирусного анабиоза и решается запускать в прокат фильм. Уже 3 сентября на большие экраны должны выйти многострадальные "Новые мутанты" — это тринадцатый и последний фильм киносерии "Люди Икс". История переносов картины началась еще в 2018 году — изначально она должна была выйти в апреле, но вскоре ленту о мутантах перенесли сначала на 22 февраля 2019-го, а потом на 2 августа. Очевидно, что тогда в срок "Новые мутанты" опять не вышли: премьера сдвигалась то на апрель, то на май этого года. Весной 2020 года по фильму ударил карантин и она вовсе уехала на неопределенный срок. Впрочем, студия все же решилась показать ее зрителям в начале осени.

Фактически это первый супергеройский хоррор. Сюжет расскажет о пяти мутантах, которых держат на секретном объекте против их воли. Все они думают, что их тренируют перед вступлением в легендарную команду "Люди Икс". Вскоре они начинают страдать от жутких кошмаров из прошлого и, наконец, понимают, что из места их заточения нужно бежать.

Понравится поклонникам: любой части о мутантах из серии "Люди Икс".

Сходить в кино 3 сентября можно будет и на украинский фильм — "Забытые", режиссерки Дарьи Онищенко. Сюжет сосредоточиться вокруг учительницы украинского языка Нины, которая по личным причинам не может уехать из оккупированного боевиками Луганска. Параллельно зрителю покажут историю юного Андрея — из-за боевых действий он остался сиротой. Как отмечают создатели фильма, события фильма — не просто хроники нынешнего времени, но и актуальная попытка разобраться, способно ли любовь на спасение.

Понравится поклонникам: "Домой" (2019), "Горная женщина: на войне" (2018), "Иней" (2017).

На следующий день, 4 сентября, Netflix покажет новый фильм Чарли Кауфмана ("Быть Джоном Малковичем", "Вечное сияние чистого разума") "Я подумываю со всем этим покончить". Это драма о молодой девушке, которая несмотря на сомнения в отношениях, отправляется со своим парнем на его семейную ферму. Оказавшись в ловушке снежной бури, главная героиня в исполнении Джесси Бакли ("Фарго", "Чернобыль") начинает сомневаться во всем — и в молодом человеке, и в его родне.

Понравится поклонникам: любого фильма Чарли Кауфмана.

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Порадует в этом месяце новинками и Disney — в кинотеатрах выйдет "Мулан", экранизация одноименного мультфильма 1998 года. Студия не стала принципиально менять историю: север Китая атакуют гунны-кочевники и по приказу императора каждая семья должна предоставить одного мужчину на войну. Но в семье Мулан есть только ее престарелый отец Фа Зу. В будущих схватках его ждет неминуемая смерть и его добрая, но рассеянная дочь решается пойти на войну вместо него. Оригинальный мультфильм, при бюджете в $90 млн заработал больше $300 млн. Сможет ли киновариант истории повторить этот успех зрители узнают уже 10 сентября.

Понравится поклонникам: "Красавица и чудовище" (2017), "Алладин" (2019) и "Король Лев" (2019).

Бонус: в середине месяца, 16 сентября, на Netflix состоится премьера психологического триллера с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном "Дьявол Навсегда". В основу ленты легла одноименная книга Дональда Рэя Поллока 2011 года, рассказывающая о событиях между Второй мировой войной и Вьетнамской войны.

Это несколько отдельных историй людей, которые страдают от последствий послевоенных травм и преступности. Среди главных героев: ветеран, семейная пара серийных убийц, ложный проповедник и другие.