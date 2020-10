Между Delo'м: что стоящего будут показывать в кинотеатрах в октябре

Главной новостью прошлой недели, которая стала известна в ночь с пятницы 2 октября на субботу, 3 октября, стало то, что старт очередного фильма "бондианы" "Не время умирать" переносится на апрель следующего года.

Хотя всё уже было готово для выхода фильма в ноябре: состоялась премьера саундтрека в исполнении Билли Айлиш, а кинотеатры уже вовсю вносили фильм в свои репертуары. Но вирус в очередной раз все поломал.

С другой стороны, в ту же самую пятницу, но несколькими часами раньше, стало известно, что студия Warner Bros. в самый последний момент, когда старты октября уже практически все были известны, таки втиснула на 29 число большую премьеру — фильм "Ведьмы". Это экранизация книги Рональда Дала с Энн Хетэуэй в главной роли.

Warner Bros. заслуженно можно назвать самым большим альтруистом в эпоху ковида. Именно эта студия, видя все очевидные риски и потери, дала кинотеатрам первый посткарантинный блокбастер. Им стал "Тенет" Кристофера Нолана, с которым кинотеатры до сих пор, спустя уже месяц фильма в прокате, не хотят расставаться, потому что "Тенет" — это то немногое, что в нынешних условиях катастрофической нехватки коммерчески успешного кино способно чуть-чуть поддержать кинотеатры на плаву.

Помимо Warner Bros. поддержку кинобизнесу в трудный период оказали Universal с "Троллями" и Disney с "Мулан". И судя по нынешним сборам всех трех фильмов, главной их задачей оказалось даже не отбить вложенные в производство средства, а попытаться вернуть зрителя в кинотеатры.

Итак, судя по всему, единственным большим (по зрительскому интересу, а значит — коммерческому потенциалу) фильмом в октябре 2020 года будут именно Ведьмы / Witches Роберта Земекиса. И остаётся надеяться, что ничего не изменится в последний момент, как это часто происходит на протяжении вот уже более полугода, и фильм таки преодолеет путь до экранов Украины к 29 октября.

Смотрите свеженький украинский трейлер:

Но не только блокбастерами жив кинопрокат. В октябре кинотеатры не будут стоять с пустыми экранами, а значит, надеемся, и с пустыми залами. На какие новинки кинопроката стоит обратить внимание, рассказывает Delo.ua.

Именно в этом октябре случится историческое событие: выходит 115-й по счёту фильм Джеки Чана — "Авангард". И в этом фильме, как и в предыдущих 114-ти, Джеки Чан все трюки исполняет сам. А ему уже 65. К тому же, стоит упомянуть, что "Авангард" — продукт китайской киноиндустрии, которая первой пострадала от нового коронавируса, и по этой причине старт фильма, планирующийся на январь 2020 года, был отложен аж до этого момента. И Украина — вместе с Китаем, Таиландом и Сингапуром — первой покажет фильм: с 1 октября. Остальной мир увидит "Авангард" позже.

8 октября в отечественный прокат выйдет обладатель пяти премий BIFA (British Independent Film Awards) История Дэвида Копперфилда / The Personal History of David Copperfield — комедийная драма, основанная на романе Чарльза Диккенса.

Фильм также был номинирован на премию BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) за лучший каст, и внимание украинского зрителя к нему привлекут известные и частые гости на нашем большом экране Тильда Суинтон ("Выживут только любовники", "Доктор Стрэндж", "Пляж", "Хроники Нарнии"), Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер", "Шоу Фрая и Лори", "Короли улиц"), Дейв Патель ("Миллионер из трущоб", "Лев") и Анайрин Барнард ("Щегол", "Дюнкерк", "Чисто английское убийство").

С 8 октября в прокате драма украинского режиссёра Вячеслава Криштофовича Передчуття. Фильм снят в копродукции Украины, Литвы и Словакии. О влюбленном в море мужчине, который ушёл из жизни, но завещал жене и сыну никому не рассказывать о месте своего захоронения. В связи с этим разгорается скандал между всеми, кто его знал.

В фильме играют известные украинские актёры Станислав Боклан, Лариса Руснак, Ксения Николаева. Факт, который нельзя обойти: продюсером "Передчуття" выступает нынешний руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В сети кинотеатров "Планета кино" с 14 октября эксклюзивно состоятся два любопытных украинских проекта. Первый — полнометражный документальный фильм "Весільний спадок", где демонстрируются свадебные обряды из разных регионов Украины. Второй — "Борщ. Секретний інгредієнт", в рамках которого известный кулинар Евгений Клопотенко отправится в путешествие по стране в поисках наилучшего рецепта украинского борща.

Несколько дней назад пресс-служба Одесской киностудии сообщила, что украинско-грузинско-турецкий фильм Фортеця Хаджибей выйдет в Турции в 600 кинотеатрах. В Украине, к сожалению, кинотеатров всего лишь чуть больше 200, и с таким количеством будет трудно конкурировать по экранному времени, объему аудитории и кассовым сборам, но радует одно — в Грузии кинотеатров ещё меньше. Эта не совсем смешная шутка в очередной раз затрагивает проблему количества кинотеатров на душу населения в Украине.

Тем временем "Фортеця Хаджибей" на экранах Украины с 15 октября. Смотрим.

Надежда Куприненко, специально для Delo.ua