Disney реорганизует бизнес, чтобы сосредоточиться на стриминговых платформах

The Walt Disney Company — крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа — проводит реорганизацию, которая позволит ей сделать приоритетным выпуск фильмов, сериалов и передач для потоковых сервисов Disney и партнёров, сообщается на сайте компании.

Реорганизацию инициировал новый генеральный директор Disney Боб Чапек, занявший этот пост в феврале этого года вместо Боба Айгера, руководившего компанией с 2005 года. Ранее Чапек отвечал за развитие парков и продуктов компании

"Учитывая невероятный успех Disney+ и планы по расширению нашего бизнеса, направленного непосредственно на потребителей, мы меняем позиционирование нашей компанию, чтобы более эффективно поддерживать стратегию роста и увеличивать акционерную стоимость", — заявил Боб Чапек.

Стриминг-сервис Disney+ начал работать в конце 2019 года. Во время пандемии коронавируса Disney использовала его для премьеры фильма "Мулан".

Мультфильм Pixar "Душа" также будет выпущен в онлайн-кинотеатре Disney+. Компания отменила его кинотеатральный релиз. Онлайн-премьера планируется на 25 декабря 2020.

Европейские кинотеатры были шокированы таким решением. Международный союза кинотеатров (UNIC), представляющий европейских кинематографистов, заявил, что дистрибьютор наносит еще один удар по отрасли, так как возможность показать на большом экране новые блокбастеры сейчас важна как никогда. Решение обойтись без кинотеатров затормозит восстановление киноотрасли после пандемии, а также оно разочаровывает создателей фильмов, которые хотят видеть свои ленты на большом экране, отмечается в заявлении.

Помимо Disney+, компании Walt Disney принадлежат стриминг-сервисы Hulu и ESPN+, а также Star, который планируется запустить по всему миру.

По итогам реорганизации в компании появятся три подразделения, отвечающие за создание контента. Каждое из них будет сосредоточено на выпуске контакта для разных каналов дистрибуции, но особое внимание будет уделяться стримингу.

Studios — студийное подразделение будет заниматься созданием театрального и эпизодического контента на основе франшиз Disney для театральных выставок, Disney + и других потоковых сервисов компании. В него войдут студии Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, 20th Century Studios и Searchlight Pictures, Disney live action.

General Entertainment — развлекательное подразделение займется созданием развлекательных эпизодов и оригинального полноформатного контента для потоковых платформ компании, а также ее кабельных и вещательных сетей. В него войдут отделы, известные преимущественно по кабельному ТВ — ABC News, National Geographic и каналы Disney.

Спортивный канал ESPN будет выделен в отдельное подразделение — Sports, которое в том числе займется выпуском спортивных программ для других кабельных каналов.

Эти три подразделения присоединяться к двум другим группам: Disney Parks, Experiences and Products и The Media and Entertainment Distribution (отвечает за распространение, продажи, рекламу, технологии, и теперь также будет определять, где лучше показывать новый фильм, сериал или ТВ-шоу — в онлайн-кинотеатре Disney+ или в традиционных кинотеатрах). Руководители всех пяти отделов продолжат подчиняться гендиректору.

Боб Чапек. допустил, что реорганизация рискует привести к увольнению части сотрудников, но заявил, что это произойдёт в меньших масштабах, чем ранее.

Как сообщалось, в сентябре Disney уволила около 28 тысяч сотрудников парков развлечений — это произошло после объявления властей Калифорнии о том, что местный Disneyland Resort откроется ещё не скоро.

Disney не первая корпорация в сфере развлечений, которая переориентировала бизнес. Как сообщает Wall Street Journal, NBCUniversal уже переделала часть Comcast Corp. для поддержки онлайн-кинотеатра Peacock, а WarnerMedia — часть AT&T для задач стриминг-сервиса HBO Max.