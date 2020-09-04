"Голлівуд" залучатиме стримінг у боротьбі з "телесеріалами" — Георгій Чакаров,TVBIZZ

Вперше в історії рейтингу "Знято в Україні" експертом суддівства став представник міжнародної телевізійної галузі.

Георгій Чакаров, президент і генеральний директор TVBIZZ Group: CEETV (платформа новин і ринкової інформації для телебачення в Центральній і Східній Європі), TVBIZZ (новини міжнародної телеіндустрії), журнал TVBIZZ та Pitch & Play LIVE (галузевий захід, щорічно вибирає найкращий формат, що виходить в Центральній і Східній Європі), розповів про тенденції у телесеріальному виробництві, поділився враженнями від українського контенту, у тому числі від серіалів-учасників рейтингу.

Георгію, ви давно працюєте з міжнародною телевізійною індустрією. Розкажіть про європейські тенденції у серіалах.

Можу сказати, що основні зміни приніс прихід Netflix. Зростаюча популярність цього сервісу змусила традиційних мовників змінити спосіб не лише виробництва, а й маркетингу своєї продукції. Внаслідок цього бюджети серіалів та кількість нових прем'єр щосезону досягли рекордних рівнів. Це те, що ми спостерігаємо в Україні, хоча причина тут інша — заборона на трансляцію російських серіалів.

Ключовими жанрами я б назвав детективи/трилери, сімейні драми та комедійні серіали.

Ще однією важливою тенденцією є той факт, що високоякісні серіали, незалежно від країни виробництва, зараз легко продаються по всьому світу — те, що було неможливим ще кілька років тому, коли на ринку панували лише серіали американського виробництва. Думаю, тоді ще ніхто не міг уявити, що турецькі серіали будуть лідирувати в іспанському прайм-таймі, або що український серіал ("Схованки") буде продано у США та Канаду.

Ви організовуєте кілька показів на рік. Чим українські телесеріали відрізняються від європейських, які увійшли до програми?

Не думаю, що є велика різниця, за винятком знімальних бюджетів. Українські продюсери вже зарекомендували себе на міжнародних ринках і успішно продають свої найкращі серіали за кордон — самостійно або у партнерстві з великими дистриб'юторами.

Крім того, декілька найкращих ідей було адаптовано як оригінальні серіали для інших ринків — наприклад, "Нюхач" або "Слуга народу". Ми також спостерігаємо все більшу кількість спільних міжнародних проєктів із залученням українських компаній, що ще раз показує, що місцеві продюсери можуть запропонувати великий творчий потенціал та чудові можливості для створення високоякісного контенту.

Які зараз, на вашу думку, найважливіші регіони з точки зору виробництва контенту? Які країни вкладають найбільше грошей у виробництво?

Якби Netflix, Amazon, Apple, HBO та подібні сервіси були країнами, я б поставив їх на перше місце — вони мають найбільші бюджети на серіали та знімають їх не лише в США. Якщо не брати їх до уваги, американський ринок є і залишатиметься лідером на довгі роки.

Побачимо, як коронавірус вплине на галузь у майбутньому, але наступними на черзі є Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Туреччина. Не можна також ігнорувати такі ринки, як Близький Схід, Китай, Індія та Корея.

Ви були експертом у рейтингу "Знято в Україні". Що можете сказати про якість телесеріалів та місцевих фахівців?

Минулий сезон 2019-2020 рр. був дуже потужним для українського телевізійного ринку з точки зору різноманітності виробленого контенту. Канали поволі відходять від жанру "традиційної мелодрами" і випробовують нові, глибші ідеї, йдуть на ризики, які часто виявляються успішними. Цей сезон запропонував чудові комедії ("Папік"), детективи та трилери ("Маркус", "Схованки"), а також контроверсійні молодіжні серіали ("Новенька", "Перші ластівки"), які зацікавили великих міжнародних гравців.

Я сподіваюся, що коронавірус серйозно не вплине на ринок, і ця позитивна тенденція збережеться і в новому сезоні. Очевидно, що наступним етапом буде створення серіалів для платформ "відео за запитом" та стримінгових сервісів.

Що б ви порекомендували українській телеіндустрії?

Думаю, всі знають, у чому полягає головна проблема українського ринку, і чи справді це бізнес, що приносить дохід. На мою думку, наявність багатого власника з певними політичними інтересами не сприяє розвитку галузі. Усе було б інакше, якби канали діяли як суб'єкти господарювання — тоді ми бачили б набагато різноманітніший контент в ефірі, ще вищу якість його виробництва, розумніші стратегії маркетингу, просування та монетизації.

Як зміниться ринок серіалів у зв'язку із глобальним карантином? Які жанри будуть популярними? Що чекає нас у найближчі 2-3 роки?

Після піку в обсягах виробництва, безумовно, відбудеться спад кількості нових серіалів та зменшення бюджетів. Це не обов'язково негативна тенденція, оскільки пріоритетом повинна залишатися якість, а не кількість. Внаслідок цього розвиватимуться нові інноваційні ідеї, які виведуть галузь на нові рівні.

З іншого боку, схоже, кіносегмент майже повністю зупинився, і відбудуться суттєві зміни у дистрибуції та експерименти з новими способами охоплення аудиторії. Ми вже бачимо, що "Дісней" робить перші кроки у цьому напрямку з прем'єрою "Мулан" на Disney+.

У цей період канали віддаватимуть перевагу тривалому хронометражу — щоденні драми та мильні опери знову увійдуть у моду, оскільки їх дешевше знімати і вони залучають стабільну аудиторію та дохід від реклами. Увесь якісний контент "прайм-тайму" монетизуватиметься спочатку в Інтернеті та включатиме такі жанри як докудрами, детективи, жахи, трилери та ще більше адаптацій популярних книг чи римейків улюблених фільмів з великого екрану. "Голлівуд" залучатиме стримінг у боротьбі з "телесеріалами" за увагу глядачів. Справа лише в тому, скільки користувачі можуть дозволити собі заплатити.

Ольг Кузьминська для проекту "Знято в Україні", Delo.ua