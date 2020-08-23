Антоніо Лукіч про зйомки "Секс, Інста і ЗНО", секс-виховання і свій психологічний вік

Звичайна київська школа, в якій, здається, зупинився час. Підлітки на подвір"ї грають у м"яча (це масовка на перерві, пояснюють мені). За дверима — довгі коридори, портрети на стінах із фарбою не першої свіжості, традиційні темно-червоні смужки на краях сходів. Щоправда, відчути "застиглий час", все ж важко: чим ближче до місця зйомок, тим більше людей у масках, і ось, нарешті, — пост температурного скринінгу. "36,4, можете проходити". Із попередженням: "Тільки тихіше".

У актовому залі — загальні збори. Майже справжні. На сцені плакат — "Навчання дитини сьогодні — успіх країни завтра". Директорка оголошує трьох претенденток на шкільного президента. І — на сцені одразу три основні героїні: Саша, Єва і Ханна. Одразу помічаю візуальну схожість Єви із актрисою Анною Трінчер з серіалу "Школа". "Це лише на перший погляд, в кадрі вона (Каріна Черчевич) зовсім інша, ви їх не сплутаєте", — запевняють мене в знімальній групі.





За режисерським пультом, розташованим за дверима актової залиЮ — Антоніо Лукіч у натягнутій під самі очі блакитній захисній масці. Як дирижер, він керує тими, хто на майданчику. "Голосніше аплодисменти... А тепер трохи тихіше…" Зала слухняно то пожвавлюється, то стихає. Час від часу Лукіч забігає до зали, даючи вказівки тим, хто задіяний у сцені.

Цікаво, що, заходячи на сцену, Ханна має оступитися. Дублі множаться, і кожного разу акторка (Соня Слісаренко) падає на одне коліно трохи по-іншому. Мимоволі рахую в голові кількість її падінь, передбачаючи, яке з них визнають найефектнішим і гідним залишитись у кадрі.

Максимальна натуральність — одна з фішок серіалу.

"У молоді і так вистачає власних комплексів, щоб нав"язувати їм ще й комплекс ідеальної шкіри, тому, наприклад, природні нерівності чи висипання ми свідомо не камуфлюємо", — пояснює зовнішній вигляд акторів керівниця 1+1 Digital Studios та шоуранерка проекту "Секс, Інста і ЗНО" Ірина Никончук.

"Це було огидно, дуже награно, давайте ще", — коментує Лукіч черговий дубль із рукостисканням Саші та Єви, які за сюжетом є суперницями. Поступово сцена рукостискання доводиться до ідеалу: незадоволених гримас вже немає, але ворожість відчувається.

"От чому я затверджував акторів за принципом — хто найкраще мовчить у кадрі, — пояснює Лукіч. — На кастингу вони не діалог читали, а просто мовчали".





Ключових героїв у серіалі 13. Кастинг-директор Алла Самойленко відбирала їх поміж студентів перших курсів КНУТКТ ім. І. Карпенка-Карого та КНУКіМ: за паспортом вони на пару років старші за школярів, але різниці непомітно. Із режисером акторів-"школярів" розділяє якихось 10 років, тож коли молода актриса звертається до Антоніо Лукіча на ти, це не дивує. А озирнувшись навколо, я звертаю увагу, що молодший, ніж зазвичай, і весь склад знімальної групи: саме це прибирає офіціоз і додає атмосферу безпосередності. "Всі працюють в кайф, ніхто не боїться щось запропонувати", — підтверджують мені в знімальній групі.

А коли сцена нарешті відзнята і актори, і технічний персонал залишають актовий зал, відчуття справжньої школи повертається знову: наче замість "Стоп, знято" прозвучало "Урок закінчено", і всі радісно і голосно побігли до їдальні.

Ідея і молоді зірки

Сама ідея серіалу народилась два роки тому. Після успіху "Школи" медіагрупа зрозуміла, що серед цільової аудиторії з"явилось ядро, яке не є праймовим ядром "плюсів". Достатньо чисельна молода аудиторія, якій цікаві продукти 1+1 media, продовжувала жити на діджитальних платформах.

"Так, і тому рішення напрошувалось саме собою, — розповідає головна продюсерка серіалу, керівниця 1+1 Digital та Інновації Анна Ткаченко. - Ми не могли проігнорувати нашу нову аудиторію і вирішили створити щось незвичайне саме для молоді, з тематикою і форматом, які здивують і зацікавлять їх. В команді 1+1 Digital ми вже давно хотіли попрацювати саме з підліткової аудиторією. До того ж, попри завершення серіалу "Школа", активно продовжувала функціонувати платформа "Тільки нікому не кажи". Анонімно про свої проблеми писали сотні підлітків, і ми переконались, що нам ще є про що сказати і що розповісти юній аудиторії. Тому історія про їх справжнє життя на уже добре знайомій платформі 1+1 video було найкращою ідеєю".

Розробці формату передували ретельні дослідження: фокус-групи і глибинні інтерв"ю з підлітками, щоб зрозуміти, яка існує проблематика, що їх хвилює, що їх надихає, про що вони мріють і чого бояться. Саме на цих відповідях по драматургії і будували персонажів.

Одвічні теми для стану дорослішання — стосунки з однолітками — увійшли в складову "Секс".

Соцмережі як ключовий метод соціалізації та залежність від визнання в них — стали "Інста". А от ЗНО спочатку не було, але під час інтерв"ю на питання про свій найбільш страх підлітки назвали саме його.

"І тоді ми зі сценаристами додали ще одну лінію перепон, яка тисне на всіх і головну героїню — Сашу. У 12-й серії наші герої здають ЗНО, і чи здадуть всі — побачите", — інтригує Ірина Никончук.

Головний сценарист — Євгенія Бабенко: написаний нею пілот відібрали поміж робіт інших 8 авторів. А вона вже залучила до роботи Павла Острікова (він відомий своїми коротметражками "Випуск 97", "Голден лав", "Mia Donna"). Хоча шоуранер зазначає, що саме Острікова від початку бачила головним сценаристом, але він був зайнятий своїм дебютним повним метром "Я Космос".

А от іншого режисера, ніж Антоніо Лукіч, після перегляду "Мої думки тихі" шоуранерка і не уявляла.

"Мені потрібен був режисер, в якого смішним буде не лише репліка, а й сам кадр. Коли не потрібно чути жарт, щоб сміятись. Антоніо саме так вміє режисерувати сцену. В нього фантастичне почуття гумору", — розповідає Никончук.

Особлива увага у проекті приділяється музичній темі як способу самоідентифікації молоді. Навіть з"явилась позиція музичного супервайзера: ним став Сергій Вовк. У нього відповідальне завдання зробити плейлист саундтрека, який підлітки захочуть додати собі.

"Ми прагнемо, щоб музика в сцені була рівнозначна реплікам акторів і стала ще одним із персонажів. От настільки вона важлива для мене", — розповідає Никончук.

Жодного ТБ, тільки VOD

Творці "Секс, Інста і ЗНО" вважають порівняння зі "Школою" неактуальним, підкреслюючи, що це зовсім інший продукт. Прем"єра серіалу відбудеться восени 2020 року на 1+1 video, за підпискою, — по ТБ його не побачать. Невже справа лише в сценах сексу та ненормативній лексиці?

"Класичне ТБ як платформа має дуже багато законодавчих обмежень, а окрім цього — обмеження, які накладає ядро цільової аудиторії", — пояснює Ірина Никончук.

За її словами, головне завдання для творчої групи — не бути нудними. Але не перейти межу в бажанні сподобатись молодій аудиторії: ненормативна лексика з"являється лише там, де це виправдано, як і сцени сексуального характеру, які не передбачають оголеної натури та розповідають "про інше".

Натомість, серед переваг перед ТБ буде гострота теми, гумор, інший темпоритм оповідання, технічні нововведення та експерименти.

"Для мене діджитальна платформа — це максимальна свобода для творчої команди, можливість звернутися до тематики, яку ти не можеш підняти на ТБ, можливість вести розмову в тій риториці, в якій неможливо вести на ТБ, з огляду на законодавчі обмеження та очікування ЦА", — розмірковує Никончук.

Важлива особливість "Секс, Інста і ЗНО" — активне залучення цільової аудиторії на всіх етапах роботи. Підлітків інтерв"ювали на етапі девелопменту, коли розроблявся формат, сюжет, а потім на фокус-групах тестували арку сезону, персонажів, поепізодники, вже створені сценаристами.

За словами Никончук, багато історій, які частково відображені у сценарії, розповіли самі підлітки, а історія головної героїні, про дівчину, у якої була пікантна таємниця, пов"язана із соцмережами, — почута від студента медіашколи 1+1 (Вища школа Media & Production — Delo.ua.).

"Ми працюємо із такою цільовою аудиторію, яку треба постійно дивувати, тримати у напрузі, ми не можемо дозволити собі бути нудними. Це перше покоління, яке споживає дуже багато контенту, і боротися за його увагу дуже складно. Мінус — їх складно "вичепити", бо кожного дня виходить новий серіал на Netflix, є YouTube, багато контенту вони самі виробляють… Але разом із тим — така "надивленість" виховує в них смак, у цієї аудиторії найвища естетична позиція, вони здатні оцінити красу кадру, світло, драматургію, персонажів, музику", — розмірковує шоуранерка проекту.

Антоніо Лукіч про серіальний досвід і можливості діджитального формату

Проект "Знято в Україні" розпитав у режисера Антоніо Лукича, як він потрапив в діджитал-проект і в чому особливості зйомок, а також які додаткові можливості надає діджитальний формат у порівнянні з прокатним кіно та ТБ.

Спецпроект "Знято в Україні" организован Delo.ua в партнерстве с "Медиа Группой Украина".

Що для вас змінилось після отримання цьогорічної "Золотої Дзиги"? Наскільки зріс запит на вас як режисера?

До "Дзиги" ще деякі були нагороди — Карловарський глобус, головний приз на ОМКФ... Але не відбулось особливих змін. Конкретики так само мало, як і раніше.

Слава богу, підвернувся цікавий серіал "Секс, Інста і ЗНО" з відносно невеликим бюджетом, але із величезною свободою дій і можливістю реалізовувати свої творчі амбіції. Не за гроші Держкіно, як собі часто уявляють режисери авторського кіно.

В Україні є режисери, які знімають прокатне, і в тому числі авторське кіно, і вони не часто беруться за серіали. Чи є у вашій спільноті певний антагонізм між "кіноробами" і "серіалоробами".

Час субкультури вже давно у минулому, коли емо билися з реперами чи скінхедами. Немає особливого антагонізму. І те, і інше можна робити талановито і можна робити бездарно. Майбутнє взагалі за серіалами. Серйозна розмова вже давно перейшла в формат маленького екранчику. Що ми зараз і робимо: знімаємо дитяче кіно, але для дорослих. Так, як я це бачу: щоб дітям сподобалось, і дорослим було б цікаво подивитись на закритий світ школярів. Тому намагаємось говорити серйозно і легко одночасно. Зрештою, до цього я прагну у великому кіно.

Які додаткові можливості надає діджитальний формат у порівнянні з прокатним кіно та ТБ?

Це більш інтимна, не голосна розмова. У порівнянні із ТБ — можливість вживати ненормативну лексику та показувати інтимні сцени. Але не заради збудження, а заради цінності розкриття характерів і сюжету. Секс у нас це завжди частина якоїсь комедійної чи драматичної сцени, сцени примирення, а не просто збуджуючий акт. Хоча такий аспект теж важливий.

Можливо, в нас буде окрема освітня вставка, де ми спробуємо зі школярами поговорити про секс. Тому що, виявляється, що у нас не лише молодь, але і велика частина дорослого покоління має пробіл в сексуальній освіті. Тобто ми в серіалі не просто щось демонструємо, але і намагаємось привнести освітню функцію.

В нас якось була лекція з Юлією Ярмоленко, секс-педагогом і експертом-психологом нашого серіалу, й виявилось, що багато молодих людей не вміють правильно надівати презерватив. Це вам для заголовку! (сміється). Але це сумна правда. Тому що молодь піддається ризику, маючи дефіцит знань на тему, про яку з ними в свій час не порозмовляли батьки. Так що, можливо, серіал ще поговорить і про це. Але знову ж таки, в трохи комедійному, абсурдистському ключі.

Під час першої зміни я сказав, що завдання всієї знімальної групи — не зіпсувати написане. І з того, що я зараз бачу, можу сказати, що не псуємо, а щось навіть покращуємо. Звичайно, коли таймінгова частина дуже стисла, доводиться сцени "поливати милом" і в цьому "мильно-поливочному" режимі щось губимо, але дещо виходить набагато кращим за наші очікування.

У вас є власна режисерськая версія сценарію, і наскільки вона відрізняється від оригінального?

Із Женею, Пашею, і з Ірою Никончук ми склали творчу групу заради вдосконалення. Складно сказати "стоп" і почати знімати. Хотілося б над історією ще рік-два працювати, але умови такі, що літо, треба знімати, і ми кинулись в роботу з головою. Наче вдається, але звичайно, ще монтаж багато чого покаже.

Поява Ірми Вітовської у серіалі, де вона грає психолога, це ваш "спадок" з "Моїх думок тихих"?

У нас взаємні зобов"язання з Ірмою один перед одним. Вона не змогла відмовити, хоча і довелось трошки поумовляти. Але я одразу сказав, що це сценарій Острікова, а не мій, і вона погодилась (сміється).

Отже, в "світі серіалів" ви почуваєтеся комфортно? Можна очікувати і в подальшому серіальних проектів від режисера Лукіча? Можливо, вже є якісь плани і домовленості?

Я в школі виписував журнал "Серіали", був фанатом "Rebelde Way", "Friends". Тож серіали мені зовсім не чужі, я їх фанат...

А от пропозицій і конкретики дуже мало. Вся наша конкретика зав"язана на фінансуванні Держкіно, і продюсери в цьому сенсі недієздатні. Тим приємніше попрацювати в іншій діджитальній сфері, і при цьому зберегти органіку української мови. І ця справа теж важлива і несе виховальну функцію.

А якою повинна бути пропозиція, щоб вас зацікавити та отримати вашу згоду?

Гроші звичайно! (сміється). Я готовий адаптуватися під будь-який жанр. Але зараз я вже досить довгий час працюю над так званим "другим фільмом", долаючи величезну кількість страхів і комплексів. Закінчив сценарій, і ми тримаємо кулаки, що наступного року почнемо його реалізовувати.

Поки, самі розумієте, вилами по воді —незрозуміло, як і що буде. Першим фільмом ("Мої думки тихі" стали дебютним повним метром Антоніо Лукіча — Delo.ua) я хотів не більше ніж заслужити право на другий шедевр. В сенсі, щоб фільм став візитівкою, чимось, після чого скажуть — дайте йому ще один шанс.

Але я перевиконав очікування, тому що, мабуть, сильно їх занижував. Зараз очікування лише зростають, планка стає все вищою, і в свої 28 я вже, вибачте, став заслуженим діячем (у червні 2020-го Антоніо Лукіч отримав звання "Заслужений діяч мистецтв України" – Delo.ua).

Але поки без орденів…

Медаль мені вже дали. Поки нікуди ще не вішаю — здається, нею грається мій син.

Ваш вік і те, що тема серіалу молодіжна — це важливо? Для занурення в тему, для розуміння мотивації героїв?

Моя молодість — це умоглядно. Школярі не беруть мене до себе в компанію, називають, на жаль, на ви.

А я от чула звернення на "ти"...

Правда? Мабуть, їм вдається подолати себе... Дистанція між нами все ж є. Але в цілому, вік — так, це важливо. Не можу сказати, що ці проблеми свіжі в мені, втім хороший проект в кіно або серіалі народжується там, де матеріал, над яким ти працюєш, відгукується в твоїй власній душі. І в якихось місцях "Секс, Інста і ЗНО" так і є, тому робити його дуже цікаво. Мова не лише про комедію, а і про серйозну розмову, якої у нас не так і багато, але вона — по суті. Тож в цілому те, що написали Паша і Женя (Павло Остріков та Євгенія Бабенко — Delo.ua), сильно відгукується у моїй свідомості.

Ну, у Павла Острікова досить дорослі короткометражні фільми, із розумінням психологічних проблем більш старшого покоління…

Так він пенсіонер у душі! Як і я. Я здавав тест, так мій психологічний вік — 55 років. А у Острікова мабуть всі 70! Такі собі два дідугани намагаються щось сказати школярам! (сміється).

Ярослава Наумова для проекту "Знято в Україні", Delo.ua