Ищем продакшны с харизмой и энергией делать интересный контент — Ирина Храновская, ICTV

Ирина Храновская, главный продюсер сериального направления ICTV (StarLightMedia), рассказала спецпроекту "Знято в Україні" о том, что радует и что огорчает в сегодняшней сериальной индустрии, как изменились подходы телеканала к созданию контента, чем на телеканале хотят наполнять библиотеку, в какой потолок упираются бюджеты сериалов, а также о мировых трендах и украинской ментальности, рисках работы с молодыми авторами и участии в питчингах Держкино.

Спецпроект "Знято в Україні" организован Delo.ua в партнерстве с "Медиа Группой Украина".

Ирина, вы пришли на ICTV четыре года назад, когда на телеканале начали развивать сериальное направление. Какие задачи стояли перед вами на старте? Как трансформировали структуру менеджмента сериального направления и какая она сейчас? Как корректировали ЦА?

Я присоединилась к команде телеканала в июле 2016 года. На тот момент уже остро стал вопрос об увеличении объемов собственного контента, ведь как известно, до 2014 года все каналы "зашивались" преимущественно покупным продуктом.

В связи с этим было принято решение создать отдел разработки контента и управления производством на заказ для канала. Этот отдел возглавила Анастасия Штейнгауз, куда пригласила меня и моих коллег в команду креативных продюсеров. С 2019 года Анастасия передала руководство сериальным направлением мне, когда стала директором телеканала.

В 2016 году нам нужно было с нуля создать отдел, который бы аккумулировал заявки, сопровождал сценарные работы, направляя историю под нужды аудитории канала. После чего уже наступал этап курирования производственных вопросов, постпродакшна и выхода продукта в эфир. То есть нужны были люди, которые смогли бы на компетентном языке давать обратную связь авторам/продакшнам, люди из индустрии, способные не просто оценить на уровне "нравится — не нравится", а грамотно транслировать задачу и выдавать бриф, что нужно сделать, чтобы продукт понравился аудитории.

Немного раньше, кажется, в 2012-2013 годах, что-то подобное появилось на "Плюсах", и значительно раньше — на ТРК "Украина", поэтому сейчас они пожинают плоды в виде большего количества часов.

А перед ICTV какие сейчас поставлены задачи в сериальном производстве? И что в них самого сложного?

Если говорить об ICTV, то сложность в том, что мы не работаем с мелодрамой, которой на сценарном рынке предостаточно. Многие авторы начинают "расписываться" именно с этого жанра.

Мы работаем с мужской аудиторией или же с семейной — чтобы было интересно мужчине, но при этом рядом с ним осталась к просмотру и женщина.

Мы "зашиваемся" боевиками, военными фильмами, приключениями, комедийными сериалами и конечно же детективами. Детективы у нас разной категории — процедуральные "Отдел 44", горизонтальные "Прятки", вертикально-горизонтальных: "Пес", "Участковый с ДВРЗ", "Вскрытие покажет", "Плохой-хороший коп", "Нюхач" — просто выделим его в дополнительную категорию — это еще и имиджевый продукт, интересный во всем мире.

С процедуралов начинают, как и с мелодрам, многие сценаристы — в них легко отточить мастерство. Такие сценарные заявки приходят к нам достаточно часто. Но со временем процедуралы должны становиться крепче, потому что наш зритель избалован прежде всего наполнением нашего же канала — очень сильным кинопоказом, который является, безусловно, нашей визитной карточкой. И сложность в том, что украинским сериалам нужно конкурировать с покупными иностранными художественными фильмами высокого качества.

Вы сказали, что кроме детективов ищите также боевики, приключения, военные фильмы. Это уже более дорогие проекты?

Во-первых, да, дорогие. Во-вторых, заполнять сетку ими сложно в нужном количестве, потому что нет опытных сценаристов в этих жанрах. И нет их потому, что в Украине мало таких продуктов делалось или не делалось вовсе. На чем было учиться писать боевики и приключения сценаристам?! Большинство наших авторов-детективщиков очень хотят сделать боевик: что-то приносят, но пока не получается с ходу сделать конфетку. Правда, 4-5 бриллиантов у нас все-таки удалось создать и они скоро порадуют зрителей и их создателей.

Но несмотря на сложности, мы все равно пишем, все равно снимаем, потому что, по моему глубокому убеждению, чтобы вырастить сценариста, ему нужно давать работу. Безусловно, важны образование, талант и кругозор, но любое ремесло, коим является сценарное дело, оттачивает только практика и обратная связь. А обратная связь — это редакторская оценка, режиссерские пожелания, а также эфир готового продукта, когда ты его сам посмотрел, посмотрели критики, заказчик, сам автор. После всего этого автор может сделать конструктивную работу над ошибками и пойти писать новую талантливую историю в уже лучшей версии себя.

Но большинство продакшнов не имеют финансовой возможности рисковать. И браться за непривычные им форматы, жанры или приглашать новые имена, будут разве что в случае получения госфинансирования, выиграв питчинг Держкино или грант Украинского культурного фонда или Министерства культуры.

Да, сами продакшны не имеют возможности серьезных финансовых рисков. Основные заказчики сериалов сейчас телеканалы. Ну, сколько в Украине продакшнов, которые смогут вложиться совместно с каналом? Star Media и FILM.UA Group, ProTV… Возможно, я забыла еще один-два не более.

А каналы ограничены потолком рекламных бюджетов. Поэтому проект с бюджетом, превышающим этот потолок, могут запустить только с государственной поддержкой, чтобы дали на производство хотя бы треть. Вот и получается такая цепочка: боевики не снимают из-за дороговизны, как следствие, сценаристам не на чем оттачивать ремесло, в итоге нет хороших сценариев. Но абсолютно точно, мы их будем искать.

Вы подаетесь на питчинги и гранты?

Мы имели успешный опыт сотрудничества на сериальном продукте "Доброволец" с Украинским культурным фондом и продакшном В.І.К. Режиссером фильма стал Ахтем Сейтаблаев ("Киборги"), оператором Алексей Ламах ("Контакт", "Вiддана"), а сценарий написали Анатолий Карлюга и Юлия Чернявская. Получилась очень интересная работа (6-серийная лента рассказывает историю добровольца АТО, который пытается адаптироваться к мирной жизни. Узнав, что в Киеве готовится теракт, собирает отряд ветеранов АТО, чтобы его предотвратить. Но им противостоит мощная сила противника…или противников).

Снимали с сумасшедшими переработками, потому что даже с государственной поддержкой это очень ограниченный бюджет. Но мы постарались создать этот сериал очень живым.

Когда покажете?

Готовим к показу осенью этого года.

И еще при поддержке Минкульта сняли совместно с IQ-продакшн приключенческую комедию "Казаки" (12 серий). Со стороны продакшна шоуранерами стали Оксана Иванюк и Олег Зборовский. Это будет свежий взгляд на эпоху казачества с любовью и гордостью, без шароварщины, где на первом плане будет лихая, открытая казацкая душа и жанр — приключение, комедия, отношения — такие себе украинские "Пираты Карибского моря".

А "Казаков" когда увидим?

В конце этого года.

Под какие проекты ищут интересные типажи

Понятно, что жанровое однообразие не только сценаристам мешает профессионально расти. Как оно отражается на актерах? При том, что актеры, как и сценаристы, очень-очень востребованы, так как снимают много. Также очень много появилось молодых красивых актрис, правда, как замечают сами же игроки рынка, жаль, что все однотипные…

Однотипные, потому что мы, каналы, сами и утверждаем клишированных персонажей, так как аудитория на данный момент воспринимает именно такой типаж. Зрители еще не ушли в полутона, потому что смотрят быстро, "на слух", и им нужно сразу все понять, как карточный пасьянс разложить.

Если посмотреть аналитику, то увидим хрестоматийные предпочтения. Например, если персонаж негативный, то у героини должна быть "пиковая" внешность — черные волосы, острый нос с горбинкой. Условно говоря, разумеется.

А если учесть, что у нас преобладает мелодраматический контент, то и типажи соответствующие: Золушка, Снежная королева, Герда. Это сказкотерапия. Поэтому они и заполняют весь эфир.

Понятное дело, что актёрам неинтересно сниматься все время в определенном образе. Но уверена, что мы выйдем из этой ситуации после того, как все каналы заполнят библиотеки рабочим контентом и начнут эксперементировать смелее.

Наш холдинг SLM уже начал это делать, появляются такие продукты, как "Кайдашева сім'я" (СТБ), "Первые ласточки" (Новый канал), "Прятки" (спасибо нашим партнерам Film Ua), наш "Доброволец", "Казаки. Абсолютно брехлива історія". Под такие проекты ищут интересные типажи. Если посмотреть кастинги этих фильмов, то, пусть меня простят актеры, они — не хрестоматийные красавцы. Но они живые, обаятельные, харизматичные, пронзительные, современные…ах… и поэтому красивые, хотя и не соответствуют клише. Это нормальный и совершенно естественный процесс.

У нас есть хорошие кастинг-директора, которые открывают свежие лица — спасибо им!

Каналы выращивают звезд?

Выращивают, и довольно успешно. Нужно приглашать звезд на программы, передачи, чтобы был кросс-пиар.

Чтобы стать звездой, нужно, чтобы проект, в котором актер участвует, стал звездным. И желательно, чтобы проект был многосерийный и в нескольких сезонах. К актеру визуально должны привыкнуть, зрителю должен понравиться продукт и актер в нем. Даже, если он будет лучшим актером в продукте, который не выстрелил, он звездой после него, может вполне не стать. В этом, конечно, сложность актерского пути и уязвимость. Безусловно, каналы, как рупор, должны продвигать имена. Как минимум, чтобы эти же имена потом продвигали их будущие продукты (смеется — Delo.ua).

Про внятный логлайн и огонь в глазах шоураннера

Как у вас выстроены отношения продакшн — телеканал?

С продакшнами мы работаем напрямую. Они приходят к нам с идеей, и мы совместно пишем историю: продакшн и сценарист с одной стороны, а со стороны канала — креативный продюсер и редактор. Мы даем обратную связь по драматургии, поправляем, если что-то в истории не попадает в ожидания нашей аудитории. Потом с этим же продакшном снимаем.

Но мы разрабатываем истории и напрямую со сценаристами. Получаем заявки от них или пишем бриф: какой должен быть герой, в каких обстоятельствах и так далее. Брифуем разных сценаристов, такой себе конкурс делаем. И дальше уже пишем с кем-то одним. Когда сценарий готов, ищем продакшн путем тендера. Но при такой схеме кураторство нашего креативного продюсера внутри производства гораздо больше.

Шоуранеры — новое понятие для украинской сериальной индустрии. Они у нас есть? За что отвечает шоуранер в проекте?

Ох, я знаю людей, у которых от этого слова уже часотка (смеется — Delo.ua). Мне оно нравится, мы таких людей ищем.

Давайте назовем хорошим продуктом тот, который признан не только в нашей стране. Будет честно? Ок.

"Нюхач", "Крепостная", "Первые ласточки", "Прятки", "Папик", те же "Сваты". "Пес" с его пятью сезонами. Что объединяет эти продукты? У каждого из них есть шоураннер — и это один-единственный человек. В "Крепосной" — Тала Пристаецкая, в "Нюхаче" — Артем Литвиненко, "Пес" — Виктор Приходько, "Папик" — Андрей Яковлев, "Первые ласточки" — Евгений Туник, "Кайдашева семья" — Наталья Ворожбит. Исключение разве что "Прятки" — там творческая команда Ира Громозда, Симор Гласенко под кураторством Олеси Лукьяненко. Простите, если я какой-то проект и шоураннера забыла упомянуть.

Когда нужно было резать бюджет их идеальной истории, они садились и резали, самостоятельно определяя, что сокращать в сценарии, поэтому истории оставались целостными.

Когда нужно было делегировать историю режиссерам, а все режиссеры — эгоцентристы, харизматики с определенными взглядами, и твою историю они начинают критиковать, то ты не закрываешься, а пытаешься соединить все взгляды и идти дальше.

Когда нужно было садиться за монтажный стол и понимать, что все не так, как ты себе представлял, но они не отворачивались, а продолжали.

Когда нужно было вдохновить канал на разработку промокомпании — они были и тут.

Даже когда прошел эфир, они первые пишут: "А можно посмотреть аналитику?". Чтобы увидеть результат и сделать работу над ошибками без оправданий.

Таких людей, которые не просто придумали гениальную идею, а написали ее в стольких драфтах сколько нужно, чтобы она появилась в сценариях на площадке. Людей, способных вести диалог на разных этапах, очень мало. В человеческом плане — мало, с точки зрения моральных сил.

Плюс у них должно быть понимание всех процессов, а для этого нужно самому поработать в производстве.

Но та же Наталья Ворожбит до "Кайдашей" никогда сериалы не снимала…

Конечно, могут быть исключения. Для Жени Туника "Первые ласточки" стали дебютом в сериалах. До этого он был продюсером программы "Зважені та щасливі", если я не ошибаюсь. Но он прекрасно справился.

Наталья Ворожбит, несмотря на то, что она театральный драматург, сделала классный сериальный продукт "Спіймати Кайдаша". (До этого у нее был опыт с прокатным фильмом "Киборги").

Естественно, из-за того, что сериальнй процесс для нее был незнакомым, были сложности, но она все прошла, получала обратную связь и что-то переделывала на ходу. Насколько я слышала от коллег.

Это очень важное качество — способность идти до конца. Именно такие люди делают имиджевый продукт. А если такого человека нет, то концепт рассеивается, режиссеры меняются, и, в конечном итоге, получается нечто невнятное, невзрачное, никакое. Поэтому каналы и боятся рисковать, берут понятные истории, которые точно сработают, даже если рулевой сменится.

Я знаю, что у многих авторов и всех продакшнов складывается впечатление, что каналам нужны только примитивные сюжеты. Это не так. Каналы готовы рисковать, иначе откуда бы появились продукты, которые я перечислила.

Другой вопрос, что риск должен быть оправдан.

Что нужно, чтобы канал решился рискнуть?

Должно быть внятное предложение. Такое модное слово "логлайн" — описание, в котором в двух предложениях должна быть изложена интрига, тот самый перевертыш. У тех сериалов, которые назвала, это все было.

И нужно, чтобы за логлайном стоял огонь в глазах шоураннера.

А что для вас "настоящее партнерство" с продакшном?

Если брать случай с "Прятками", то это когда ты понимаешь, что продакшн рискует так же, как ты, доверяясь молодым ребятам или начинающим сценаристам. На продакшне все поверили, вложились и выложились по полной.

Нельзя прийти с улицы и попросить на историю $300 000 (или $100 000 — это тоже очень много). Нужно разделять риски, когда речь идет о больших суммах. Новичок здесь не поможет, поэтому нужно заручиться поддержкой кого-то надежного. К тому же, партнер должен понять, где и как он ее продаст, да и снимет ли вообще, исходя из производственных возможностей рынка.

Многие профи, в том числе и иностранные, говорят, что, если хочешь снимать смелую идею, будь готов к низкому бюджету. На низком бюджете — больше свободы для творческих экспериментов. И дай Бог, вам дадут шанс и откроют для вашей истории свой эфир — это уже дорогой подарок судьбы.

Глупо приходить за большим бюджетом, не имея за плечами фильмографии в данном жанре или в данной категории бюджета, как у сценариста или у продюсера.

Вряд ли тебе поверят, особенно, когда рынок еще не созрел. Ведь канал, как заказчик, очень много обжигается, работая со всеми представителями рынка,.. и не знает, в каждом конкретном случае с новичком: "ты из толковых или будут проблемы" (смеется — Delo.ua).

У "Пряток" какой был бюджет?

Не знаю производственного бюджета "Пряток", но это точно не фантастично высокобюджетная история. Она выглядит хорошо, потому что те, кто ее делал, подумали, как красиво снять, подобрали интересный каст, который выглядит дорого, подумали над музыкой, цветовым решением и прочим. Вложились не в исторический блокбастер, где постановка бы съела львиную долю бюджета, а в достаточно локаничную актуальную историю и мир. Но сериал оказался ценностно дорогой.

"Первые ласточки" тоже не имеют архивысокого бюджета. Казалось бы, там сплошь новые имена — как в команде, так и в актерском составе. Но получилась очень фундаментальная история за небольшие деньги.

Мы ищем молодые продакшны, потому что, как правило, пока они пытаются выйти на рынок, у них ниже маржа. А на харизме и энергии начинающих людей получается очень хороший продукт. И мы можем работать за те деньги, которые есть.

Это и есть тот самый второй путь.

Есть и третий — ждать. Писать и ждать софинансирования. Канал не может дать больше определенного потолка.

Все заходят с новой точки

Что является двигателем позитивных процессов в нашей сериальной индустрии?

Мне кажется, что сейчас вся индустрия друг для друга является двигателем. Даже опытные продюсеры становятся новичками, потому что рынок сильно изменился. Все заходят с новой точки, даже если имеют опыт.

Если взять прошлый год, даже сейчас — посткарантинный период, то видим, как активно заходит диджитал на все территории. И продакшны, которые делали раньше исключительно продукты для телеэфиров, видят, что появляются продукты, которые работают как на телеэфир, так и на диджитал-платформу. К примеру, "Нюхач", "Первые ласточки". И они начинают предлагать больше историй с таким сдвоенным уклоном.

Насколько мы попадаем в глобальные тренды, а где на первый план выходит украинская специфика?

Сейчас глобальный тренд — реалистичность подачи истории и персонажа.

Понятно, что есть тренды на молодежные истории, на экранизацию литературы, на блокбастеры, такие, как "Игра престолов" — на времена фантазийные, приключенческие — куда люди хотят погрузиться, как в компьютерную игру.

Мы не можем тягаться с трендом на высокобюджетные истории в сериалах, потому что у нас банально не хватает денег. Нам ближе израильтяне, которые из ничего построили сериальную индустрию на своих сюжетах и на правильном подходе к производству. Нам стоит у них учиться, как оптимизировать производство, чтобы на низких бюджетах рождались классные, крепкие истории, ментально близкие для всей территории.

Кроме того, тренды создаются в успешных странах, где самое плохое, что происходит с людьми, это урезание дотаций и социальных доплат. Их аудитории нужна как раз терапия скандинавским нуаром. Посмотрел и понял, что дотация есть и это уже неплохо (прим. смеется). В Украине же другая ситуация — есть реальные проблемы каждый божий день, и тут помогает только сказкотерапия, где можно забыться от будничных проблем, уйти от реальных персонажей и побыть в мире чуть гротескных героев, но смелых, честных, любящих, где добро побеждает зло.

Эксперты утверждают, что в мире пользуются успехом истории с яркой спецификой какой-либо страны. У Украины есть возможность заинтересовать какими-либо нашими историями мир?

Замысел и проблема должны быть понятны во всем мире. Сеттинг чужой страны — это аттракцион, другие лица, другая природа, другие машины. Тебе просто интересно разглядывать картинку, но ты не будешь ее разглядывать дольше 10-15 минут, если тебе непонятна ценность истории.

Я не поклонник корейских сериалов, хотя иногда смотрю — так вот, углубившись в них, ты вообще не понимаешь, почему герои себя так ведут. Да, ты понимаешь, что их социальное устройство подразумевает такую логику поведения, но это абсолютно не твоя логика. Это очень нишевые продукты и, если они адаптируются в Украине, то очень сильно. Причем, успешно у нас адаптируются только мелодрамы, а с детективами и боевиками мы до сих пор не можем справиться. Это очень круто, но для нас абсолютно нелогично и ментально не близко.

При этом никого не смущает, что "Первые ласточки" сняты в Украине, потому что тема булинга и отношения отцов и детей сверхактуальны во всем мире. Наверное, это единственный украинский сериальный продукт, который максимально попадает в глобальный тренд, по моему мнению. Очень правильно выбрано ядро аудитории — аудитории диджитла, потому что подростки смотрят, под них сделано. Очень актуальная проблема, о которой молчали, но заговорили вслух и громко. Причем, сделано на украинском языке, с молодыми актерами, у которых нет большого бэкграунда, но это работает. Можно говорить, что это локальный продукт о наших проблемах, но они понятны всем.

Что нужно менять, чтобы рынок более активно трансформировался?

Нужно менять производственный подход. И дело не только в росте выработки. Маржинальность должна быть другой, команды должны измениться, появиться люди, которые совмещают позиции. Группы должны стать плотнее, вовлеченность от этого выше. Структура подготовки, коммуникации.

У всех сейчас происходит эта трансформация. Понятно, что "Игру престолов" мы за $120 000 не снимем, но за такие деньги уже очень многое можно сделать. Снимаем же за $45-60 000 достойные вертикально-горизонтальные истории.

Профессиональные радости

Что вас однозначно радует в сегодняшней ситуации?

Когда я смотрю на производство сериалов, меня вообще ничего не огорчает, только радует. Огорчает только то, что пришлось приостановиться на период карантина. Но, слава Богу, мы разморозили все свои съемки. Хотя и пришлось делать в некоторых случаях замену продакшна, актеров. Тем не менее, мы запустили: "ДВРЗ-2", "Вскрытие покажет-2", скоро зайдут в съемки "Юрчишины-2" и новый 4-х серийный боевик.

Радует, что за последние годы привезли огромное количество мастер-классов, преподавателей по сценаристике, актерскому мастерству. Появилось много молодых авторов, которых можно "просеять", взять в подмастерья к опытным авторам — это очень круто.

Довольна тем, что за 4 года знакомые мне авторы стали еще крепче, у них появились и укрепились авторские группы и они уже начали переходить в другие категории, где можно делать имиджевый продукт и какие-то более сложные вещи.

Укрепились шоураннеры: и те, что появились в последнее время — Тала Пристаецкая, Женя Туник, Наталья Ворожбит, Артем Литвиненко, и те, кто были раньше — Виктор Приходько. Они будут передавать свой опыт, новые люди будут перенимать его, возможно, будут становиться командами.

А новые игроки рынка появились?

Да, появилось много молодых продакшнов, которые набирают обороты, потому что появилось много контента. С ними уже можно заходить в более серьезные жанры.

Стали появляться звезды, благодаря успешным кейсам, которые прошли очень рейтингово, как в прокате, так и на телевидении.

Появился сериальный питчинг, благодаря которому мы, наконец-то, можем реализовать некоторые свои архивные высокобюджетные истории. И не будем до бесконечности облизываться на продукты свыше $60 000 за серию (смеется — Delo.ua). Конечно, сумму финансовой помощи от государства хочется больше, хотя бы 50/50. Но я рада и тому, что есть на данном этапе.

Финансируются пилоты. Совместно с УКФ осенью 2019 года мы сделали пилот исторического детектива "Настоящий детектив" — адаптация серии детективов Владислава Ивченко "Найкращий сищик iмперiї". Шоураннером проекта является продюсер нашего канала Инесса Соболева. Режиссер — Александр Кириенко. Главные роли исполнили Дмитрий Рыбалевский и Назар Заднепровский — просто шикарные украинские Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Сейчас мы в поиске дополнительного финансирования, чтобы продолжить съемки всего сезона. Но с пилотом вести поиски намного проще. За что спасибо УКФ.

Если честно, меня мало что огорчает, кроме пауз в производстве из-за коронавируса и финансового кризиса, который останавливает не только кинопроизводство, но и жизнь в стране.

Елена Гладских, спецпроект "Знято в Україні", Delo.ua