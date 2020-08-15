Идей хватит на всех. Амбиций тоже хватает! — Борис Шефир, Студия "Квартал 95"

Студия "Квартал 95" остается в фарватере комедийного жанра, продолжая создавать наиболее рейтинговые проекты. Не обходится и без новшеств: среди знаковых "квартальных" событий за последний год — появление в репертуаре новых жанров, расширение круга партнеров за рамками "1+1" и карантинная тематика в сюжетах.

Похоже, в осеннем сезоне "кварталовские" комедии будут соревноваться в телесмотрении на разных каналах.

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На нынешнее лето у "Квартала 95" отпуска не запланировано: после карантинной паузы они трудятся в поте лица. Причем теперь — с расчетом сразу на две медиагруппы.

Прямо в эти дни под Одессой снимается второй сезон лирической комедии "Папик" со Станиславом Бокланом и Дарьей Петрожицкой: съемочный процесс курирует один из руководителей Студии, режиссер и продюсер Андрей Яковлев. Первый сезон "Папика" на "1+1" стал чрезвычайно удачным в плане телесмотрения — рейтинг 6,22%, доля 20,41% по аудитории 18-54, вся Украина, и на второй сезон планы у канала тоже серьезные.

Накануне старта "Папика-2" в Одессе, в Киеве "Квартал 95" завершил съемочный процесс нового юмористического проекта "Дикие". Режиссер-постановщик, сценарист и исполнитель одной из главных ролей — Руслан Ханумак, актер и автор студии "Квартал 95", в прошлом участник "Лиги смеха" и "Рассмеши комика".

Еще одним актером и сценаристом "Диких" стал Эльдар Кабиров, капитан команды "Луганская сборная" в "Лиге смеха". Проект будет состоять из короткометражек на тему привычных жизненных ситуаций, рассмотренных с необычного ракурса. "Наш проект сложно загнать в какие-то жанровые рамки. Он скорее похож на киноальманах, чем на классическое скетч-шоу. А вообще, мне хочется, чтобы зритель сам, когда увидит наш проект, решил, что это за жанр", — рассказывает Руслан Ханумак.

В съемках также задействовали исполнительницу главной роли в сериале "Папик" Дарью Петрожицкую, Михаила Кукуюка ("Свингеры", "Папик"), актера "Мышеловки для кота" Евгения Ковирзанова, Арама Арзуманяна ("Скажене весілля", "Великі Вуйки").

Если "Диких", по словам авторов сценария, они задумали еще три года назад, 16-серийная комедия о жизни семьи "100 тысяч минут вместе", — плод уже этого года. По сюжету, через 7 лет брака пара — пилот и фитнес-тренер — во время карантина оказались "заключенными" в собственном доме на 69 дней. Режиссер проекта и исполнитель главной роли — все тот же Руслан Ханумак.

Все эти проекты, запланированные к показу в новом осеннем и будущем весеннем сезонах, создаются для традиционного партнера "Квартала 95" — канала "1+1": именно с ним неизменно ассоциировался "кварталовский" юмор.

Однако летом телеканал "Квартал 95" анонсировал создание сразу четырех комедий телефильмов для телеканала "Украина". И это стало если не сенсацией, то знаковой новостью для медийного рынка, ведь "коньком" телеканала "Украина" всегда были мелодрамы. Таким образом, комедии (и не только) от Студии появятся в осенней сетке сразу двух каналов и будут конкурировать между собой за симпатии зрителей.

"Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии "Квартал 95" еще в прошлом году — бросили пробный шар — фильм "Семья на год", который более, чем оправдал наши ожидания. Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с начали работу над следующими историями. Я очень рада, что талантливые сценаристы очень четко почувствовали тональность комедии для канала "Украины". Снимать их будет именно Андрей Силкин, чье тонкое чувство юмора и умение работать с актерами подарят нам прекрасные истории в эфире", — комментирует Наталья Стрибук, главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина".

Съемки 4-серийной комедийной мелодрамы "18-летний олигарх" уже завершились: главные роли в ней исполнили Иван Оганесян, Ирина Гришак и Лилия Ребрик. В центре сюжета — жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, и он решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке.

Съемки второго из четырех телефильмов для канала "Украина" — 4-серийной приключенческой комедии "Беглецы" о семье Гуманных, которая переживает кризис и бежит в забытый богом пгт — в разгаре. "Наша история — о том, что иногда только чрезвычайные обстоятельства заставляют вспомнить о самом главном в этой жизни — это семья и искренние взаимоотношения между людьми", — рассказывает сценарист Александр Щур (был одним из авторов сценария комедии "Я, ты, он, она").

Остальные два сериала Студия планирует снять в ближайшие месяцы. "Каждый мини-фильм будет состоять из четырех серий, а общая концепция всех киноисторий — это то, что посвящены они любви и житейским перипетиям на пути героев к счастью", — говорят создатели цикла.

Борис Шефир, руководитель студии "Квартал 95", о выходе за рамки эфира "1+1", особенностях украинской комедии, новом жанре драмеди и золотом запасе сценаристов

Борис, проекты "Квартала 95" привычно ассоциировались с "1+1" и потому некоторое удивление вызвала информация о появлении их в эфире телеканала "Украина". Расскажите подробнее о новом сотрудничестве: как к нему пришли, означает ли это, что в эфире "плюсов" вам стало "тесно" либо, что проекты стали слишком затратными для канала? Чем будут отличаться комедии для "Украины" от комедий для "1+1", учитывая определенные отличия в аудиториях?

Первый наш опыт сотрудничества с каналом начался год назад с проекта "Семья на год". Честно говоря, это была инициатива канала. Они предложили нам попробовать освоить новый для нас жанр драмеди — этакого микса драмы и комедии. После довольно удачного эфира этого нашего первого фильма, мы написали сценарий еще четырех минисериалов в том же жанре, и этим летом приступили к съемкам.

Жанр, конечно, для нас новый, но все-таки "наш". Как никак, комедийный! Немножко помягче юмор, повозрастнее, не такие гротескные герои, но, в любом случае, комедия есть комедия.

Теперь, по поводу наших взаимоотношений с каналами. Друзья, в нашем мире и так хватает конспирологии, давайте не втягивать нашу компанию в несуществующие интриги. Наш союз с каналом "1+1" никуда не делся. Наш авторский цех довольно многочисленный и готов к работе.

Можно ли ожидать появления в числе партнеров и других медиагрупп?

Несомненно. Идей и разработок хватит на всех. Желание работать и зарабатывать — есть! Амбиций — тоже хватает. А главное, хватает опыта и таланта наших авторов. Так что мы открыты для предложений.

По вашим наблюдениям, — как меняются запросы телеканалов по отношению к комедиям? Я имею ввиду темы, героев и т.п. Отличается ли комедия 2020 от, например, комедии 2010?

Основной критерий — тот же. Чтобы было смешно. И еще: чтобы была история, интересные герои, эмоции, неожиданная развязка, немножко слез в конце, и так далее.

Критериев много, а итог — один. Хочет смотреть зритель готовый продукт, или нет. У нас пока это в основном получалось. Отсюда и доверие каналов.

В чем особенности украинской комедии и что нужно для ее успеха у наших зрителей? И с другой стороны, насколько юмор экспорториентирован и универсален?

Пока главная особенность украинской комедии — малобюджетность. Рынок упал, и по-настоящему качественное кино снимать не получается. Можно снимать локальную, малобюджетную комедию, ориентированную на внутренний рынок, но, как правило, коммерческого успеха такой путь не дает. Мы же хотим снимать коммерческое кино, по мировым стандартам. И не только хотим, но и умеем это делать. Поэтому наш юмор именно универсален. Так мы стараемся работать.

Есть ли в планах у "Квартала 95" проекты в других жанрах? Можем ли мы ожидать драму или детектив мейд-ин-квартал? От чего это будет зависеть?

Наш конек — комедия, юмор. Но вот в этом году вышел многосерийный детектив нашего производства "Мышеловка для кота". Прошел, кстати, довольно успешно. Так что будем, конечно, пробовать новые жанры. Рынок диктует! Тут не до капризов! Нужно учиться делать то, на что есть запрос. Но в любом случае, будем стремиться, чтобы наши диалоги были остроумными. Независимо от жанра.

Учитывая большое количество проектов, ощущаете ли вы "сценарный голод"? Каким образом подыскиваете новых авторов? Какие требования предъявляете? Чем их заинтересовываете? Каково соотношение штатных сценаристов и внештатников?

Авторы — это наш золотой запас. Собираем лучших, воспитываем, обучаем, поддерживаем. Я считаю, что именно авторы — наша главная сила. У нас — все лучшие.

Внештатников стараемся не использовать. Нужно, чтобы автор был погружен в нашу, "квартальскую" атмосферу, варился в нашем соусе. Наши авторы постоянно растут, возглавляют проекты, передачи. Это — их главный бонус.

Ярослава Наумова для спецпроекта "Знято в Україні"