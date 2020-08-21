"Знято в Україні" нагородить переможців рейтингу 26 серпня в оналайн-форматі

26 серпня рейтинг "Знято в Україні", організованний Delo.ua в партнерстві з Медіа Група Україна, назве найкращі українські тв-проєкти та кращих професіоналів у сфері серіальної індустрії

Нагородження переможців пройде в онлайн-форматі з 18.00 до 20.00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua.

Заходьте і дивіться трансляцію увечері в наступну середу.

Ви дізнаєтесь, які серіали і тв-проєкти перемогли за підсумками онлайн-голосування на сайті Delo.ua, яке тривало два місяці. Побачите тих, кого глядачі назвали кращими в 11 професійних номінаціях. Кому з акторів, режисерів, продюсерів, операторів, художників по костюмах і гриму вони віддали найбільше голосів. Автори яких саунд-треків завоювали глядацькі симпатії.

А також під час онлайн-івенту будуть оголошені підсумки експертного оцінювання, в якому взяло участь 20 гравців сфери серіальної індустрії і телебізнесу.

В рейтингу взяли участь:

90 TV-проєктів у 6 номінаціях : серіали, міні серіали, скріптед-реаліті, докудрами, документальні та анімаційні фільми.

: серіали, міні серіали, скріптед-реаліті, докудрами, документальні та анімаційні фільми. 900 фахівців української серіальної індустрії в 11 номінаціях. Це члени знімальних груп серіалів і тв-фільмів 2019-2020 років.

Крім того, буде оголошено переможця номінації "Промакомпаніі серіалів 2019-2020", якого обрало з 16 номінантів експертне журі: Олександр Смирнов, креативний директор і партнер TABASCO, Борис Цомая, екс-маркетинг-директор Freedom Finance Ukraine, автор ідеї серіалу "Вільні гроші" — українського web-серіалу про світ інвестицій, Катерина Волошина, головний редактор Marketing Media Review.

Детальніше про ТОП-16 промокампаній читайте на сторінці спецпроєкту. У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати.

Також на сторінці спецпроєкту "Знято в Україні" читайте про те, як в Україні трансформується серіальна індустрія в умовах "нової рельності", що прийшла з коронавірусом, якими проривними рішеннями готові дивувати глядачів, а також дивіться фоторепортажі зі зйомок нових серіалів.

А зараз можна перевірити, наскільки ви знайомі з українським муві-продуктом, пройшовши тест про сюжети і героїв серіальних історій.

Олена Гладських, керівник проєкту "Знято в Украіні", Delo.ua