"Знято в Україні": одночасно з глядачами найкращі серіали оцінюють експерти індустрії

Цього літа рейтинг "Знято в Україні", організованний Delo.ua в партнерстві з "Медіа Група Україна", назве найкращі українські tv-проєкти та кращих професіоналів у сфері серіальної індустрії. Нагородження переможців пройде в онлайн-форматі 26 серпня з 18.00 до 20.00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua.

До 16 серпня відвідувачі сайту Delo.ua обирають найкращі українські серіали та tv-фільми, а також найкращих професіоналів у сфері серіальної індустрії. І одночасно тв-проєкти і професіоналів оцінюють експерти — представники продакшнів, телеканалів, медіа-бізнесу. 21 експерт дасть свої оцінки тв-проєктам в 5 номінаціях і сформує свої топ-5 профі в 11 номінаціях.

В експертному оцінюванні беруть участь:

Георгій Р. Чакаров, президент і генеральний директор TVBIZZ Group: CEETV (платформа новин і ринкової інформації для телебачення в Центральній і Східній Європі), TVBIZZ (новини міжнародної телеіндустрії), журналу TVBIZZ, Pitch & Play LIVE (галузевий захід, щорічно вибирає найкращий формат , що виходить в Центральній і Східній Європі) ;

президент і генеральний директор TVBIZZ Group: CEETV (платформа новин і ринкової інформації для телебачення в Центральній і Східній Європі), TVBIZZ (новини міжнародної телеіндустрії), журналу TVBIZZ, Pitch & Play LIVE (галузевий захід, щорічно вибирає найкращий формат , що виходить в Центральній і Східній Європі) ; Олег Рогожа , продюсер, співзасновник продакшн-компанії IVORY films;

, продюсер, співзасновник продакшн-компанії IVORY films; Ігор Волков , продюсер, засновник "Три-Я-Да продакшн";

, продюсер, засновник "Три-Я-Да продакшн"; Олексій Бланар , шеф-редактор "Дизель Студіо";

, шеф-редактор "Дизель Студіо"; Іван Мелашенко , співзасновник та продюсер студії "Мамахохотала";

, співзасновник та продюсер студії "Мамахохотала"; Галина Балан-Тімкіна , генеральний продюсер департаменту серіального виробництва медиагрупи StarLightMedia;

, генеральний продюсер департаменту серіального виробництва медиагрупи StarLightMedia; Олена Канішевська , креативний продюсер телеканалу "Україна", директор продакшена "Теле Про";

, креативний продюсер телеканалу "Україна", директор продакшена "Теле Про"; Олексій Гладушевський , продюсер, керівник продюсерського центру StarLight Originals медиагруппи StarLightMedia;

, продюсер, керівник продюсерського центру StarLight Originals медиагруппи StarLightMedia; Анна Ткаченко , Digital-директор "1+1 media";

, Digital-директор "1+1 media"; Інна Кондратюк , керівник департаменту закупівель ТВ продукту "1 + 1 media";

, керівник департаменту закупівель ТВ продукту "1 + 1 media"; Наталія Стрібук, головний продюсер департаменту кіно-серіального виробництва каналу "Україна";

головний продюсер департаменту кіно-серіального виробництва каналу "Україна"; Олег Добреля , продюсер, заступник директора телеканалів НЛО TV, Індиго TV з питань контенту;

, продюсер, заступник директора телеканалів НЛО TV, Індиго TV з питань контенту; Олена Єремєєва , головний продюсер серіалів та фільмів телеканалу "1 + 1";

, головний продюсер серіалів та фільмів телеканалу "1 + 1"; Оксана Петришин , генеральний продюсер телеканалу ТЕТ;

, генеральний продюсер телеканалу ТЕТ; Олеся Пазенко , продюсер серіалів і головний редактор телеканалу "2 + 2";

, продюсер серіалів і головний редактор телеканалу "2 + 2"; Ірина Храновська , головний продюсер серіального напрямку ICTV;

, головний продюсер серіального напрямку ICTV; Саша Ткаченко , креативний продюсер "Нового каналу";

, креативний продюсер "Нового каналу"; Наталія Франчук , директор департаменту управління виробництвом СТБ;

, директор департаменту управління виробництвом СТБ; Галина Петренко, директор "Детектор медіа" — аналітичного центру та інтернет-видання про медіа;

директор "Детектор медіа" — аналітичного центру та інтернет-видання про медіа; Тетяна Шепель , медіаексперт, редактор сайту Broadcast.net.ua;

, медіаексперт, редактор сайту Broadcast.net.ua; Галина Шкуренко, видавець журналу VGL Cinema.

Щоб уникнути конфлікту інтересів, експерти не оцінюють проєкти, в яких брали участь проєкти виробництва продакшну, де вони працюють або зняті на замовлення телеканалу, де він працює; а також не оцінює членів знімальних груп цих проєктів.

Трохи статистики

У рейтингу "Знято в Украіні. TV: найкраще за 10 років" бере участь:

90 TV-проектів у 6 номинаціях: серіали, міні серіали, скріптед-реаліті, докудрами, документальні та анімаційні фільми, показані на телебаченні.

70 з них зняті в минулому і цьому році і рекомендовані для участі в рейтингу телеканалами, а ще 20 — найкращі серіали і тв-проєкти минулого десятиліття (за оцінкою експертного журі).

Найцікавіше в цьому — можливість порівняти, наскільки змінився світ серіального бізнесу за останні 10 років.

І якщо ті, хто зайшов на першу частину рейтингу, здивувалися, як багато, виявляється, у нас знімають серіалів, то другий блок рейтингу — "Профі 2019-2020" здивує ще більше.

900 фахівців української серіальної індустрії в 11 номінаціях. Це члени знімальних груп серіалів і тв-фільмів 2019-2020 років, представлені тут.

З цих людей складається креативна армія серіальної індустрії. Адже крім продюсерів, режисерів та акторів, чиї обличчя ми бачимо, там працюють сотні фахівців, що залишаються "за кадром", тих, хто знімає, монтує, чаклує із звуком, створює декорації, костюми та грим.

Детальніше про учасників рейтингу та умови голосування читайте тут.

А на сторінці спецпроекту "Знято в Україні" читайте про те, як в Україні трансформується серіальна індустрія в умовах "нової рельності", що прийшла з коронавірусом, якими проривними рішеннями готові дивувати глядачів, а також дивіться фоторепортажі зі зйомок нових серіалів.

А зараз можна перевірити, наскільки ви знайомі з українським муві-продуктом, пройшовши тест про сюжети і героїв серіальних історій.

Олена Гладських, керівник проєкту "Знято в Украіні", редактор блоку "Креативні індустрії" Delo.ua