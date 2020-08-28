Переможці рейтингу "Знято в Україні": серіали, фільми та професіонали серіальної індустрії

26 серпня проєкт "Знято в Україні", організований Delo.ua в партнерстві з Медіа Групою Україна, нагородив переможців. Ними стали серіали і тв-проєкти та професіонали в сфері серіальної індустрії, які отримали найбільшу кількість голосів за підсумками онлайн-голосування, а також тих, хто посів перше місце за оцінкою експертів. У експертному оцінюванні взяли участь 20 гравців сфери серіальної індустрії.

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В цьому році нагородження не було схожим на івенти минулих років. Більшість переможців приєдналися до нього віртуально. Така нова реальність: змінюється світ — змінюються формати.

Відео онлайн-івенту нагородження переможців "Знято в Україні"

Але справа не тільки в карантинних обмеженнях. Літо — найгарячіша знімальна пора, а це літо 2020 року — особливо. Тому що після жорсткої заморозки знімальних процесів, нарешті, дозволили знімати. І зараз більшість переможців рейтингу якраз на знімальних майданчиках.

І сам рейтинг був не схожий на два попередні: тоді пропонували оцінити все, що було знято в Україні за попередні кілька років — і кінофільми, і ТВ-проєкти. Але влітку 2020-го сама "нова реальність" підказала: акцентуйте увагу на серіалах, докудрамах та скріптед-реаліті — на тій індустрії, яка стоїть на порозі проривних рішень.

1 300 000 тисяч користувачів зайшли на сторінку рейтингу за два місяці, поки тривало голосування.

До рейтингу увійшли ТВ-проєкти у шести номінаціях — серіали, документальні та анімаційні фільми, докудрами, скріптед-реаліті, прем'єри яких відбулися на телеканалах у 2019-2020 роках.

Номінували учасників телеканали "великої шістки" ("Україна", "1+1", ICTV, СТБ, Новий канал, Інтер) та "другої хвилі" (НЛО ТВ, "2+2", ТЕТ). Також цього року "Знято в Україні" додали переможців попередніх рейтингів. Аби було, що згадати і з чим порівняти.

Друга частина конкурсу під назвою "Профі" — про людей. Про найкращих фахівців, які створювали серіали та ТВ-фільми, що беруть участь в рейтингу. Це продюсери, режисери-постановники, сценаристи, актори, оператори-постановники, режисери монтажу, звукорежисери, художники-постановники, художники з костюмів, художники з гриму та композитори.

СЕРІАЛИ І ТВ-ПРОЕКТИ

1 місце. Глядацький вибір

Серіали — Папаньки-2 ("Дизель Студіо" на замовлення СТБ);

Міні-серіали — Перші ластівки (StarLight Production на замовлення "Нового каналу");

Скріптед-реаліті — Реальна містика — 10 ("ТелеПро" на замовлення телеканалу "Україна");

TV-анімація — Небезпечна зона (Студія "Мамахохотала" на замовлення телеканалу НЛО TV);

TV документальні фільми — Зима, що нас змінила (Babylon'13, "1+1" Продакшн);

TV докудрами — Історія одного злочину — 6 (РРП на замовлення телеканала "Україна");

1 місце. Експертний рейтинг

Серіали — Спіймати Кайдаша ("ПроКіно" на замовлення СТБ за підтримки Міністерства культури України);

Міні-серіали — Схованки (FILM.UA на замовлення ICTV);

Скріптед-реаліті / Докудрами — Реальна містика — 10 ("ТелеПро" на замовлення телеканалу "Україна");

TV Документальні фільми: 2019-2020 — Слов'янськ. Початок війни (SVIRproduction Показ на ICTV);

Продюсер. Глядацький вибір — Олег Добреля ("Паніка Вова", "Громада");

Виконавчі продюсери Глядацький вибір — Армен Тер-Аванесов ("Я тебе знайду");

Креативні продюсери Глядацький вибір — Дмитро Сафановський ("Карпатський рейнджер", "Брати по крові");

Продюсери Експертний рейтинг — Вікторія Корогод ("Відважні", "Маркус", "Сім'я на рік", "На твоєму боці", "Підкидьок", "Солона карамель", "Таємне кохання", "Сонячний листопад");

Режисери-постановники Глядацький вибір — Олександр Тименко ("Спіймати Кайдаша");

Режисери-постановники Експертний рейтинг — Ірина Громозда ("Схованки");

Режисери-постановники Експертний рейтинг — Андрій Яковлєв ("Папік");

Сценаристи. Глядацький вибір — Олександр Щур ("Сім'я на рік");

Сценаристи. Експертний рейтинг — Наталка Ворожбит ("Спіймати Кайдаша");

Актори. Глядацький вибір — Ірина Кудашова ("Нове життя Василини Павлівни");

Актори. Глядацький вибір — Артур Логай ("Громада", "Великі Вуйки");

Актори. Експертний рейтинг — Станіслав Боклан ("Папік", "Кріпосна", "Захоплення", "Сім'я на рік");

Актори. Експертний рейтин — Ірина Мак ("Спіймати Кайдаша", "Доктор Віра", "Нюхач-4");

Оператори-постановники. Глядацький вибір — Олексій Ламах ("Кріпосна");

Оператори-постановники. Експертний рейтинг — Сергій Крутько ("Схованки");

Режисери монтажу. Глядацький вибір — Антон Ручко ("Захоплення");

Режисери монтажу. Експертний рейтинг — Олег Дедогрюк ("Спіймати Кайдаша");

Запис звуку на майданчику. Глядацький вибір — Дмитро Копилов ("Відважні");

Звукорежисери. Глядацький вибір — Єгор Іродов ("Розтин покаже", "Підкидьок");

Звукорежисери. Експертний рейтинг — Роман Гоменюк ("Схованки");

Композитори. Глядацький вибір — Олександр Сошальський ("Її чоловіки");

Композитори. Експертний рейтинг — Дмитро Шуров ("Папік");

Художники-постановники. Глядацький вибір — Олександр Жулинський ("Будиночок на щастя — 2");

Художники-постановники. Експертний рейтинг — Вадим Шинкарьов ("Спіймати Кайдаша");

Художники з костюмів/ Глядацький вибір — Ольга Кожина ("Подаруй мені щастя", "Не жіноча робота", "Слідчий Горчакова", "Королі палат", "Ментівські війни", "Харків — 2", "Відплата", "Доктор Віра", "Нове життя Василини Павлівни");

Художники з костюмів. Експертний рейтинг — Дмитро Курята ("Кріпосна");

Художники з костюмів. Експертний рейтинг — Антоніна Белінська ("Кріпосна");

Художники з костюмів. Експертний рейтинг — Дар'я Поштенко ("Кріпосна");

Художники з гриму. Глядацький вибір — Дана Харатін ("Пес-5", "Танк", "Перевірка на міцність");

Художники з гриму. Експертний рейтинг — Ліліана Хома ("Кріпосна").

Промокапманії

1 місце

Промокампанія серіалу "Кріпосна" (Департамент маркетингу телеканалу СТБ спільно з Управлінням трейлер-хаус StarLightMedia. Дистрибуційна історія — FILM.UA Distribution)

Спецномінація від Marketing Media Review

Промокомпания серіалу "Маркус" (Промокоманда телеканалу "Україна")