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Переможці рейтингу "Знято в Україні": серіали, фільми та професіонали серіальної індустрії

Під час онлайн-івенту були оголошені переможці двох рейтінгів проєкту "Знято в Україні" — експертного оцінювання та онлайн-голосування на сайті

Онлайн-нагородження переможців рейтингу &quot;Знято в Україні&quot;
Онлайн-нагородження переможців рейтингу "Знято в Україні"
Керівник &quot;Знято в Україні&quot; Олена Гладьских і Григорій Герман, ведучий телеканалу «Укра
Керівник "Знято в Україні" Олена Гладьских і Григорій Герман, ведучий телеканалу «Укра
&quot;Знято в Україні&quot;: Тарілку б&#039;ють на щастя
"Знято в Україні": Тарілку б'ють на щастя
«Папаньки - 2». Автори сценарію Андрій Трубніков і Денис Алістратов
«Папаньки - 2». Автори сценарію Андрій Трубніков і Денис Алістратов
Знімальна група &quot;Перших ластівок&quot; на зйомках другого сезону
Знімальна група "Перших ластівок" на зйомках другого сезону
Актор Андрій Дебрін отримує нагороду за 1-ше місце скріптед-реаліті «Реальна містика»
Актор Андрій Дебрін отримує нагороду за 1-ше місце скріптед-реаліті «Реальна містика»
Онлайн-нагородження переможців рейтингу &quot;Знято в Україні&quot;
Онлайн-нагородження переможців рейтингу "Знято в Україні"
Анімація «Небезпечна зона»: сценаристи і креативні продюсери Степан Олійник та Артур Губка
Анімація «Небезпечна зона»: сценаристи і креативні продюсери Степан Олійник та Артур Губка
Спіймати Кайдаша&quot;: Дмитро Кіцай, Олександр Тіменко, Вадим Шинкарьов, Олег Дедогрюк
Спіймати Кайдаша": Дмитро Кіцай, Олександр Тіменко, Вадим Шинкарьов, Олег Дедогрюк
&quot;Спіймати Кайдаша&quot;: шоураннер i сценарист Наталка Ворожбит
"Спіймати Кайдаша": шоураннер i сценарист Наталка Ворожбит
&quot;Схованки&quot;: Шоуранер Олеся Лук&#039;яненко і оператор-постановник Сергій Крутько
"Схованки": Шоуранер Олеся Лук'яненко і оператор-постановник Сергій Крутько
Продюсери скріптед-реаліті &quot;Реальна містика&quot; підключилися до івенту віруально
Продюсери скріптед-реаліті "Реальна містика" підключилися до івенту віруально
«Слов’янськ. Початок війни»: автор фільму Артема Шевченко і режисер Тетяна Терещенко
«Слов’янськ. Початок війни»: автор фільму Артема Шевченко і режисер Тетяна Терещенко
Онлайн-нагородження переможців рейтингу &quot;Знято в Україні&quot;
Онлайн-нагородження переможців рейтингу "Знято в Україні"
1-ше місце експерти віддали промокампанії серіалу &quot;Кріпосна&quot;
1-ше місце експерти віддали промокампанії серіалу "Кріпосна"
Промокампанія серіалу «Маркус» відзначена спецномінацією від Marketing Media Review
Промокампанія серіалу «Маркус» відзначена спецномінацією від Marketing Media Review
Промо-директор каналу «Україна» Світлана Бережна підключилася до онлайн-івенту
Промо-директор каналу «Україна» Світлана Бережна підключилася до онлайн-івенту
Режисер &quot;Спіймати Кайдаша&quot; Олександр Тіменко
Режисер "Спіймати Кайдаша" Олександр Тіменко
Режисер-постановник серіалу &quot;Схованки&quot; Ірина Громозда
Режисер-постановник серіалу "Схованки" Ірина Громозда
Олександр Щур 15 років працює сценаристом у «Студії Квартал 95»
Олександр Щур 15 років працює сценаристом у «Студії Квартал 95»
Глядацький вибір: актер Артур Логай (&quot;Громада&quot;, &quot;Великі Вуйки&quot;)
Глядацький вибір: актер Артур Логай ("Громада", "Великі Вуйки")
Оператор-постановник Олексій Ламах (&quot;Кріпосна&quot;)
Оператор-постановник Олексій Ламах ("Кріпосна")
Оператор-постановник Сергій Крутько (&quot;Схованки&quot;)
Оператор-постановник Сергій Крутько ("Схованки")
Режисер монтажу Антон Ручко (&quot;Захоплення&quot;)
Режисер монтажу Антон Ручко ("Захоплення")
Звукорежисер Єгор Іродов (&quot;Розтин покаже&quot;, &quot;Підкидьок&quot;)
Звукорежисер Єгор Іродов ("Розтин покаже", "Підкидьок")
Режисер монтажу Олег Дедогрюк (&quot;Спіймати Кайдаша&quot;)
Режисер монтажу Олег Дедогрюк ("Спіймати Кайдаша")
Звукорежисер Роман Гоменюк (&quot;Схованки&quot;)
Звукорежисер Роман Гоменюк ("Схованки")
Онлайн-нагородження переможців рейтингу &quot;Знято в Україні&quot;
Онлайн-нагородження переможців рейтингу "Знято в Україні"
Композитор Олександр Сошальський (&quot;Її чоловіки&quot;)
Композитор Олександр Сошальський ("Її чоловіки")
Художник-постановник Олександр Жулинський (&quot;Будиночок на щастя – 2&quot;)
Художник-постановник Олександр Жулинський ("Будиночок на щастя – 2")
Дмитро Шуров, автор музики і тексту пісні для серіалу &quot;Папік&quot;, в студії віртуально
Дмитро Шуров, автор музики і тексту пісні для серіалу "Папік", в студії віртуально
Художник-постановник Вадим Шинкарьов (&quot;Спіймати Кайдаша&quot;)
Художник-постановник Вадим Шинкарьов ("Спіймати Кайдаша")
Художник з костюмів Ольга Кожина
Художник з костюмів Ольга Кожина
Художники з костюмів для серіалу &quot;Кріпосна&quot; Дмитро Курята і Антоніна Белінська
Художники з костюмів для серіалу "Кріпосна" Дмитро Курята і Антоніна Белінська
Художник з гриму Дана Харатін (&quot;Пес-5&quot;, &quot;Танк&quot;, &quot;Перевірка на міцність&quot;)
Художник з гриму Дана Харатін ("Пес-5", "Танк", "Перевірка на міцність")
Продюсер Олег Добреля («Громада», «Паніка Вова»)
Продюсер Олег Добреля («Громада», «Паніка Вова»)
Виконавчий продюсери Армен Тер-Аванесов
Виконавчий продюсери Армен Тер-Аванесов
Керівник каналу &quot;Україна&quot; продюсер Вікторія Корогод приєдналася до івенту онлайн
Керівник каналу "Україна" продюсер Вікторія Корогод приєдналася до івенту онлайн
Онлайн-нагородження переможців рейтингу &quot;Знято в Україні&quot;
Онлайн-нагородження переможців рейтингу "Знято в Україні"

26 серпня проєкт "Знято в Україні", організований Delo.ua в партнерстві з Медіа Групою Україна, нагородив переможців. Ними стали серіали і тв-проєкти та професіонали в сфері серіальної індустрії, які отримали найбільшу кількість голосів за підсумками онлайн-голосування, а також тих, хто посів перше місце за оцінкою експертів. У експертному оцінюванні взяли участь 20 гравців сфери серіальної індустрії.

жюри

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В цьому році нагородження не було схожим на івенти минулих років. Більшість переможців приєдналися до нього віртуально. Така нова реальність: змінюється світ — змінюються формати.

Відео онлайн-івенту нагородження переможців "Знято в Україні"

Але  справа не тільки в карантинних обмеженнях. Літо — найгарячіша знімальна пора, а це літо 2020 року — особливо. Тому що після жорсткої заморозки знімальних процесів, нарешті, дозволили знімати. І зараз більшість переможців рейтингу якраз на знімальних майданчиках.  

І сам рейтинг був не схожий на два попередні: тоді пропонували оцінити все, що було знято в Україні за попередні кілька років — і кінофільми, і ТВ-проєкти. Але влітку 2020-го сама "нова реальність" підказала: акцентуйте увагу на серіалах, докудрамах та скріптед-реаліті — на тій індустрії, яка стоїть на порозі проривних рішень.

1 300 000 тисяч користувачів зайшли на сторінку рейтингу за два місяці, поки тривало голосування.

До рейтингу увійшли ТВ-проєкти у шести номінаціях — серіали, документальні та анімаційні фільми, докудрами, скріптед-реаліті, прем'єри яких відбулися на телеканалах у 2019-2020 роках.

Номінували учасників телеканали "великої шістки" ("Україна", "1+1", ICTV, СТБ, Новий канал, Інтер) та "другої хвилі" (НЛО ТВ, "2+2", ТЕТ). Також цього року "Знято в Україні" додали переможців попередніх рейтингів. Аби було, що згадати і з чим порівняти.

Снято в Украине

Снято в Украине

Друга частина конкурсу під назвою "Профі" — про людей. Про найкращих фахівців, які створювали серіали та ТВ-фільми, що беруть участь в рейтингу. Це продюсери, режисери-постановники, сценаристи, актори, оператори-постановники, режисери монтажу, звукорежисери, художники-постановники, художники з костюмів, художники з гриму та композитори.

СЕРІАЛИ І ТВ-ПРОЕКТИ

1 місце. Глядацький вибір

Серіали — Папаньки-2 ("Дизель Студіо" на замовлення СТБ);

Міні-серіали — Перші ластівки (StarLight Production на замовлення "Нового каналу");

Скріптед-реаліті — Реальна містика — 10 ("ТелеПро" на замовлення телеканалу "Україна");

TV-анімація — Небезпечна зона (Студія "Мамахохотала" на замовлення телеканалу НЛО TV);

TV документальні фільми — Зима, що нас змінила (Babylon'13, "1+1" Продакшн);

TV докудрами — Історія одного злочину — 6 (РРП на замовлення телеканала "Україна");

1 місце. Експертний рейтинг

Серіали — Спіймати Кайдаша  ("ПроКіно" на замовлення СТБ за підтримки Міністерства культури України);

Міні-серіали — Схованки (FILM.UA на замовлення ICTV);

Скріптед-реаліті  / Докудрами — Реальна містика — 10 ("ТелеПро" на замовлення телеканалу "Україна");

TV Документальні фільми: 2019-2020 — Слов'янськ. Початок війни (SVIRproduction Показ на ICTV);

профи

Продюсер. Глядацький вибір — Олег Добреля ("Паніка Вова", "Громада");

Виконавчі продюсери  Глядацький вибір — Армен Тер-Аванесов ("Я тебе знайду");

Креативні продюсери Глядацький вибір — Дмитро Сафановський ("Карпатський рейнджер", "Брати по крові");

Продюсери Експертний рейтинг — Вікторія Корогод ("Відважні", "Маркус", "Сім'я на рік", "На твоєму боці", "Підкидьок", "Солона карамель", "Таємне кохання", "Сонячний листопад");

Режисери-постановники Глядацький вибір — Олександр Тименко ("Спіймати Кайдаша");

Режисери-постановники  Експертний рейтинг — Ірина Громозда ("Схованки");

Режисери-постановники  Експертний рейтинг — Андрій Яковлєв ("Папік");

Сценаристи. Глядацький вибір — Олександр Щур ("Сім'я на рік");

Сценаристи. Експертний рейтинг — Наталка Ворожбит ("Спіймати Кайдаша");

Актори. Глядацький вибір — Ірина Кудашова ("Нове життя Василини Павлівни");

Актори. Глядацький вибір — Артур Логай ("Громада", "Великі Вуйки");

Актори. Експертний рейтинг — Станіслав Боклан ("Папік", "Кріпосна", "Захоплення", "Сім'я на рік");

Актори. Експертний рейтин — Ірина Мак ("Спіймати Кайдаша", "Доктор Віра", "Нюхач-4");

Оператори-постановники. Глядацький вибір — Олексій Ламах ("Кріпосна");

Оператори-постановники. Експертний рейтинг — Сергій Крутько ("Схованки");

Режисери монтажу. Глядацький вибір — Антон Ручко ("Захоплення");

Режисери монтажу. Експертний рейтинг — Олег Дедогрюк ("Спіймати Кайдаша");

Запис звуку на майданчику. Глядацький вибір — Дмитро Копилов ("Відважні");

Звукорежисери. Глядацький вибір — Єгор Іродов ("Розтин покаже", "Підкидьок");

Звукорежисери. Експертний рейтинг — Роман Гоменюк ("Схованки");

Композитори. Глядацький вибір — Олександр Сошальський ("Її чоловіки");

Композитори. Експертний рейтинг — Дмитро Шуров ("Папік");

Художники-постановники. Глядацький вибір — Олександр Жулинський ("Будиночок на щастя — 2");

Художники-постановники. Експертний рейтинг — Вадим Шинкарьов ("Спіймати Кайдаша");

Художники з костюмів/ Глядацький вибір — Ольга Кожина ("Подаруй мені щастя", "Не жіноча робота", "Слідчий Горчакова", "Королі палат", "Ментівські війни", "Харків — 2", "Відплата", "Доктор Віра", "Нове життя Василини Павлівни");

Художники з костюмів. Експертний рейтинг — Дмитро Курята ("Кріпосна");

Художники з костюмів. Експертний рейтинг — Антоніна Белінська ("Кріпосна");

Художники з костюмів. Експертний рейтинг — Дар'я Поштенко ("Кріпосна");

Художники з гриму. Глядацький вибір — Дана Харатін ("Пес-5", "Танк", "Перевірка на міцність");

Художники з гриму. Експертний рейтинг — Ліліана Хома ("Кріпосна").

Промокапманії

жюри

1 місце

Промокампанія серіалу "Кріпосна" (Департамент маркетингу телеканалу СТБ спільно з Управлінням трейлер-хаус StarLightMedia. Дистрибуційна історія  — FILM.UA Distribution)

Крепостная

Спецномінація від Marketing Media Review

Промокомпания серіалу "Маркус" (Промокоманда телеканалу "Україна")

Маркус

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