"Жовтень" продает сертификаты на поход в кино после карантина

Кинотеатр "Жовтень" запустил сертификаты, которые призваны поддержать коллектив кинотеатра, закрытого с первого дня карантина. Кроме того, по 20 гривен с каждого проданного сертификата будет направлено на закупку медицинских масок для врачей.

Уточняется, что маски будут закупать и передавать их в медицинские учреждения города после продажи каждых ста сертификатов. За ходом акции вы сможете следить на фейсбук-странице кинотеатра.

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Сертификат, который можно будет обменять на два билета, стоит 130 грн. Уникальный промокод сертификата ( который будет отправлен на e-mail, указанный при покупке) можно будет использовать на два билета на один сеанс сразу или по одному на различные сеансы одного фильма или разных фильмов на выбор.

Сертификат действителен на любой фильм в любое время, кроме фестивальных премьер и закрытых премьерных показов.

Использовать сертификат будет можно в течение 6-ти месяцев с момента открытия кинотеатра после карантина, а если по какой-либо уважительной причине его обладатель не сможет прийти на сеанс в это время — дается право продлить действие сертификата еще на два месяца.

Сертификат можно приобрести онлайн на сайте "Жовтня" пока длится карантин.

Детальней об условиях использования сертификата по ссылке.

Ранее сеть кинотеатров "Планета кино" запустила продажу 100-гривневых сертификатов, которые можно будет обменять на билеты в кино, когда сеть возобновит работу.

В комментарии Delo.ua Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино", заявлял, что потери выручки их сети кинотеатров от "карантинного простоя" (который начался 12 марта) могут превысить 100 миллионов гривен.