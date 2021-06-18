За 2020 год владелец TikTok увеличил прибыль вдвое — до $34 млрд

В 2020 году удвоилась выручка китайской компании ByteDance, создавшей популярное видео-приложение TikTok.

Об этом сообщает ВВС.

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В частности, внутренняя служебная записка, выпущенная для персонала компании, показала, что общая выручка фирмы подскочила на 111%, до $34,3 млрд, в 2020 году.

Таким образом, цифры лишь подчеркивают неизменную мировую популярность TikTok.

Указано, что годовая валовая прибыль ByteDance также выросла на 93% до $19 млрд, а чистый убыток за тот же период составил $45 млрд, при этом он не связан с операциями компании.

Согласно записке, по состоянию на декабрь 2020 года у ByteDance было около 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех ее платформах.

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Как отмечается, огромная популярность TikTok также означает, что ByteDance находится под пристальным вниманием правительств по всему миру, в том числе в США и Китае.

Напомним, распоряжение, подписанное президентом США Джозефом Байденом в начале июня, вынудит некоторые китайские приложения принять более жесткие меры для защиты пользовательских данных, если они хотят остаться на рынке США. Директива была подписана после того, как президент Байден отозвал указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещавший китайские приложения TikTok и WeChat в США.

В свою очередь украинское мобильное приложение по замене лиц Reface, которое в августе прошлого года заняло 1 место в американском AppStore и в сервисах 17 стран, опередив TikTok и Netflix, планируют превратить в социальную сеть.