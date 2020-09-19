Трамп запретил в США приложения TikTok и WeChat

В США приняли окончательно решение запретить в американских магазинах продажу приложений TikTok и WeChat, сообщает engadget.

По информации издания, 20 сентября программное обеспечение будет заблокировано для пользователей США в Google Play, App Store и других магазинах.

Таким образом, с этого дня на территории США не получится свободно скачать или обновить эти мобильные приложения.

По словам министра торговли Уилбура Росса, этот шаг был предпринят "по указанию президента".

"Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая. Она продемонстрировала средства и мотивы использования этих приложений для создания угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США", — заявил Росс.

Как отмечает издание, приложения запретили, несмотря на возможное партнерство Oracle и ByteDance. Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что ему не нравится эта сделка, и он не готов подписывать что-либо.

При этом он запретил не только приложения, код и обновления, но и любые платежи, связанные с WeChat.

К 12 ноября будут также запрещены следующие услуги:

– любое предоставление услуг интернет-хостинга, позволяющее работать или оптимизировать мобильное приложение в США;

– любое предоставление услуг сети доставки контента, позволяющее работать или оптимизировать мобильное приложение в США;

– любые сделки, напрямую заключенные или организованные транзитом через Интернет или пиринговыми услугами, позволяющими функционировать или оптимизировать мобильное приложение в США;

– любое использование кода, функций или услуг, входящих в мобильное приложение, в работу программного обеспечения или услуг, разработанных и/или доступных в США.

Ранее президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании, работа приложения в стране будет прекращена.

Напомним, китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.

Перед этим американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном приобретении.