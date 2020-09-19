IT и Телеком 10 минут назад

Трамп запретил в США приложения TikTok и WeChat

С 20 сентября программное обеспечение будет заблокировано для пользователей США в Google Play, App Store и других магазинах

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В США приняли окончательно решение запретить в американских магазинах продажу приложений TikTok и WeChat, сообщает engadget.

По информации издания, 20 сентября программное обеспечение будет заблокировано для пользователей США в Google Play, App Store и других магазинах.

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Таким образом, с этого дня на территории США не получится свободно скачать или обновить эти мобильные приложения.

По словам министра торговли Уилбура Росса, этот шаг был предпринят "по указанию президента".

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"Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая. Она продемонстрировала средства и мотивы использования этих приложений для создания угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США", — заявил Росс.

Как отмечает издание, приложения запретили, несмотря на возможное партнерство Oracle и ByteDance. Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что ему не нравится эта сделка, и он не готов подписывать что-либо.

При этом он запретил не только приложения, код и обновления, но и любые платежи, связанные с WeChat.

К 12 ноября будут также запрещены следующие услуги:

– любое предоставление услуг интернет-хостинга, позволяющее работать или оптимизировать мобильное приложение в США;

– любое предоставление услуг сети доставки контента, позволяющее работать или оптимизировать мобильное приложение в США;

– любые сделки, напрямую заключенные или организованные транзитом через Интернет или пиринговыми услугами, позволяющими функционировать или оптимизировать мобильное приложение в США;

– любое использование кода, функций или услуг, входящих в мобильное приложение, в работу программного обеспечения или услуг, разработанных и/или доступных в США.

Ранее президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании, работа приложения в стране будет прекращена.

Напомним, китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.

Перед этим американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном приобретении.

 

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