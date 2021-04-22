Украинский стартап Reface станет соцсетью: "Бренды получат доступ к "океану" рекламы"

Украинское мобильное приложение по замене лиц Reface, которое в августе прошлого года заняло 1 место в американском AppStore и в сервисах 17 стран, опередив TikTok и Netflix, планируют превратить в социальную сеть.

Об этом рассказал генеральный директор и сооснователь стартапа Дмитрий Швец, передает LIGA.net.

По его словам, сейчас компания готовит инфраструктуру и решения, чтобы Reface стала полноценной социальной сетью.

"Мы создаем технологию по замене не только лиц, но и тел, фона, всего контекста. Чтобы пользователи Reface могли делать контент, моделировать его, видоизменять, как им захочется. Чтобы Reface стал местом, куда ты, как режиссер, заходишь, и видишь свои работы, свои видеоклипы", — рассказал Швец.

Он отметил, что важнейшую роль в этом направлении играет реклама.

"Тут же есть рекламодатели. Которые увидят твое крутое виральное видео и предложат тебе интеграцию своего продукта в него. А затем кто-то в Рио-де-Жанейро сможет модифицировать это видео, как ему нравится… В общем, скоро у людей появляется инструмент для того, чтобы модифицировать и видоизменять контент бесконечно. Что супер важно в нашей соцсетке — то, что бренды получат доступ к "океану" персонализированной рекламы", — подчеркнул гендиректор Reface.

Швец сообщил, что преобразование мобильного приложения в полноценную соцсеть планируют завершить в течение этого года.

"Это план этого года. Почему это происходит достаточно долго? Многие скажут: "Reface, что дальше? Фейсвоп (замена лиц — Delo.ua) — класс. Вы постоянно делаете новый контент, у вас огромная аудитория, хотим больше". И нас просят больше, и мы делаем больше, просто мы хотим сделать это масштабно и необычно. Это решение — не романтизм: "Мы хотим быть соцсеткой, потому что мы хотим". Очень много паттернов, бизнес-стратегия, анализ рынка, понимание потребностей наших партнеров, наш опыт говорят, что сейчас — то самое время", — поделился Швец.

При этом, гендиректор признался, что создатели намерены превратить Reface в большую игру на поле Facebook, TikTok и SnapChat.

"У нас есть ресурс, технологическая база, инженерная команда, которая может это построить, и мы можем создать вызов. Мы хотим запуститься, выстрелить не хуже, чем приложение Clubhouse, и после этого играть на поле других капиталов. Уже после привлечения значительного финансирования наступит реальная конкуренция с другими платформами", — резюмировал Швец.

Reface – созданное украинцами приложение, которое "переносит" лицо пользователя на других людей: актеров, музыкантов и любых персонажей.

При этом, Reface не предоставляет личную информацию третьим сторонам и использует данные только для замены лица. В течение 24 часов селфи удаляют из Google Cloud и оно сохраняется только на телефоне пользователя.

Reface стало первым приложением, сделанным в Украине, которое скачали более 100 млн раз. В августе 2020 года Reface заняло первое место в категории "Развлечения" в американском AppStore и в сервисах 17 стран, опередив TikTok и Netflix.

Осенью 2020 года компания-разработчик приложения привлекла $5,5 млн от фонда Andreessen Horowitz.

В начале апреля 2021 года в ежегодный европейский рейтинг Forbes "30 до 30" в категорию "Технологии" вошли трое соучредителей Reface: Роман Могильный, Ярослав Бойко и Денис Дмитренко.