В список "30 до 30" европейского Forbes попали украинские стартапы Reface и Flawless App

Европейский Forbes опубликовал свой шестой ежегодный рейтинг "30 до 30", в него попали, по меньшей мере, пятеро украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Reface.

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Известно, что в этот список отбирают лидеров из разных сфер в возрасте до 30 лет. Редакция Forbes проверяет всех номинантов и опрашивает независимых экспертов. В 2021 году издание отметило деятелей из 32 стран Европы. Их разделили на 10 категорий.

В список попали пятеро украинцев в трех категориях. В категории "Технологии" были признаны трое соучредителей украинского приложения Reface, которое в декабре 2020 года получило $5,5 млн инвестиций от фонда Andreessen Horowitz.

Это приложение заменяет лицо на фото и видео с помощью искусственного интеллекта.

Роман Могильный (29 лет) — соучредитель и экс-CEO Reface (с января 2020 года по январь 2021-го). Роман занимается менеджментом ML-продуктов с 2011 года, когда вместе с Ярославом Бойко и Олесем Петривым открыли компанию Neocortext.

Ярослав Бойко (29 лет) — соучредитель и Chief Administrative Officer Reface. Соучредитель компании Neocortext, которая в 2020 году запустила приложение Reface.

Денис Дмитренко (29 лет) — соучредитель Reface, занимается инвестициями и бизнес-направлениями компании. Партнер и соучредитель PAWA — венчурной студии для развития стартапов, занимающихся искусственным интеллектом и машинным обучением.

Также в список "30 до 30" попали еще двое украинцев, но которые живут и работают не в Украине. Это — 29-летний Сергей Герасимович, соучредитель EZ BLOCKCHAIN, который живет в Чикаго. А в категории "Технологии" — Инна Займенко из Берлина, основательница стартапа A-LabInsider.

Кроме того, в разделе Technology отмечены сооснователи сервиса Flawless App, 29-летняя Лиза Дзюба и 25-летний Ахмед Сулейман. Flawless App — это инструмент для сравнения дизайна с реальным мобильным приложением во время разработки, основанный в 2015 году. Сейчас Flawless App пользуются разработчики из Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний.

В 2020 году этот стартап купила американская компания Abstract.

Украинцы попали и в другие разделы 30 under 30. Например, в категории Social Impact отметили 25-летнего Федора Сердюка, сооснователя проекта Fast, цель которого — обучать людей навыкам первой помощи.

Напомним, это не первый раз, когда издание отмечает украинских предпринимателей в этой категории. Например, в 2017 году в рейтинг попал Дмитрий Запорожец, сооснователь известного сервиса GitLab. А в 2020 году в разделе о технологиях отметили украинские проекты Allset и BetterMe.

Как сообщалось, в 2020 году украинское приложение Reface заняло первое место в американском AppStore.