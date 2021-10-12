Вне офиса 1 час назад

TikTok становится драйвером продаж ресторанов

66% респондентов посетили ресторан или сделали заказ на доставку после того как видели блюда на видео

TikTok становится драйвером продаж ресторанов TikTok становится драйвером продаж ресторанов
TikTok становится драйвером продаж ресторанов

36% пользователей TikTok заказывают еду в ресторанах, увидев их в приложении. К такому выводу пришло маркетинговое агентство MGH, опросив более 700 респондентов.

Об этом пишет Newfood.media.

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Около 55% пользователей TikTok ответили, что хотели бы посещать рестораны, потому что видео с пищей выглядели привлекательно.

51% пользователей говорят, что посещали рестораны для того, чтобы попробовать новые блюда из меню, которые видели в видео.

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Создатели контента на TikTok, также опрошенные MGH, посещали рестораны, которые видели в приложении, намного чаще. 66% таких респондентов посетили ресторан или сделали заказ на доставку после того как видели блюда на видео.

"Наибольшее влияние на тик-токеров имеет мнение посетителей ресторанов, которых они знают лично и которым доверяют", — комментирует Эмма Эндрюс, менеджер учетных записей в социальных сетях MGH.

Второе место, по ее словам, занимают видео фуд-блоггеров.

В MGH считают, что TikTok может быть потенциальным драйвером продаж для ресторанов.

"TikTok продолжает набирать популярность и имеет хорошие позиции в современной культуре, поэтому бренды должны инвестировать в поиск своего места в приложении", — считает Эндрюс.

К слову, рестораны уже включаются в этот процесс. Мощные сети Chipotle и Arby's недавно начали свои маркетинговые кампании в социальной сети. Перед запуском дебютного вирусного видео Arby's набрала на TikTok 200 тыс. подписчиков.

Напомним, в Instagram появился сервис поиска кафе и ресторанов. Новая функция работает в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии.

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