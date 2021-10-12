TikTok становится драйвером продаж ресторанов

36% пользователей TikTok заказывают еду в ресторанах, увидев их в приложении. К такому выводу пришло маркетинговое агентство MGH, опросив более 700 респондентов.

Об этом пишет Newfood.media.

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Около 55% пользователей TikTok ответили, что хотели бы посещать рестораны, потому что видео с пищей выглядели привлекательно.

51% пользователей говорят, что посещали рестораны для того, чтобы попробовать новые блюда из меню, которые видели в видео.

Создатели контента на TikTok, также опрошенные MGH, посещали рестораны, которые видели в приложении, намного чаще. 66% таких респондентов посетили ресторан или сделали заказ на доставку после того как видели блюда на видео.

"Наибольшее влияние на тик-токеров имеет мнение посетителей ресторанов, которых они знают лично и которым доверяют", — комментирует Эмма Эндрюс, менеджер учетных записей в социальных сетях MGH.

Второе место, по ее словам, занимают видео фуд-блоггеров.

В MGH считают, что TikTok может быть потенциальным драйвером продаж для ресторанов.

"TikTok продолжает набирать популярность и имеет хорошие позиции в современной культуре, поэтому бренды должны инвестировать в поиск своего места в приложении", — считает Эндрюс.

К слову, рестораны уже включаются в этот процесс. Мощные сети Chipotle и Arby's недавно начали свои маркетинговые кампании в социальной сети. Перед запуском дебютного вирусного видео Arby's набрала на TikTok 200 тыс. подписчиков.

Напомним, в Instagram появился сервис поиска кафе и ресторанов. Новая функция работает в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии.