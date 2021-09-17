IT и Телеком 60 минут назад

В Instagram появился сервис поиска кафе и ресторанов

На сегодняшний день этот сервис доступен в тестовом режиме лишь жителям Австралии и Новой Зеландии

Фото: Lifehacker Australia Фото: Lifehacker Australia
Фото: Lifehacker Australia

14 сентября 2021 года в мессенджере Instagram появилась функция поиска по картам. Как сообщает Lifehacker Australia, пока этот сервис доступен в тестовом режиме лишь жителям Австралии и Новой Зеландии.

Как отмечает издание, при помощи обновленной карты пользователи могут находить компании, кафе, магазины и другие заведения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В Instagram сообщили, что внедрение поиска по карте направлено на поддержку малого бизнеса. На ней появятся популярные локации, отмеченные юзерами.

Среди них парки, рестораны, супермаркеты, а также остальные локации, местонахождение которых указано в Instagram.

Читайте также:
Facebook разрешил избранным пользователям нарушать правила соцсети

Поиск по карте Instagram осуществляется нажатием на новую иконку в разделе Explore в правом верхнем углу.

Новая функция работает в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии. Согласно данным Lifehacker Australia, Instagram планирует распространить новую функцию среди пользователей в других частях мира. Однако, точных сроков пока не известно.

Ранее подобную функцию поиска по карте ранее внедрил Snapchat. Она работает по такому же принципу и помогает юзерам находить популярные места. Snap Inc. заявила, что 250 млн человек будут использовать Snap Map во втором квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

В компании заявили, что новая функция перевода будет доступна во всем мире. На сегодняшний день она поддерживает более 90 языков.

Напомним, разработчики американской компании Facebook тестируют возможность размещать фотографии и видео в социальной сети Instagram со своих компьютеров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

McDonald’s собирается открывать в Украине свои рестораны вдоль автотрасс
McDonald’s собирается открывать в Украине свои рестораны вдоль автотрасс
"Эквайринг здорового человека". Monobank купил сервис Expirenza
"Эквайринг здорового человека". Monobank купил сервис Expirenza
Говорил только о деньгах. Что делал не так Стас Матвиенко, создавая миллиардную компанию
Говорил только о деньгах. Что делал не так Стас Матвиенко, создавая миллиардную компанию
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Черненко: Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом

  2. Теракт в Днепре: автомобиль был подорван самодельной бомбой

  3. Российская сеть супермаркетов MERE открыла новый магазин в Павлограде

  4. "Еду в тюрьму": Балашова отправили в СИЗО с возможностью залога в более 9 млн грн

  5. В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами

Ивент
В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами
В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами
Ассоциация EASE проведет конференцию с интерактивом и инновационной выставкой
Загрузка...