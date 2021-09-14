Facebook разрешил избранным пользователям нарушать правила соцсети

Социальная сеть Facebook создала систему XCheck или CrossCheck, которая освободила некоторых пользователей от части или всех правил соцсети. Об этом свидетельствуют документы компании, анализ которых провели журналисты The Wall Street Journal.

По информации издания, Facebook создала так называемый "белый список", куда вносятся особо важные персоны из числа пользователей. Они получают защиту от принудительных действий со стороны соцсети. То есть, в отличие от обычных людей, они могут публиковать материалы, нарушающие правила Facebook.

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В газете отмечают, что соцсеть делает это с помощью так называемой перекрестной проверки, которая изначально предназначается для контроля за действиями в отношении аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов.

Таким образом, VIP-пользователи соцсети оказываются ограждены от блокировок со стороны соцсети.

В частности, как пишет Guardian, знаменитый нападающий сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен- Жермен" Неймар разместил в Facebook и Instagram видео в свою защиту после обвинения в изнасиловании. Он, в частности, показал зрителям свою переписку в WhatsApp со своей обвинительницей. Переписка включала имя девушки и ее фотографии в обнаженном виде.

По информации WSJ, вместо того, чтобы немедленно удалить материал, что является правилом Facebook для "интимных изображений", модераторы были отстранены более чем на день от блокировки видео.

Внутренняя проверка постов Неймара показала, что перед удалением видео было просмотрено 56 миллионов раз в Facebook и Instagram. Также проверка продемонстрировала, что из-за этих публикаций женщина столкнулась с издевательствами и домогательствами в Сети. Добавим, что Instagram и WhatsApp принадлежат Facebook.

"После передачи дела руководству мы решили оставить записи Неймара активными, что является отходом от нашей обычной политики отключения профиля "одним ударом", — говорится во внутреннем отчете Facebook.

В то же время посты обычных людей Facebook оценивает, соответствуют ли они правилам компании по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, риторикой ненависти и подстрекательством к насилию.

"На самом деле мы не делаем то, что заявляем публично. В отличие от остальной части нашего сообщества, эти люди могут нарушать наши стандарты без каких-либо последствий", — говорится в конфиденциальном отчете.

При этом Марк Цукерберг публично заявляет, что Facebook позволяет своим более чем 3 млрд пользователей говорить на равных с политическими, культурными и журналистскими элитами и что его стандарты поведения применимы ко всем, независимо от их статуса или известности.

Ранее сообщалось, что популярный мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook, регулярно просматривает личные сообщения пользователей.

Напомним, в сервисах WhatsApp и Messenger Facebook работает сквозное шифрование личных текстовых сообщений, отправляемых пользователями, которое должно повысить конфиденциальность разговоров и переписки.