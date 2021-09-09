IT и Телеком 1 час назад

WhatsApp следит за перепиской своих пользователей — СМИ

Специально нанятые сотрудники компании занимаются просмотром практически всего контента пользователей WhatsApp

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Популярный мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook, регулярно просматривает личные сообщения пользователей.

К такому выводу пришли журналисты онлайн-издания ProPublica. По их информации, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг утверждал, что сквозное шифрование превращает любые сообщения "в нечитаемый формат" для третьих лиц, кроме адресатов, и даже в самой компании якобы не видят контента.

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В ProPublica выяснили, что WhatsApp задействует больше тысячи сотрудников как в США (Техас), так и за рубежом (Ирландия, Сингапур). Они занимаются изучением личных сообщений, фото- и видеофайлов с помощью специального программного обеспечения Facebook и систем искусственного интеллекта.

Речь идет о контенте, на который компания получила жалобу: мошенничество, спам, детская порнография, угроза теракта. Оценка проводится меньше, чем за минуту.

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ProPublica опросило 29 как нынешних, так и бывших модераторов. Их трудоустройством занимается компания Accenture, которая сотрудничает с Facebook и другими участниками рейтинга Fortune Global 500.

По данным издания, модераторы, как правило, получают от $16,5 в час. Кроме переписки, сотрудникам доступны имя и фото пользователя, номер телефона, связанные аккаунты в Facebook и Instagram, IP-адрес и другая информация.

В ProPublica отмечают, что был случай, когда "промониторенная" информация пользователей WhatsApp помогла правоохранительным органам возбудить дело против сотрудника Министерства финансов США, который слил конфиденциальные документы в BuzzFeed News. Издание расследовало участие американских банков в "грязных сделках".

В свою очередь директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что сотрудники компании из Остина и других городов просматривают личные сообщения, чтобы выявить и заблокировать нарушителей. При этом в компании не считают свои действия "модерацией контента".

Ранее сообщалось, что в сервисах WhatsApp и Messenger Facebook уже присутствует сквозное шифрование личных текстовых сообщений, отправляемых пользователями, которое должно повысить конфиденциальность разговоров и переписки.

Напомним, в начале августа в мессенджере WhatsApp была запущена новая функция, которая позволяет делиться с собеседником исчезающими фотографиями и видео.

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