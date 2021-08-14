Соцсеть Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

Американская корпорация Facebook развернула сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков в Messenger.

Таким образом, должна повыситься конфиденциальность разговоров, сообщает Reuters.

Известно, что в сервисах WhatsApp и Messenger Facebook уже присутствует сквозное шифрование личных текстовых сообщений, отправляемых пользователями.

Теперь же шифрование будет применяться ко всем видам коммуникации на платформе.

"Мы начнем ограниченный тест со взрослыми в некоторых странах, что позволит им обмениваться сообщениями со сквозным шифрованием и осуществлять частные звонки в Instagram", — говорится в сообщении.

В Facebook добавили, что функция безопасности также будет протестирована в ближайшие недели в групповых чатах Messenger.

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Ранее соцсеть Facebook объявила, что отложит свой план по возвращению своих американских сотрудников в офисы до января 2022 года из-за опасений по поводу распространения дельта-варианта коронавируса.

Напомним, доход американской интернет-компании Facebook во втором квартале 2021 года вырос на 56% в годовом измерении. Это — самый быстрый прирост доходов с 2016 года.

Также сообщалось, что в августе 2021 года начнет работать платежная система Facebook Pay для интернет-магазинов.