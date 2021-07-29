IT и Телеком 8 минут назад

Instagram закроет детские аккаунты в рамках усиления мер по защите детей

Теперь посторонние пользователи, у которых не будет подписки на страницу ребенка, не смогут просматривать его публикации, истории, геометки, хэштеги и оставлять комментарии

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская социальная сеть Instagram меняет политику конфиденциальности, которая касается несовершеннолетних пользователей.

Теперь при регистрации профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переведены в частный режим, сообщается в блоге компании.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Известно, что личные учетные записи позволяют пользователям контролировать, кто видит их контент или отвечает на него.

Теперь же посторонние пользователи, у которых не будет подписки на страницу ребенка, не смогут просматривать его публикации, истории, геометки, хэштеги и оставлять комментарии.

При этом дети, у которых уже есть общедоступные страницы, получат сообщение о преимуществах частной учетной записи и объяснение, как изменить настройки конфиденциальности.

То есть, дети будут иметь выбор — переключить профиль на частный режим или оставить его открытым.

Как отмечается, чтобы способствовать защите детей, соцсеть также усложнит поиск детских страниц для потенциально подозрительных аккаунтов.

Читайте также:
В Instagram начали тестировать функцию, позволяющую публиковать фото и видео с компьютера

"Под "потенциально подозрительным поведением" мы имеем в виду учетные записи, принадлежащие взрослым, которые, например, могли быть недавно заблокированы или о которых сообщил несовершеннолетний пользователь", — объяснили в компании.

Указано, что эти люди не будут видеть профили несовершеннолетних в своих рекомендациях, их комментарии на других страницах и не смогут на них подписаться.

К тому же, дополнительно Instagram ограничит возможности рекламодателей по привлечению молодежи.

"Через несколько недель мы позволим рекламодателям нацеливать рекламу на людей моложе 18 лет (или старше в некоторых странах) в зависимости от их возраста, пола и места расположения. Это означает, что предыдущие варианты ориентирования, например, на основе интересов или их активности в других приложениях и веб-сайтах, больше не будут доступны рекламодателям", — сообщили в компании.

Читайте также:
Украинские блогеры в Instagram могут зарабатывать до $3000 за пост — исследование

Там также добавили, что такие изменения будут применяться к Instagram, Facebook и Messenger.

В то же время, когда пользователю исполнится 18 лет, его уведомят о вариантах ориентирования, которые рекламодатели теперь могут использовать для его охвата, и доступные инструменты для управления своей рекламой.

Ранее социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

Также сообщалось, что вакансия "Менеджер Instagram-страницы" вошла в ТОП-5 самых популярных удаленных вакансий.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как наши страницы в социальных сетях влияют на поиск работы и отношения с работодателем
Как наши страницы в социальных сетях влияют на поиск работы и отношения с работодателем
Соцсеть Instagram запустила автопереводчик текстов с поддержкой более 90 языков
Соцсеть Instagram запустила автопереводчик текстов с поддержкой более 90 языков
Китай запретил детям до 16 лет стримы в TikTok и на других видеоплатформах
Китай запретил детям до 16 лет стримы в TikTok и на других видеоплатформах
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Шри-Ланке при рытье колодца нашли крупнейший в мире сапфир: его оценивают в $100 млн

  3. 15 чиновников УЗ будут судить за воровство миллионов на фиктивном ремонте дизель-поездов

  4. В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: погибли пилот и трое хасидов из США

  5. Які переваги відчувають компанії, що обрали соціально відповідальний вектор розвитку?

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...