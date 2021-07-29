Instagram закроет детские аккаунты в рамках усиления мер по защите детей

Американская социальная сеть Instagram меняет политику конфиденциальности, которая касается несовершеннолетних пользователей.

Теперь при регистрации профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переведены в частный режим, сообщается в блоге компании.

Известно, что личные учетные записи позволяют пользователям контролировать, кто видит их контент или отвечает на него.

Теперь же посторонние пользователи, у которых не будет подписки на страницу ребенка, не смогут просматривать его публикации, истории, геометки, хэштеги и оставлять комментарии.

При этом дети, у которых уже есть общедоступные страницы, получат сообщение о преимуществах частной учетной записи и объяснение, как изменить настройки конфиденциальности.

То есть, дети будут иметь выбор — переключить профиль на частный режим или оставить его открытым.

Как отмечается, чтобы способствовать защите детей, соцсеть также усложнит поиск детских страниц для потенциально подозрительных аккаунтов.

"Под "потенциально подозрительным поведением" мы имеем в виду учетные записи, принадлежащие взрослым, которые, например, могли быть недавно заблокированы или о которых сообщил несовершеннолетний пользователь", — объяснили в компании.

Указано, что эти люди не будут видеть профили несовершеннолетних в своих рекомендациях, их комментарии на других страницах и не смогут на них подписаться.

К тому же, дополнительно Instagram ограничит возможности рекламодателей по привлечению молодежи.

"Через несколько недель мы позволим рекламодателям нацеливать рекламу на людей моложе 18 лет (или старше в некоторых странах) в зависимости от их возраста, пола и места расположения. Это означает, что предыдущие варианты ориентирования, например, на основе интересов или их активности в других приложениях и веб-сайтах, больше не будут доступны рекламодателям", — сообщили в компании.

Там также добавили, что такие изменения будут применяться к Instagram, Facebook и Messenger.

В то же время, когда пользователю исполнится 18 лет, его уведомят о вариантах ориентирования, которые рекламодатели теперь могут использовать для его охвата, и доступные инструменты для управления своей рекламой.

Ранее социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

Также сообщалось, что вакансия "Менеджер Instagram-страницы" вошла в ТОП-5 самых популярных удаленных вакансий.

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