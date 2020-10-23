Украинские блогеры в Instagram могут зарабатывать до $3000 за пост — исследование

Стало известно, сколько зарабатывают украинские инфлюенсеры в социальной сети Instagram.

Об этом следует из исследования аналитической компании HypeAuditor, сообщает Ain.ua.

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По данным компании, в сентябре 2020 года Instagram в Украине пользовалось 13,5 млн человек — 31,2% населения страны. Причем в 2018 году этот показатель достигал цифры в 1 млн активных пользователей.

Указано, что во время исследования HypeAuditor проанализировала 74 577 аккаунтов инфлюенсеров с аудиторией до 1 млн подписчиков. Как отмечается, большинство влиятельных лиц в Украине — это микроинфлюенсеры (55,4%) с количеством подписчиков от 5000 до 20 000 человек. Обычно, это девушки в возрасте от 18 до 24 лет (39,7%).

При этом 38,1% инфлюенсеров Instagram работают с контентом в категории Beauty and Fashion. Это — самая популярная категория в Украине. В то же время средний уровень вовлеченности в Украине ниже, чем у лидеров мнений по всему миру.

Лидером рейтинга самых влиятельных украинских инфлюенсеров по количеству подписчиков является Владимир Зеленский — 9,52 млн подписчиков. Причем за 2020 год его аудитория стала больше на 822 тысячи подписчиков.

На втором месте находится аккаунт Доктора Комаровского — 8,79 млн подписчиков.

Тройку лидеров закрывает Регина Тодоренко. Ее аудитория в 2020 году насчитывает 8,53 млн человек.

За ними идут Instagram-страницы певиц Ани Лорак, Светланы Лободы, Насти Каменских. Десятку лидеров замыкает видеоблогер и музыкант Иван Рудский (автор YouTube-канала EeOneGuy).

Как сообщается, вознаграждение влиятельных лиц за пост или историю (stories) зависит от многих факторов. Среди них: ниша, в которой работает инфлюенсер, вовлеченность, а также стоимость публикаций.

Согласно исследованию, больше всего зарабатывают Instagram-инфлюенсеры с аудиторией от 100 тысяч до 1 млн подписчиков. Стоимость одной публикации у такого блогера может достигать $3000.

Кроме этого, в HypeAuditor отметили, что более 32% украинских лидеров мнений покупают лайки и комментарии для продвижения своей страницы и увеличения заработка.

Ранее сообщалось, что вакансия "Менеджер Instagram-страницы" вошла в ТОП-5 самых популярных удаленных вакансий.