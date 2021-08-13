Экономика 1 час назад

Facebook отложил возвращение сотрудников в офисы до января: опасается штамма "Дельта"

Крупнейшая соцсеть в мире заверяет, что заботится тем самым о здоровье каждого своего работника

Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

Соцсеть Facebook объявила, что отложит свой план по возвращению своих американских сотрудников в офисы до января 2022 года из-за опасений по поводу распространения дельта-варианта коронавируса, передает CNBC.

"Данные, а не даты — вот что лежит в основе нашего подхода к возвращению в офис. Учитывая недавние данные, показывающие рост числа случаев Covid-19, вызванных дельта-вариантом, нашим командам в США не потребуется возвращаться в офис до января 2022 года. Мы ожидаем, что это также будет и в некоторых странах за пределами США", — заявили в компании.

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Facebook заверил, что продолжает следить за ситуацией и работает с экспертами, поскольку безопасность каждого сотрудника при возвращении в офисы является для него приоритетной.

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Ранее в компании заявляли, что хотят вернуть сотрудников в свои офисы в октябре при строгом соблюдении требований по вакцинации против коронавируса и ношению масок.

Отметим также, что неделю назад крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon также объявила, что откладывает возвращение в офисы своих сотрудников до 3 января 2022 года, хотя ранее ожидала, что большинство ее сотрудников вернутся к регулярной офисной работе уже с 7 сентября.

В Украине тем временем в первом полугодии 2021 года наблюдалось некоторое снижение среднего уровня вакантности в бизнес-центрах благодаря активизации спроса, несмотря на объем нового предложения офисных помещений и продолжающуюся пандемию Covid-19.

Напомним также, что американская корпорация Microsoft в июле решила выплатить сотрудникам по 1500 долларов за работу во время пандемии, на что потратит более 200 млн долларов.

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