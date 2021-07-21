Бизнес 1 час назад

Украинский бизнес возвращается в офисы после карантина — исследование

Наиболее активными в части аренды офисных помещений были компании из IT-сектора

Фото: facebook.com/ColliersUkraine Фото: facebook.com/ColliersUkraine
Фото: facebook.com/ColliersUkraine

В первом полугодии 2021 года наблюдается снижение среднего уровня вакантности в бизнес-центрах Украины с 11,5% до 11,1% благодаря активизации спроса и несмотря на объем нового предложения офисных помещений.

Об этом следует из результатов исследования консалтинговой компании Colliers Ukraine.

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В частности, показатель вакантности в бизнес-центрах А класса снизился с 10,8% в начале года до 10,6%. Вакантность в зданиях класса снизилась с 11,6% до 11,3% соответственно.

При этом аналитики зафиксировали умеренный рост арендных ставок на офисные помещения по результатам первого полугодия 2021 года.

Указано, что самая высокая базовая арендная ставка остается на уровне $26 м²/месяц, как и в 2020 году. В "А классе" имел место рост нижнего предельного показателя: с $18 м²/месяц до $19 м²/месяц.

В свою очередь в "В классе" диапазон арендных ставок изменился с $11-19 м²/месяц в 2020 году до $12-20 м²/месяц в первом полугодии 2021 года.

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"Глобально, несмотря на COVID-19, компании не собираются отказываться от работы в офисах... Такие международные компании, как Google, Apple, Amazon, Facebook, отмечают необходимость физического присутствия в офисах для эффективной командной работы, особенно что касается развития новых проектов", — говорится в результатах исследования.

Как отмечается, общий объем поглощения офисных помещений по итогам первого полугодия 2021 года составил около 60 тысяч квадратных метров, что на 66% выше аналогичного показателя в первом полугодии 2020 года (40 тысяч квадратов).

Причем наиболее активными в части аренды офисных помещений были компании из IT-сектора, доля в структуре спроса которых составляет 64% (приблизительно 40 тысяч м²). Компании в сфере FMCG заняли около 10% (приблизительно 5000 м²) в структуре общего спроса.

Напомним, американская компания Apple планирует возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы с осени 2021 года. В то же время работники выступают против этого и даже отправили руководителю компании Тиму Куку соответствующее письмо.

Также сообщалось, что компания Google переходит на новый "гибридный" формат работы, разработанный специально для посткоронавирусной эпохи с учетом новых вызовов. В частности, новый подход предполагает совмещение работы в офисе с дистанционной занятостью.

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