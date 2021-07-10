IT и Телеком 1 час назад

Корпорация Microsoft выплатит сотрудникам по $1500 бонусов за работу в пандемию

На бонусы смогут претендовать как сотрудники из США, так и из других регионов, которые начали работать в Microsoft до 31 марта 2021 года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская корпорация Microsoft выплатит сотрудникам по $1500 бонусов за работу во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

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Указано, что на эти поощрительные выплаты компания потратит около $200 млн.

Как ожидается, бонусы будут выплачиваться в июле или в августе.

При этом на них смогут претендовать как сотрудники из США, так и из других регионов, которые начали работать в Microsoft до 31 марта 2021 года.

"Этот шаг является частью усилий технологических компаний, которые стремятся удержать людей в штате и сдержать тренд массовых увольнений из компаний (Great Resignation) на фоне возвращения в офисы после пандемии", — пишет издание.

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В то же время в Microsoft уточнили, что выплаты не получат сотрудники дочерних компаний — GitHub, LinkedIn и Zenimax, а также сотрудники уровня вице-президентов компании.

Ранее акции Microsoft выросли на 1,2% на Нью-Йоркской бирже, благодаря чему ее рыночная стоимость превысила $2 трлн.

На данный момент среди публичных компаний такую ​​капитализацию имеет лишь другой американский техногигант Apple.

Напомним, компания Google переходит на новый "гибридный" формат работы, разработанный специально для посткоронавирусной эпохи с учетом новых вызовов. В частности, новый подход предполагает совмещение работы в офисе с дистанционной занятостью.

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