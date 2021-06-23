Рынки 30 минут назад

Капитализация компании Microsoft достигла $2 трлн

Акции корпорации на торгах в Нью-Йорке подорожали на 1,2%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Технологическая корпорация Microsoft впервые вышла на капитализацию в $2 трлн долларов, став вторым IT-гигантом такого уровня.

Об этом пишет Bloomberg.

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Акции Microsoft на торгах в Нью-Йорке подорожали на 1,2% и это позволило ненадолго достигнуть рыночной капитализации в 2 трлн долларов.

В 2021 году цена акций Microsoft выросла на 19%, обогнав Apple и Amazon. Инвесторы вкладывались в компанию в ожидании долгосрочного роста прибыли, а также расширения ее деятельности в машинном обучении и облачных технологиях. Отчетность Microsoft за III квартал 2020 года превзошла ожидания на рынке и продемонстрировала мощный рост компании в разных сегментах бизнеса.

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Отметим также, что для достижения отметки капитализации в один триллион долларов Microsoft понадобилось 33 года (это случилось в 2019 году). При этом двух триллионов удалось достичь всего за два года, на фоне всплеска популярности технологических акций перед пандемией Covid-19 и во время кризиса в области здравоохранения. Другой технологический гигант Apple отметки в $2 трлн достиг в 2020 году.

Напомним, в Microsoft планируют перестать поддерживать ОС Windows 10 уже в 2025 году, поскольку готовятся представить серьезное обновление операционной системы в июне 2021 года.

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