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1 час назад

Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 10 в 2025 году

Зато глобальная компания планирует выпустить новую систему — ее покажут в конце июня

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В компании Microsoft планируют перестать поддерживать ОС Windows 10 уже в 2025 году, поскольку готовятся представить серьезное обновление операционной системы в июне 2021 года. Об этом сообщили представители компании, передает ВВС.

В издании напоминают, что гигант прекратит поддержку Windows 10 более чем через 10 лет после запуска этой операционной системы: с 14 октября 2025 года больше не будет новых обновлений или исправлений безопасности для версий Home и Pro.

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Интересно, что при запуске "десятки" в Microsoft уверяли, что будет окончательной версией операционной системы, но в начале июня заявили о презентации преемника Windows 10 — одного из "наиболее важных обновлений" ОС за последнее десятилетие.

Представители компании презентуют новую операционную систему на виртуальном мероприятии 24 июня 2021 года. Издание указывает, что Microsoft сейчас сталкивается с жесткой конкуренцией не только со стороны Apple, но и со стороны Google.

Кроме ребрендинга, новая ОС, вероятно, будет включать множество новых функций, более современный вид и переработанное меню "Пуск".

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По более ранней информации, появлявшейся в сети, ожидается, что будут представлены серьезные изменения пользовательского интерфейса и новый магазин приложений для Windows. Ранее сообщалось, что внутри компании обновление получило название "Project Sun Valley"

"Мы создаем больше возможностей для каждого разработчика Windows и приветствуем каждого креатора, который ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений", — сообщили в компании.

Кроме значительных изменений пользовательского интерфейса и новых возможностей монетизации для разработчиков, в следующем поколении Windows будут новые системные иконки и многое другое.

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