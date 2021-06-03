Microsoft представит Windows следующего поколения 24 июня

На виртуальном мероприятии, которое состоится 24 июня, компания Microsoft представит Windows следующего поколения, сообщает Gadgets360. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла проанонсировал его как "самое значительное обновление", которое откроет экономические возможности как для разработчиков, так и для креаторов. На мероприятии компания поделится, скорее всего, подробностями обо всех функциях, которые появятся в обновлении.

По более ранней информации, появлявшейся в сети, ожидается, что будут представлены серьезные изменения пользовательского интерфейса и новый магазин приложений для Windows. Ранее сообщалось, что внутри компании обновление получило название "Project Sun Valley".

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Microsoft опубликовала твит, в котором говорится, что на грядущем виртуальном событии будет рассказано обо всем, что будет "дальше в Windows". На изображении можно заметить небольшое изменение логотипа Windows.

"Скоро мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы открыть большие экономические возможности для разработчиков и креаторов. Я сам использовал его в течение последних нескольких месяцев и невероятно рад новому поколению Windows", — сказал Сатья Наделла на событии Build 2021.

"Мы обещаем вам следующее: мы создаем больше возможностей для каждого разработчика Windows и приветствуем каждого креатора, который ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений".

Кроме значительных изменений пользовательского интерфейса и новых возможностей монетизации для разработчиков, в следующем поколении Windows будут новые системные иконки и многое другое.