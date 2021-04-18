IT и Телеком 30 минут назад

Компания Microsoft обновила главные сервисы для Android

Техногигант в последнее время стал уделять больше внимания своим сервисам для операционной системы Android

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Недавно компания Microsoft значительным образом обновила поисковый сервис Bing и облачное хранилище OneDrive.

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Как сообщает ITsider, главным ноу-хау для OneDrive стала поддержка Chromecast. При этом, сервис работает, как обычно — нужно просто открыть фото или видео в OneDrive и нажать на иконку Chromecast, после чего выбрать вывода на совместимый девайс.

Кроме этого, во вкладке Home появился пункт Recent последним файлами, с которыми пользователь ранее взаимодействовал.

Компания также представила обновление поискового сервиса Bing. Многие опции стали более удобными и доступны с главной страницы, а также появилось много других функций.

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Стоит отметить также редизайн и поддержку новых красивых обоев. А также новую версию Bing, и обновленное приложение OneDrive можно загрузить из магазина приложений Google Play.

Ранее сообщалось, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система продолжит работать на компьютерах, но при этом компания призывает пользователей перейти на более новую Windows 10.

Напомним, корпорация Microsoft запатентовала технологию для создания чат-ботов на основе сообщений пользователей социальных сетей, как живых, так и уже умерших.

В частности, программа будет извлекать данные из аудио- и текстовых сообщений человека в социальных сетях.

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