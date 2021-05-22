Уходит легенда: Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer

Американская корпорация Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку одного из первых интернет-браузеров Internet Explorer в 11-й версии для некоторых версий операционной системы Windows 10.

Об этом сообщается в блоге компании.

Указано, что вместо Internet Explorer компания будет поддерживать и развивать браузер Microsoft Edge, выпущенный в 2015 году одновременно с первой версией Windows 10.

Как отмечается, с момента запуска нового браузера Internet Explorer продолжал работать в системе ОС для обеспечения совместимости корпоративных приложений, но теперь Microsoft решила отказаться от его поддержки.

При этом для перехода на новый браузер Microsoft предлагает использовать Edge с режимом Internet Explorer, который использует модуль из IE11 для открытия устаревших сайтов.

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Сообщается, что режим Internet Explorer в Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Также в Microsoft заверили, что продолжат поддерживать Internet Explorer 11 в Windows 10 LTSC. Кроме того, останутся доступны приложения платформы Server Internet Explorer 11.

Ранее сообщалось, что Microsoft в рамках обновления операционной системы Windows 10 от 13 апреля 2021 года удалит с компьютеров пользователей интернет-браузер Edge Legacy, заменив его новым Edge на основе программного обеспечения Chromium с открытым исходным кодом от Google.