В браузере Chrome теперь можно следить за ценами на товары

Разработчики последней версии Chrome 90 для Android включили в браузер новую функцию, которая сообщает пользователям о снижении цен.

Как сообщает The Verge, после активации этой функции, браузер Chrome отслеживает открытые вкладки пользователя на предмет снижения цен, и в случае обнаружения падения стоимости каких-либо товаров отправляет пользователю уведомление.

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При этом, у новой функции есть один неудобный нюанс: вкладку приходится держать открытой в браузере.

Этот сервис можно активировать через меню настроек в виде трех точек, которое находится в правом верхнем углу экрана выбора вкладки, обозначенной как Track prices.

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В том случае, если же Chrome обновлен до версии 90, а эта функция не отображается в меню, то ее можно активировать вручную. Для этого в адресной строке нужно ввести: chrome://flags/#enable-tab-grid-layout.

После этого необходимо нажать на раскрывающееся меню и выбрать пункт Enabled Price notifications.

Не исключено, что после этого потребуется перезапустить браузер, прежде чем эта функция заработает. Однако в некоторых случаях и этот метод не срабатывает.

Напомним, компания Microsoft значительным образом обновила поисковый сервис Bing и облачное хранилище OneDrive.