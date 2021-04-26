IT и Телеком 1 час назад

В браузере Chrome теперь можно следить за ценами на товары

Chrome начал отслеживать открытые вкладки пользователя на предмет снижения цен, и в случае обнаружения падения стоимости каких-либо товаров отправляет пользователю уведомление

Фото: Unsplash/Firmbee.com Фото: Unsplash/Firmbee.com
Фото: Unsplash/Firmbee.com

Разработчики последней версии Chrome 90 для Android включили в браузер новую функцию, которая сообщает пользователям о снижении цен.

Как сообщает The Verge, после активации этой функции, браузер Chrome отслеживает открытые вкладки пользователя на предмет снижения цен, и в случае обнаружения падения стоимости каких-либо товаров отправляет пользователю уведомление.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, у новой функции есть один неудобный нюанс: вкладку приходится держать открытой в браузере.

Этот сервис можно активировать через меню настроек в виде трех точек, которое находится в правом верхнем углу экрана выбора вкладки, обозначенной как Track prices.

Читайте также:
Компания Microsoft обновила главные сервисы для Android

В том случае, если же Chrome обновлен до версии 90, а эта функция не отображается в меню, то ее можно активировать вручную. Для этого в адресной строке нужно ввести: chrome://flags/#enable-tab-grid-layout.

После этого необходимо нажать на раскрывающееся меню и выбрать пункт Enabled Price notifications.

Не исключено, что после этого потребуется перезапустить браузер, прежде чем эта функция заработает. Однако в некоторых случаях и этот метод не срабатывает.

Напомним, компания Microsoft значительным образом обновила поисковый сервис Bing и облачное хранилище OneDrive.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине растут цены на фуражную пшеницу
В Украине растут цены на фуражную пшеницу
Подсолнечное масло резко подорожало на мировом рынке из-за угрозы эскалации в Украине
Подсолнечное масло резко подорожало на мировом рынке из-за угрозы эскалации в Украине
Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей
Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей
Загрузка...
Новое видео
Саміт сталого бізнесу України

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий

  3. Игорь Гладковский прибыл в Украину с отцом, ему вручили обвинение — СМИ

  4. Посевная с опозданием на две недели: каким будет урожай зерновых и цены на хлеб уже осенью

  5. От 7,88 грн и выше: сколько потребители будут платить с мая за газ

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...