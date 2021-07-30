Доход Facebook вырос на 56%: самый быстрый прирост с 2016 года

Доход американской интернет-компании Facebook во втором квартале 2021 года вырос на 56% в годовом измерении.

Это — самый быстрый прирост доходов с 2016 года, сообщает CNBC.

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При этом чистая прибыль компании составила $19,9 млрд за первое полугодие и $10,4 млрд во втором квартале.

Указано, что прибыль Facebook в пересчете на акцию составила $3,61 против $3,03, как ожидали аналитики.

Причем выручка составила $29,08 млрд против $27,89 млрд, как ожидали аналитики.

Также количество ежедневных активных пользователей социальной сети выросло до 1,91 млрд.

В то же время компания заявила, что "общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста".

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В Facebook добавили, что во втором квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.

По состоянию на закрытие торгов 28 июля акции Facebook выросли на 37% с начала 2021 года.

За пределами торгов 28 июля акции потеряли до 5% в своей стоимости.

Ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания позволит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно.

Также сообщалось, что в августе 2021 года начнет работать платежная система Facebook Pay для интернет-магазинов.

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