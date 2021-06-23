Соцсеть Facebook запустила сервис-конкурент приложения Clubhouse

Американская компания Facebook запустила сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который призван стать конкурентом популярного приложения Clubhouse.

Пока что новым сервисом социальной сети Марка Цукерберга можно воспользоваться только в США, сообщает The Verge.

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Указано, что сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время присоединиться к разговору возможно как с iOS, так и с Android.

Как отмечается, максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.

Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирование видео — эта опция есть в аудиокомнатах от Twitter, однако нет в Clubhouse.

Кроме того, приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется к комнате.

Предполагается, что комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступные только для членов группы.

Сообщается также, что кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный мини-плеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.

Как известно, Facebook — не первая компания, которая на волне популярности Clubhouse начала разрабатывать собственные аудиокомнаты. Так, накануне свой аналог Greenroom выпустил Spotify, более полугода назад Twitter запустил Spaces. Свои приложения представили и Reddit с Discord.

Ранее компания Facebook анонсировала, что в ближайшие месяцы планирует запустить сервис Live Audio Rooms — аналог социальной сети для голосового общения Clubhouse.

Также сообщалось, что версия социальной сети Clubhouse на Android 21 мая 2021 года заработала в Украине. Приложение легко находится в Google Play и удачно устанавливается на смартфон.