Android-версия соцсети Clubhouse заработала в Украине

Версия социальной сети Clubhouse на Android 21 мая 2021 года заработала в Украине.

Приложение легко находится в Google Play и удачно устанавливается на смартфон, сообщает AIN.UA.

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Как отмечается, спустя несколько часов после релиза приложения в Google Play, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse забанил их аккаунты.

Дело в том, что компания ограничила доступ пользователям, которые ранее нашли способ, как установить iOS-версию на Android. С такой же проблемой столкнулись те, кто сменил устройство Apple на Android — к одному аккаунту может быть привязан один номер телефона.

Таким образом, скачать приложение на Android можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, 9 мая 2021 года Clubhouse выкатил Android-версию своего приложения в США, анонсировав скорый релиз в других странах.

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Как известно, голосовой чат Clubhouse был запущен в апреле 2020 года. До этого сервис официально работал исключительно через приложение для iOS.

В последнее время число загрузок у Clubhouse заметно снизилось: в апреле 2021 года — менее 1 млн за месяц. Для сравнения, в феврале загрузки достигали по 1 млн в день.

Сейчас оценка Clubhouse составляет $4 млрд. Привлеченные деньги компания потратит на разработку и маркетинг: например, будет платить гонорары авторам популярных комнат в Clubhouse.