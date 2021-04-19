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В мире 20 минут назад

Clubhouse привлекла инвестиции с оценкой компании в $4 млрд

Популярный стартап пока не раскрывает, сколько денег смог привлечь

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Социальная сеть аудиособщений Clubhouse накануне закрыла очередной раунд привлечения инвестиций, передает Reuters. В то же время сумма привлеченных средств компания не называет.

Источник агентства, знакомый с вопросом, подтвердил, что новое финансирование предусматривает оценку компании в сумму 4 млрд долларов.

Кратко и по делу в Telegram

Clubhouse объявил, что новый раунд финансирования возглавил Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz. Сам инвестор также не ответил на запрос агентства относительно суммы привлеченных инвестиций.

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Напомним, в начале апреля издание Bloomberg сообщило, что стартап ведет переговоры о новом инвестиционном раунде с оценкой компании в 4 млрд долларов.

Кроме того, появилась информация, что соцсеть Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса Clubhouse. Сумма возможной покупки также называется в 4 млрд долларов.

В начале марта Twitter объявил о запуске бета-тестирования на Android сервиса чатов в режиме реального времени Twitter Spaces — некого аналога Clubhouse.

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