Clubhouse привлекла инвестиции с оценкой компании в $4 млрд

Социальная сеть аудиособщений Clubhouse накануне закрыла очередной раунд привлечения инвестиций, передает Reuters. В то же время сумма привлеченных средств компания не называет.

Источник агентства, знакомый с вопросом, подтвердил, что новое финансирование предусматривает оценку компании в сумму 4 млрд долларов.

Clubhouse объявил, что новый раунд финансирования возглавил Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz. Сам инвестор также не ответил на запрос агентства относительно суммы привлеченных инвестиций.

Напомним, в начале апреля издание Bloomberg сообщило, что стартап ведет переговоры о новом инвестиционном раунде с оценкой компании в 4 млрд долларов.

Кроме того, появилась информация, что соцсеть Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса Clubhouse. Сумма возможной покупки также называется в 4 млрд долларов.

В начале марта Twitter объявил о запуске бета-тестирования на Android сервиса чатов в режиме реального времени Twitter Spaces — некого аналога Clubhouse.