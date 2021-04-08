Компания Twitter вела переговоры о поглощении Clubhouse за $4 млрд — СМИ

Социальная сеть Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса аудиосообщений Clubhouse.

Об этом со ссылкой на источников сообщает Bloomberg.

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По данным близких к компании источникам издания, руководство Twitter было в процессе переговоров с руководством Clubhouse о потенциальной сделке.

При этом оценка Clubhouse для сделки — $4 млрд.

Указано, что на момент написания заметки переговоры находятся в тупике, и пока нет конкретного решения. Переговоры сейчас остановились.

Как отмечается, после того, как представители Twitter и Clubhouse не сумели договориться, представители Clubhouse начали искать новый раунд финансирования с оценкой в $4 млрд.

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Ранее сообщалось, что сервис Clubhouse ведет переговоры о привлечении нового инвестиционного раунда с оценкой в $4 млрд.

Напомним, Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Как сообщалось, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.