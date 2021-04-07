Clubhouse поднимает новый инвестиционный раунд с оценкой $4 млрд

Сервис Clubhouse ведет переговоры о привлечении нового инвестиционного раунда с оценкой в $4 млрд.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

При этом размер раунда пока неизвестен, как и список инвесторов.

Указано, что сейчас оценка проекта составляет около $1 млрд, последний раунд на $100 млн возглавила фирма Andreessen Horowitz.

Как отмечается, новый раунд стартап привлекает на больших ожиданиях инвесторов от будущих успехов Clubhouse.

"Правда, пока не совсем понятны перспективы этих самых "успехов". Сейчас у приложения чуть более 15 млн загрузок, за последние три недели добавился лишь 1 млн новых установок. Основной пик пришелся на февраль, когда число загрузок достигало 1 млн в день", — говорится в сообщении.

Напомним, команда Clubhouse анонсировала возможность совершать донаты другим пользователям, а также ряд других функций. Предполагается, что версия для Android появится этим летом. Также уберут инвайты, которые сперва помогли сервису набрать аудиторию.

Ранее Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Как сообщалось, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.